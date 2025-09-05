バイオサイトジェンがメルクと契約を締結、抗体結合型脂質ベースのデリバリー・ソリューション開発の推進へ

北京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバル・バイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン（HKEX: 02315）と、科学技術のリーディング・カンパニーであるメルクは今回、評価・オプション契約を締結しました。これにより、抗体結合型脂質ナノ粒子（LNP）など、核酸ペイロード向けの抗体結合型脂質ベースのデリバリー・ソリューションの開発を推進していくこととなります。

バイオサイトジェンは本契約に基づき、メルクの抗体結合LNPサービスにおける評価用として、バイオサイトジェンのRenMice®プラットフォームから導出された独自開発の完全ヒト抗体を提供します。メルクは厳選された抗体資産の権利を取得する独占的オプションを付与され、これに対して販売およびサブライセンス料に基づく手数料とロイヤルティーを支払います。

「抗体結合型脂質ベースのデリバリー・システムの可能性を探るため、メルクと再び協力できることを楽しみにしています」と、バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者（CEO）であるYuelei Shen博士は述べています。「今回の協力により、当社の完全ヒト抗体プラットフォームの汎用性と、従来型治療薬を超えた抗体の幅広い応用可能性とが注目点となります。当社の抗体発見に関する専門知識とメルクの確立されたLNP技術を組み合わせることで、次世代核酸デリバリー・ソリューションの開発加速が期待されます」

「今回の協力は、LNPベースのドラッグ・デリバリー・ソリューションを提供するメルクの地位を強化することになります」と、メルクの次世代ドラッグ・デリバリー部門責任者兼エグゼクティブ・ディレクターであるカヒナ・ラング博士は述べています。「抗体結合型LNPの革新的設計により、標的特異性をさらに向上させることが可能となります。お客様には、包括性がいっそう高められたデリバリー・サービスのポートフォリオを利用していただけるようになります」

バイオサイトジェンについて

バイオサイトジェン（HKEX：02315）は、革新的な技術を活用して新規抗体医薬品の研究開発を推進する世界的なバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤に、遺伝子組み換え技術で開発した独自のRenMice®（RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic™）プラットフォームを活用し、完全ヒトモノクローナル抗体／二重特異性抗体／多特異性抗体の発見、二重特異性抗体薬物複合体の発見、ナノボディの発見、TCR模倣抗体の発見を推進しています。また、サブブランドRenBiologics™を設立し、1000を超える標的に対する100万以上の完全ヒト抗体配列のオフ・ザ・シェルフ製剤ライブラリーに関し、世界中の共同研究に向けてグローバルな提携を模索しています。2025年6月30日現在、約280件の治療用抗体および複数の臨床資産に関する共同開発/アウトライセンシング/移転契約、ならびに50件を超える標的指定型RenMice®ライセンシング・プロジェクトが世界中で締結されており、これには複数の多国籍製薬企業（MNC）とのパートナーシップも含まれています。バイオサイトジェンは前臨床研究向け薬物標的ノックイン・ヒト化モデル創出の先駆であり、現在ではサブブランドBioMice™により、数千種のオフ・ザ・シェルフの動物モデル・細胞モデルを提供するとともに、世界中の顧客向けに前臨床薬理学サービスおよび遺伝子編集サービスの提供も行っています。バイオサイトジェンは本社を北京に置き、支社を中国（江蘇省海門、上海）、米国（ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ）、ドイツ（ハイデルベルク）に構えています。詳細はhttps://biocytogen.jp/をご覧ください。

メルクについて

メルクは、ライフサイエンス、ヘルスケア、エレクトロニクスの分野で事業を展開する科学技術のリーディング・カンパニーです。6万2000人以上の従業員が、喜びに満ちた持続可能な生活様式を創造していきながら、日々何百万人もの人々の生活に良い変化をもたらすべく取り組んでいます。医薬品開発・製造を加速する製品・サービスの提供から、最も困難な疾患を治療する独自の方法の発見、そしてデバイスの知能化実現まで、メルクの活躍はあらゆる分野に及んでいます。メルクは2024年、65か国で212億ユーロの売上を達成しています。

科学的探求と責任ある起業家精神は、メルクの技術的・科学的進歩の主要な原動力となってきました。1668年の創業以来、メルクが発展を継続してきた理由はここにあります。創業家は現在も、この上場企業の筆頭株主です。メルクは「メルク」の名称およびブランドに関する全世界での権利を保有しています。唯一の例外は米国とカナダであり、同地域ではメルクの各事業部門が、ライフサイエンス分野ではミリポアシグマ、ヘルスケア分野ではEMDセロノ、エレクトロニクス分野ではEMDエレクトロニクスとして事業を展開しています。

