iBASIS、Telstra Internationalからグローバル音声、IPX、およびメッセージングのホールセール資産を買収し、これらのサービスの提供に関して長期契約を締結

パリ＆シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界中の通信事業者やデジタル事業者向けに通信ソリューションを提供するリーディング・プロバイダーのiBASISは、Telstraと資産売買契約（APA）を締結し、Telstra Internationalのホールセール音声、モバイル、メッセージングの顧客契約を取得すると発表しました。

この取引は規制当局の承認を前提としており、iBASISの事業規模、地理的カバー範囲、そしてアジア太平洋地域における顧客基盤を大幅に拡大するものとなります。これにより、当社の香港とシンガポールでのプレゼンスが強化されるとともに、オーストラリアとニュージーランドでのプレゼンスを新たに確立することになります。さらにiBASISは、Telstra Internationalポートフォリオの一部であるDigicel Pacific向けの国際ホールセール音声サービスについて、パプアニューギニア、フィジー、サモア、トンガ、バヌアツ、ナウルを対象とする独占的権利を取得します。

この取引はさらに、iBASISが国際ホールセール・サービスにおいてティア1国内キャリアに選ばれるパートナーとしての、また国際ホールセール市場の統合推進役としての地位を強固なものにします。

「iBASISとの長期的なパートナーシップにより、当社は国際音声サービスの顧客に対して継続性と品質を確保しながら、グローバルでの競争力を強化するための戦略的な機会を得ることができます。私たちは、iBASISが当社のホールセール顧客およびリテール顧客の双方に対して途切れることなく継続的にサービスを提供できると全面的に信頼しており、それは同社のサービス提供実績とグローバルに展開された専門技術に裏付けられています」と、Telstra InternationalのCEO、Roary Stasko氏は述べています。

「私たちはTelstraと提携できることを大変光栄に思います。今回の提携は、iBASISが進めている統合戦略における重要な節目となります」と、iBASISのCEO、Patrick Georgeは述べており、次のように続けます。「今回の取引により、当社は成長軌道に沿ってさらに成長を加速させ、グローバルなホールセール事業者としての独自のリーダーシップの地位をさらに強化します。これにより、高性能な音声およびモバイル・プラットフォームを基盤として構築された、グローバル・ホールセール通信における独立系専門企業としての当社モデルの重要性を裏付けるとともに、APAC地域におけるカバー範囲とプレゼンスを拡大します」

今回の取引には、高付加価値の顧客契約と、経験豊富な商業・運用担当国際専門チームの移管が含まれます。iBASISはすべてのお客様に対して、途切れのないサービス品質を維持しながら、円滑な移行を実現することを約束します。既存のお客様との関係は統合プロセス全体を通じて変わることなく維持され、全面的にサポートされます。

今回の取引は規制当局の承認を条件としており、2025年末までの完了を見込んでいます。本取引に関して、Dohan AdvisoryがiBASISの財務アドバイザーを務めました。

iBASISについて

iBASISは通信ソリューションを提供するリーディング・プロバイダーとして、世界の通信事業者やデジタル事業者が事業と変革活動を行えるようにしています。iBASISは初の独立系通信専門企業およびティア1 IPXベンダーとして、800か所を超えるLTE接続先を有しています。iBASISは現在、世界28の場所で1000を超える顧客にサービスを提供しており、接続性、品質、セキュリティをグローバルで最適化することで、お客様が音声、SMS、A2P、メッセージング、モバイル・データ、5Gローミング、IoTで高い利益を上げられるように支援しています。

Telstra Internationalについて

Telstra Internationalは、アジア太平洋地域における信頼できるデジタル・インフラおよび接続パートナーであり、オーストラリアの誇り高い伝統を持つ大手通信・テクノロジー企業Telstraのグローバル部門です。Telstra Internationalは、セキュアでレジリエントな接続ソリューションの提供を通じて、数千ものテクノロジー企業、エンタープライズ、ホールセール顧客の拡大するニーズに応えています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。