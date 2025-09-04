Grid Dynamics et Temporal Technologies annoncent une nouvelle plateforme d'IA agentique pour stimuler l'innovation dans les entreprises

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq : GDYN) (Grid Dynamics), l'un des principaux fournisseurs de services de conseil technologique, d'ingénierie de plateformes et de produits, d'IA et d'engagement numérique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'IA agentique Temporal, développée en collaboration avec Temporal Technologies. Cette nouvelle plateforme permet aux entreprises de créer, de déployer et de gérer des solutions d'IA sophistiquées avec une fiabilité, une évolutivité et une observabilité accrues, accélérant ainsi considérablement les initiatives de transformation de l'IA.

La plateforme d'IA agentique Temporal exploite les capacités d'exécution durables de Temporal pour surmonter les difficultés courantes liées à l'IA d'entreprise. Ces difficultés comprennent la gestion de flux de travail IA complexes et de longue durée, la garantie de la tolérance aux pannes et le maintien de l'état des systèmes distribués. La plateforme facilite la création d'agents IA de nouvelle génération capables d'automatiser des processus métier complexes et de prendre des décisions intelligentes.

Les principales fonctionnalités de la plateforme d'IA agentique Temporal comprennent :

Fiabilité des flux de travail IA : garantit que les processus IA multi-étapes sont tolérants aux pannes et reprennent exactement là où ils se sont arrêtés, même en cas de défaillance ou de redémarrage du système.

Orchestration évolutive des agents : fournit une orchestration robuste pour des milliers d'agents IA, permettant aux entreprises d'adapter de manière transparente leurs opérations IA.

Observabilité améliorée : offre une visibilité complète sur l'exécution des flux de travail IA agentique, facilitant le débogage, la surveillance et l'audit des processus basés sur l'IA.

Développement simplifié : rationalise le développement d'applications IA agentique complexes en éliminant les complexités des systèmes distribués et de la gestion d'état.

Intégration avec les systèmes existants : fournit des intégrations pour les systèmes d'entreprise courants tels que CRM, ERP et gestion des données.

« Les plateformes d'IA agentique sont une catégorie relativement nouvelle dans le monde de l'entreprise, mais de nombreuses sociétés les ont déjà intégrées à leur feuille de route », a déclaré Ilya Katsov, directeur technique pour les Amériques chez Grid Dynamics. « La plateforme d'IA agentique Temporal répond aux principaux points faibles liés au déploiement et à la gestion de l'IA à grande échelle, en fournissant à nos plus gros clients les outils nécessaires pour créer des systèmes d'IA plus résilients, intelligents et autonomes, avec des frais généraux minimaux et des délais de mise sur le marché réduits. »

« Au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers le caractère opérationnel de l'IA, la fiabilité devient incontournable », a déclaré Preeti Somal, vice-présidente principale de l'ingénierie chez Temporal. « La combinaison de la plateforme Grid Dynamics et du modèle d'exécution durable de Temporal offre aux équipes de développeurs les outils dont elles ont besoin pour créer des systèmes agentiques fiables et évolutifs. Nous sommes ravis d'aider les équipes à faire évoluer la prochaine génération d'applications basées sur l'IA avec une durabilité, une observabilité et une préparation à la production intégrées. »

La plateforme d'IA temporelle agentique témoigne de l'engagement de Grid Dynamics à fournir des solutions d'IA transformatrices aux entreprises qui cherchent à exploiter les capacités de l'IA agentique. Pour en savoir plus sur la plateforme d'IA agentique de Temporal, rendez-vous sur la plateforme d'IA agentique Temporal de Grid Dynamics.

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'engagement numérique. En combinant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les problèmes techniques les plus urgents et obtenons des résultats commerciaux positifs pour les entreprises en cours de mutation. L'un des principaux facteurs de différenciation de Grid Dynamics réside dans ses 8 années d'expérience et de leadership en matière d’ IA d'entreprise, appuyées par une expertise poussée et un investissement continu dans les données et l’ingénierie de plateforme d’apprentissage machine, la plateforme nuagique et l’ingénierie de produit, l’IoT et l’informatique de périphérie, et les services d'engagement numériques. Fondée en 2006, Grid Dynamics a son siège dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Temporal Technologies

Temporal Technologies est le créateur de la plateforme d'exécution durable open source Temporal. Temporal permet aux développeurs de créer et d'exploiter des applications résilientes à grande échelle en fournissant une plateforme qui suit l'état des flux de travail à long terme et tolérants aux pannes. Site web de Temporal.

