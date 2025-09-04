-

Biocytogen sluit overeenkomst met Merck, KGaA, Darmstadt, Duitsland, voor de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde toedieningsoplossingen op basis van lipiden

original

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, en Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf, hebben een evaluatie- en optieovereenkomst gesloten om de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde, op lipiden gebaseerde toedieningsoplossingen voor nucleïnezuur-payloads te bevorderen, zoals antilichaam-geconjugeerde lipide nanodeeltjes (LNP).

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Biocytogen eigen, volledig humane antilichamen afkomstig van zijn RenMice®-platform leveren voor evaluatie in de antilichaam-geconjugeerde LNP-diensten van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contacten van Biocytogen
Antibody-assets en platformen: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacten van Biocytogen
Antibody-assets en platformen: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

More News From Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

Samenvatting: Biocytogen sluit licentieovereenkomst voor antilichamen met BeOne Medicines om ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen te versnellen

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een wereldwijde licentieovereenkomst heeft gesloten met BeOne Medicines Ltd., een wereldwijd oncologiebedrijf, voor meerdere volledig humane antilichamen. Voorafgaand aan deze licentieovereenkoms...

Samenvatting: Biocytogen reageert op de patentclaims van Harbour BioMed: RenNano® is een onafhankelijk ontwikkeld platform met eigen innovatie en volledige juridische status

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--In reactie op het recente perbericht van Harbour BioMed met betrekking tot een procedureontwikkeling in hun lopende rechtsvordering, doet Biocytogen de volgende verklaring: Biocytogen houdt zich aan haar kernwaarden van onafhankelijke innovatie, respect voor intellectueel eigendom en engagement voor eerlijke concurrentie. Het RenNano®-platform is het resultaat van onafhankelijke, originele R&D, gebaseerd op de eigen technologieën van Biocytogen voor genome-editing....

Samenvatting: Biocytogen verzekert een Japans patent voor haar RenMab-platform en breidt de wereldwijde patentenportfolio uit voor het RenMice-platform voor de ontwikkeling van volledig menselijke antilichamen/TCR's

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) maakte vandaag bekend dat de kerntechnologie van haar onafhankelijk ontwikkelde RenMab™-platform voor muizen voor de ontwikkeling van volledig menselijke antilichamen door de JPO (Japan Patent Office) een patent voor haar uitvinding werd toegekend. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap om de internationale portfolio van intellectueel eigendom van de groep RenMice®-platformen voor de ontwikke...
Back to Newsroom