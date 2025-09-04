Biocytogen sluit overeenkomst met Merck, KGaA, Darmstadt, Duitsland, voor de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde toedieningsoplossingen op basis van lipiden

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, en Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf, hebben een evaluatie- en optieovereenkomst gesloten om de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde, op lipiden gebaseerde toedieningsoplossingen voor nucleïnezuur-payloads te bevorderen, zoals antilichaam-geconjugeerde lipide nanodeeltjes (LNP).

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Biocytogen eigen, volledig humane antilichamen afkomstig van zijn RenMice®-platform leveren voor evaluatie in de antilichaam-geconjugeerde LNP-diensten van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland.

