Biocytogen suscribe un acuerdo con Merck, KGaA de Darmstadt, Alemania, para desarrollar soluciones de administración de lípidos conjugados con anticuerpos

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), una empresa biotecnológica de alcance mundial que promueve la investigación y el desarrollo de fármacos nuevos de anticuerpos con tecnologías innovadoras y Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, una empresa líder en ciencia y tecnología, han suscrito un acuerdo de evaluación y opción para progresar juntas en el desarrollo de soluciones de administración de lípidos conjugados con anticuerpos para cargas útiles de ácido nucleico, como las nanopartículas lipídicas conjugadas con anticuerpos.

En el marco de este acuerdo, Biocytogen se encargará de suministrar anticuerpos totalmente humanos patentados, derivados de su plataforma RenMice® para que sean evaluados en los servicios de nanopartículas lipídicas conjugadas con anticuerpos de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania.

