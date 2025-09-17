-

Aker BP、Cognite Atlas AI™を活用し、探鉱・生産におけるAIファーストの未来を先導

人間の洞察力と自律型エージェントが連携し、業務を変革、効率を向上、安全性を高め、企業全体で新たな価値を創出

アリゾナ州フェニックス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 欧州最大級の独立系石油会社であるAker BPと、産業向けAIのグローバルリーダーであるCogniteは、Cognite Atlas AI™の導入拡大を通じて戦略的パートナーシップをさらに強化しました。両社はAIエージェントの力を活用し、業務効率の向上、コスト削減、生産性の強化を進めています。今回の協業により、Aker BPはエージェント型AIを積極的に活用し、大きな価値の創出と業務変革を先導する存在となっています。

Aker BPの「AIファースト戦略」は、AIアプリケーションを産業現場と事業目標の双方にシームレスに統合することで、エネルギー部門をデータ主導の未来へ導き、ビジネス全体で革新と成果を生み出すことを目的に策定されました。これには、複雑なプロセスの自動化や、エンジニアが産業分野の専門知識に容易にアクセスできるようにすることが含まれています。

「Atlas AI における Cognite との協業は、当社のデジタル・トランスフォーメーションの過程において大きな前進を意味します」と、Aker BPのチーフ・デジタル・オフィサーであるポーラ・ドイルは述べています。「このパートナーシップは、Cogniteと共にAIファーストかつデータ主導のアプローチを継続し、エージェント型AIを取り入れることで効率をさらに高め、意思決定を強化し、全社的なオペレーションを最適化していくという当社の姿勢を示すものです。」

Cognite Atlas AIは、事前構築されたエージェントや、産業向けAIエージェントを構築するためのローコード型ワークベンチを提供し、自律的なオペレーションへの移行を加速します。Cognite Data Fusion®の堅牢なデータ基盤と統合することで、この協業は、AIを活用してオペレーションを大幅に改善し、価値を高める多様な戦略的領域におけるAker BPの取り組みを支援します。

このAIファーストのパートナーシップには、サプライチェーンの効率化とプロアクティブなバリア管理を目的とした文書処理の自動化による重要なワークフローの合理化が含まれます。これには、Aker BPのエンジニアリング工数を大幅に削減し得る自動機器登録などの施策も含まれます。予知保全のためのAI対応データ基盤の構築や、AIを活用した生産化学と全体的なパフォーマンスの最適化も進められています。

直近の協業では、根本原因分析（RCA）のためのAIエージェントを開発しています。これらのエージェントは関連情報を特定し、原因マップを作成し、RCAの手順を提案します。これにより、エンジニアがこの分析を行う時間を70%以上短縮できます。

「他のAIソリューションも試しましたが、期待には届きませんでした」と、Aker BPのシニア・リライアビリティ・エンジニアであるトール・アルネ・アムダルは述べています。「私たちに必要だったのはコンテキスト化されたインテリジェンスです。産業の現場では、ただデータがあるだけでは不十分で、適切なデータを、適切な文脈で、適切なタイミングで得る必要があります。この組み合わせによって、迅速な意思決定を可能にする正確で信頼できる答えが得られるのです。さまざまなソリューションを検証した結果、Cogniteを選んだのは、RCAワークフローをAIでサポートするという当社の特定のニーズに応えることができたからです。」

「Aker BPの伝統は、単にデジタルリーダーであることにとどまらず、未来を切り拓くことにあります」と、Cogniteの戦略プロジェクト担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるフランソワ・ラボリーは述べています。「このパートナーシップは、彼らがAIファースト戦略に揺るぎなく取り組んでいることの強力な証しです。Aker BPの深い業界知識とCogniteのAtlas AIを融合させることで、私たちは単に今日の課題を解決しているだけではありません。Aker BPが事業全体でAIを拡張できるよう内部的な能力を育成し、将来に向けて従業員の力を根本的に高めているのです。」

エージェント型AIが産業オペレーションをどのように変革しているのかを実際に体感し、Aker BPや他の業界リーダーの講演を直接聞くことができるCogniteの産業AI・データカンファレンス「Impact 2025」にぜひご参加ください。

Aker BPについて
Aker BPは、ノルウェーの大陸棚で石油・ガスの探鉱、油田開発、生産を行う企業です。同社はValhall、Ula、Edvard Grieg/Ivar Aasen、Alvheim、Skarvといったフィールドセンターを運営しており、さらにJohan Sverdrup油田のパートナーでもあります。生産量ベースで、Aker BPは欧州最大級の独立系石油会社です。

Cogniteについて
Cogniteは、生成AIを産業界で活用するリーダーです。エネルギー、製造業、電力・再生可能エネルギー分野の主要企業はCogniteを選び、同社が提供する安全で信頼性の高いリアルタイムデータによって、資産集約型の運用をより安全で、持続可能かつ収益性の高いものへと変革しています。Cogniteは、使いやすく、安全でスケーラブルなプラットフォームを提供しており、現場から遠隔操作センターに至るまで、すべての意思決定者が複雑な産業データにアクセスして理解し、リアルタイムで協働し、より良い未来を築けるようにしています。詳細は www.cognite.com をご覧いただき、LinkedInおよびXをフォローしてください

Cognite Atlas AI™について
Cognite Atlas AI™は、産業データの持つ力を最大限に引き出し、チームがより迅速かつ確信を持った意思決定を行い、業務効率化とイノベーションを大規模に加速できるよう支援します。Cognite Atlas AIには、事前構築済みエージェントのライブラリ、ローコードのエージェントビルダー、産業向けに特化したツール、ベンチマーク付きの厳選されたLLMが含まれています。さらにCognite Data Fusion®のOT・IT・ETのリアルタイムデータを活用することで、エージェントが産業ワークフローにおいて正確で、追跡可能かつ信頼性の高い結果を提供することを保証します。

詳細については、「Cognite Atlas AI」産業エージェント決定版ガイド をご覧いただき、https://www.cognite.com/en/product/atlas をご確認ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

