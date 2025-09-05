-

百奧賽圖與默克簽署協議，推進抗體偶聯脂質遞送解決方案

百奧賽圖與默克簽署協議，推進抗體偶聯脂質遞送解決方案

北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（百奧賽圖，股票代號：02315.HK）與全球首屈一指的科技公司默克（Merck）已簽署一項抗體選擇權的評估協議，推進開發應用於核酸藥物的抗體偶聯脂質遞送解決方案，例如抗體偶聯脂質奈米顆粒（LNP）。

根據協議條款，百奧賽圖將提供以其RenMice®平台為基礎自主開發的全人抗體，由默克評估將其用於抗體偶聯LNP製劑服務的可行性。默克獲授取得選中抗體資產權益的獨家選擇權，百奧賽圖有權獲得相應的費用給付及銷售分成和再授權分成。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「我們很高興再次與默克攜手合作，探索抗體偶聯脂質遞送系統的潛力。這一合作不僅彰顯了我們全人抗體平台的多樣性，也展現了全人抗體在傳統療法之外的廣闊應用前景。我們希望透過百奧賽圖在抗體發現方面的專業能力，結合默克在LNP領域的深厚累積，加快下一代核酸遞送解決方案的開發。」

德國默克執行總監、藥物遞送創新負責人Kahina Lang博士表示：「此次合作將強化默克在以LNP為基礎的遞送解決方案領域的領先優勢。結合我們在抗體偶聯LNP領域的技術創新，我們將能夠進一步提高標靶遞送系統的精確度。我們的客戶將獲得更全面多元的遞送服務和解決方案。」

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：02315.HK）是一家以創新科技驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。百奧賽圖以底層基因編輯技術為基礎，自主研發了RenMice®（RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR mimicTM）平台，用於全人治療性單克隆抗體、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體和類TCR抗體的發現。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），並已建立起逾100萬條全人抗體序列庫，用於全球合作。截至2025年6月30日，百奧賽圖已簽署了約280項藥物合作開發/授權/轉讓協議，並與包括多家MNC在內的企業達成了50多個標靶專案RenMice®平台授權開發合作，多個臨床階段抗體分子也達成了對外授權合作。公司副品牌BioMice®提供幾千種包括標靶人源化小鼠在內的基因編輯動物和細胞模型，同時為全球客戶提供臨床前藥理藥效和基因編輯服務。百奧賽圖總部位於北京，在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪官方網站https://biocytogen.com.cn/

關於默克

默克是一家全球首屈一指的科技公司，專注於生命科學、醫藥健康和電子科技三大領域。全球有超62,000名員工服務於默克，透過創造更加愉悅和永續性的生活型態，為數百萬人的生活帶來積極的影響。2024年，默克在65個國家/地區的總銷售額達212億歐元。科學探索和負責任的企業精神一直是默克科技進步的關鍵，也是默克自1668年以來永葆活力的秘訣。默克家族身為公司的創始者，至今仍持有默克大部分的股份，我們在全球都叫「默克」，僅美國和加拿大例外。默克的三大領域：醫藥健康、生命科學及電子科技在這兩個國家分別稱之為「EMD Serono」、「MilliporeSigma」和「EMD Electronics」。默克在中國已經有90餘年發展歷史，目前擁有近4,500名員工，在北京、上海、無錫、蘇州、南通、香港等地擁有21家註冊公司。

百奧賽圖聯絡方式
抗體資產和技術平台：BD-Licensing@biocytogen.com
媒體：pr@bbctg.com.cn

