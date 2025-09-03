iBASIS ACQUIERT LES ACTIFS VOIX, IPX ET MESSAGERIE DE TELSTRA INTERNATIONAL ET SIGNE UN ACCORD À LONG TERME POUR LA FOURNITURE DE CES SERVICES WHOLESALE

PARIS & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, leader dans les solutions de communications internationales à destination des opérateurs et acteurs numériques, annonce la signature d’un accord d'achat et de vente d'actifs (APA) avec Telstra pour acquérir les contrats de clients voix, mobile et messagerie de Telstra International.

La transaction, soumise aux approbations réglementaires, représente une expansion commerciale majeure pour iBASIS, avec extension géographique et élargissement du portefeuille clients dans la région Asie-Pacifique, présence renforcée à Hong Kong et à Singapour, et nouvelles implantations en Australie et en Nouvelle-Zélande. De plus, iBASIS obtient les droits exclusifs pour les services de voix internationaux wholesale pour Digicel Pacific, faisant partie du portefeuille de Telstra International, et couvrant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji, les Samoa, les Tonga, le Vanuatu et Nauru.

La transaction renforce la position d’iBASIS pour son modèle de consolidation du marché wholesale et en tant que partenaire de référence des opérateurs nationaux de premier plan pour leurs services à l’international.

« Ce partenariat de long terme avec iBASIS représente une opportunité stratégique de renforcer notre compétitivité à l'échelle mondiale, tout en garantissant la continuité et la qualité de services pour nos clients internationaux voix. Nous avons une confiance totale en iBASIS pour assurer une continuité sans faille, tant pour nos clients wholesale que retail, grâce à leur expérience éprouvée et à leur expertise mondiale en matière de services », a déclaré Roary Stasko, PDG de Telstra International.

« Nous sommes très fiers de notre association avec Telstra. Cet accord est une étape clé dans la stratégie de consolidation continue d'iBASIS », a déclaré Patrick George, PDG d'iBASIS. « Cette transaction accélère notre trajectoire de croissance et renforce notre position unique de leader sur le marché mondial wholesale. Elle valide la pertinence de notre modèle en tant que spécialiste indépendant, reposant sur des plateformes voix et mobiles performantes, tout en élargissant notre portée et notre présence dans la région APAC. »

La transaction prévoit le transfert de contrats clients de grande valeur ainsi que d'une équipe internationale de professionnels commerciaux et opérationnels expérimentés.

iBASIS s'engage à une transition fluide, en garantissant une qualité de service ininterrompue pour l’ensemble de ses clients. Les relations existantes seront pleinement préservées et soutenues tout au long du processus d'intégration.

La transaction demeure soumise à l'approbation des autorités de régulation et devrait être finalisée d’ici la fin de l'année 2025. Dohan Advisory a agi en tant que conseiller financier d'iBASIS dans le cadre de cette transaction.

A propos d'iBASIS

iBASIS est le premier spécialiste indépendant de solutions de communication permettant aux opérateurs et aux acteurs numériques du monde entier de se transformer et de gagner en performance. Aujourd'hui, l’entreprise accompagne plus de 1 000 clients dans 28 localisations à travers le monde. iBASIS optimise la connectivité, la qualité et la sécurité afin de maximiser la valeur générée par les services voix, SMS A2P, données mobiles, roaming 5G et IoT.

A propos de Telstra International

Telstra International est un partenaire de confiance en matière d’ infrastructures numériques et de connectivité dans la région Asie-Pacifique. Bras mondial de Telstra - entreprise de télécommunications et de technologie de premier plan, fièrement ancrée dans son héritage australien. Telstra International fournit des solutions de connectivité sécurisées et résilientes, répondant aux besoins croissants de milliers de clients dans les domaines de la technologie, des entreprises et du marché wholesale.