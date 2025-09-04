Grid Dynamics en Temporal Technologies kondigen nieuw Agentic AI-platform aan ter bevordering van bedrijfsinnovatie
Belangrijkste punten:
- Het nieuwe Temporal Agentic AI-platform van Grid Dynamics biedt bedrijven een robuuste oplossing voor het bouwen, implementeren en beheren van duizenden geavanceerde AI-agents en -workflows.
- Het platform, ontwikkeld in samenwerking met Temporal Technologies, pakt kritieke AI-uitdagingen voor bedrijven aan door te voorzien in verbeterde betrouwbaarheid, fouttolerantie en uitgebreide observatiemogelijkheden voor complexe, langlopende AI-toepassingen.
- Door gebruik te maken van de duurzame uitvoeringsmogelijkheden van Temporal, stelt het nieuwe platform grote bedrijven in staat om de AI-implementatie te versnellen en de meest complexe processen te automatiseren met behulp van agentische methoden.
SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), een toonaangevende leverancier van technologieconsultancy, platform- en productengineering, AI en digitale betrokkenheidsdiensten, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn Temporal Agentic AI-platform, ontwikkeld in samenwerking met Temporal Technologies.
