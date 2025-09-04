英國合作社運用SymphonyAI人工智慧驅動的連網零售平台革新零售業態

加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 作為企業轉型垂直人工智慧解決方案的領導者，SymphonyAI今日宣布Central Co-op、Lincolnshire及Midcounties合作社已部署其Connected Retail平台，藉此實現營運現代化、商品在地化，並提升逾700家門市服務的130萬名顧客之會員體驗。

面對營運成本攀升、消費者需求轉變，以及對高度在地化精準度的需求，這些合作社正運用生成式與預測式人工智慧，以做出更快速、更明智的決策。SymphonyAI的平台提供即時智能分析，涵蓋庫存管理、貨架執行與供應鏈作業，從而提升效率、減少浪費，並創造更貼合需求的門市體驗。

「透過SymphonyAI的陳列空間規劃，我們能迅速調整商品組合以因應會員消費者偏好的變化，同時將勞力密集型任務自動化，讓團隊能專注於提供卓越服務。」Midcounties Co-operative資訊長Jacob Isherwood表示。

「我們的優先要務是確保貨架上擺放正確的商品、減少浪費並盡量降低營運成本。借助SymphonyAI的平台，我們得以提升營運效率，並滿足消費者不斷變化的需求。」Lincolnshire Co-op營運長Steve Leach表示。

「作為一家會員所有制企業，消費者的需求與偏好始終是我們的首要考量。透過SymphonyAI的聯網零售平台，我們成功實現營運系統的無縫整合，確保消費者能獲得最適商品組合與高水準的貨架商品供應率。」Central Co-operative財務與科技長Selina Butterfield-Mashoofi表示。

透過AI驅動零售創造影響力

藉由SymphonyAI聯網零售平台，這些合作社獲得以下效益：

依據社區需求量身打造 在地化商品組合 ，減少浪費並提升消費者忠誠度

，減少浪費並提升消費者忠誠度 透過門市專屬陳列圖與空間配置優化，實現 智慧化貨架管理

運用預測分析與自動化工作流程提升營運效率，在數週內（而非數月）創造價值

「英國是我們的戰略性成長市場，而人工智慧——尤其是生成式人工智慧——正是我們協助零售業者創造新價值的核心。」Symphony Retail CPG總裁Manish Choudhary表示，「我們的平台能實現即時智能決策，其價值遠超越自動化範疇。它能將複雜性轉化為機遇——為零售業者和消費者帶來可衡量的具體成果。」

關於Central Co-operative

Central Co-operative是英國最大的獨立零售合作社之一，擁有超過175年的悠久歷史。該合作社擁有超過440個銷售據點、約7,700名員工團隊，以及超過33萬名常態交易會員。

關於Lincolnshire Co-op

Lincolnshire Co-op由超過30萬名會員——即林肯郡及周邊郡縣的居民——共同擁有，此一結構已持續運作超過160年。該合作社經營221個銷售據點，其中包括100家食品超市。

關於Midcounties Co-op

Midcounties Co-operative是英國最大的獨立消費者合作社之一。其業務範圍涵蓋旅遊、食品零售、幼兒教育、公用事業、郵政服務與彈性福利等多個領域。該合作社擁有超過75萬名會員，僱用逾6,000名員工，年度營業額達15億英鎊。

總部位於沃里克郡的Midcounties Co-operative，其銷售據點亦遍布牛津郡、格洛斯特郡、威爾特郡、什羅普郡、西米德蘭茲郡、埃文郡、薩默塞特郡、多塞特郡、伍斯特郡及周邊郡縣。

關於SymphonyAI

SymphonyAI專注開發垂直領域人工智慧應用，協助企業應對最複雜且高價值的挑戰——例如防範金融犯罪、提升門市績效，以及優化製造效率。目前獲得全球26個國家、超過2,000家企業客戶的信賴，其中包括200家頂尖金融機構、前25大消費品製造商（CPG），以及眾多全球大型零售超市與工業製造商。SymphonyAI 提供經領域訓練的應用程式與預先建置的智能代理系統，能夠實現即時部署、當日運作。若要瞭解更多資訊，請造訪：www.symphonyai.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。