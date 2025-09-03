FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), fornitore leader di attrezzature di processo per applicazioni di semiconduttori per IA e HPC, ha annunciato oggi di aver ricevuto ordini per diversi sistemi di polimerizzazione VertaCure™ G3 da una delle principali fonderie in Asia. Questi sistemi serviranno a supportare processi di imballaggio avanzati per le soluzioni IA e HPC, garantendo processi fondamentali di polimerizzazione a basse temperature, ricottura e degassaggio.

VertaCure™ G3 è un sistema di polimerizzazione e degassaggio sotto vuoto completamente automatico, sviluppato per garantire una distribuzione uniforme della temperautra e un controllo preciso delle velocità di riscaldamento e raffreddamento. Ciò si traduce in una rimozione completa dei solventi, proprietà migliori delle pellicole, l'eliminazione delle operazioni di degassamento dopo la polimerizzazione e prestazioni eccezionali delle particelle.

