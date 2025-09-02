Polpharma Biologics与MS Pharma就维多珠单抗(PB016)、奥瑞珠单抗(PB018)和古塞库单抗(PB019)候选生物类似药签署许可协议

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波兰格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于生物类似药研发与生产的Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)今日宣布，已与中东和北非(MENA)地区领先的生物类似药生产与分销企业MS Pharma签署许可协议，以在MENA地区商业化其生物类似药候选产品维多珠单抗(PB016)、奥瑞珠单抗(PB018)和古塞库单抗(PB019)。

根据协议，MS Pharma将负责这三款生物类似药在MENA地区的注册、营销和分销，而Polpharma Biologics将继续承担研发、生产和供应职责。此外，双方已同意将灌装业务转移至MENA地区。相关操作将在MS Pharma位于沙特阿拉伯的首座生物制品生产基地进行。

维多珠单抗是靶向α4β7整合素（一种参与免疫细胞向肠道迁移的分子）的单克隆抗体，适用于溃疡性结肠炎和克罗恩病。奥瑞珠单抗靶向CD20阳性B细胞，通过耗竭该细胞帮助减轻炎症，并延缓多发性硬化症患者的残疾进展。古塞库单抗是选择性结合白细胞介素-23 (IL-23) p19亚基的单克隆抗体，IL-23是参与炎症和免疫反应的关键细胞因子。该药物适用于治疗中重度斑块状银屑病和活动性银屑病关节炎。

这些生物类似药共同展现出巨大潜力，有望让该地区更多患者获得高质量、可负担的生物疗法。

MS Pharma首席执行官Kalle Känd表示：

“在胃肠病学、神经病学和皮肤病学等高需求治疗领域扩展我们的生物类似药产品组合是战略重点。这三款产品将显著增强我们的产品阵容，并巩固我们在MENA地区的领先地位。与Polpharma Biologics的再次合作，凸显了我们通过本地化先进生物制品生产，为该地区患者提供易于获取的高质量生物药物的承诺。”

Polpharma Biologics Group监事会成员Konstantin Matentzoglu表示：

“我们很自豪能扩展与MS Pharma的合作。他们深厚的区域专业知识和强大的商业网络，使其成为将我们的生物类似药带给MENA地区更多患者的理想合作伙伴，从而有助于改善治疗可及性和医疗系统的可持续性。”

关于MS Pharma

MS Pharma是MENA地区领先的区域性制药企业，专精于开发、生产和分销广泛的仿制药和生物疗法产品组合。该公司处于快速增长阶段，在约旦、阿尔及利亚和沙特阿拉伯运营五座生产基地（包括新投产的生物制品工厂），全部服务于更广阔的MENA市场。MS Pharma总部位于约旦安曼，管理办事处位于瑞士楚格，在12个国家拥有超过2000名员工。

如需了解更多信息，请访问 http://www.mspharma.com

关于Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家国际生物技术公司，在欧盟拥有一体化运营体系，专注于生物类似药的研发与生产。Polpharma Biologics利用专利解决方案和最先进的平台技术，开发用于治疗多个主要治疗领域中一系列疾病的生物类似药产品。

Polpharma Biologics的项目从细胞系开发起步，历经技术和临床开发，直至商业化规模生产，为未来与全球制药企业建立商业合作关系、推动药物上市做好准备。Polpharma Biologics的专长在于基于微生物和哺乳动物表达系统的药物研发与生产。Polpharma Biologics的细胞系开发中心位于荷兰，在波兰设有两个研发与生产中心，为生物技术专业人才创造了成长与发展的机会。

如需了解更多信息，请访问 www.polpharmabiologics.com

重要说明

本新闻稿仅作信息参考之用，不构成在波兰或任何其他司法管辖区的PB016、PB018和PB019推广材料。维多珠单抗(PB016)、奥瑞珠单抗(PB018)和古塞库单抗(PB019)候选生物类似药的商业化由上市许可持有人MS Pharma依据所有适用法律法规独立负责。

免责声明

本新闻稿由Polpharma Biologics Group发布，旨在向全球医疗专业人士、媒体及（潜在）投资者提供有关我们在药物研发与生产领域全球业务的信息。尽管Polpharma Biologics Group目前并非上市公司，但读者应知晓，本新闻稿包含某些前瞻性陈述（定义见《1995年美国私人证券诉讼改革法案》）。这些陈述存在固有的风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果大相径庭的因素包括但不限于：药品的获批与商业化、市场接受度、竞争情况、经济条件及适用法律的变化、全球监管动态、合同风险以及对第三方的依赖等。Polpharma Biologics不承担任何更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后事件或情况的义务。此外，Polpharma Biologics谨此强调，本新闻稿仅作信息参考之用，不应被解释为对药品或任何其他产品或疗法的潜在获批、市场接受度、商业化或成功与否作出任何明示或暗示的陈述、保证或担保。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。