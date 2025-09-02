-

Polpharma Biologics en MS Pharma ondertekenen licentieovereenkomsten voor de voorgestelde biosimilaire geneesmiddelen vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) en guselkumab (PB019)

AMSTERDAM & ZUG, Zwitserland & GDAŃSK, Polen--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”), gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van biosimilaire geneesmiddelen, maakte vandaag bekend dat het licentieovereenkomsten heeft ondertekend met MS Pharma, een vooraanstaand bedrijf actief in de productie en distributie van biosimilaire geneesmiddelen in de MENA-regio (het Midden-Oosten en Noord-Afrika), voor de commercialisering van haar biosimilaire kandidaat-geneesmiddelen vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) en guselkumab (PB019) in de MENA regio.

In het kader van deze overeenkomsten zal MS Pharma instaan voor de registratie, marketing en distributie van deze drie biosimilaire geneesmiddelen in de hele MENA-regio, terwijl Polpharma Biologics blijft instaan voor ontwikkeling, productie en levering.

