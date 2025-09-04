イギリスの協同組合、SymphonyAIのAI搭載のコネクテッド・リテール・プラットフォームを活用して小売業を変革

カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業変革のための業種特化型AIソリューションのリーダーであるSymphonyAIは、セントラル・コープ、リンカンシャー、ミッドカウンティーズの各協同組合が、業務の近代化、地域に合わせた品揃え、そして組合員の体験向上を目的として、同社のコネクテッド・リテール・プラットフォームを導入したと発表しました。この取り組みは、130万人以上の買い物客にサービスを提供する700店舗以上におよびます。

運営コストの上昇、消費者ニーズの変化、そして超ローカルな精度が求められる中で、協同組合は、より迅速で的確な意思決定を行うために生成AIと予測AIを活用しています。SymphonyAIのプラットフォームは、在庫管理、棚割りの実行、サプライチェーン業務にわたってリアルタイムのインテリジェンス（情報分析）を提供し、効率を高め、無駄を減らし、より関連性の高い店舗体験を生み出します。

「SymphonyAIの品揃えおよび売り場スペースの計画機能によって、変化する組合員・買い物客の好みにすばやく対応できるようになりました。また、労力のかかる作業を自動化することで、スタッフが卓越したサービスの提供に集中できるようになります」と、ミッドカウンティーズ・コープの最高情報責任者（CIO）ジェイコブ・イシャーウッドは述べています。

「私たちの最優先事項は、適切な商品で棚を常に満たしておくこと、無駄を減らすこと、そして間接コストを最小限に抑えることです。SymphonyAIのプラットフォームを活用することで、業務効率を高め、変化するお客様のニーズに対応できるようになりました」と、リンカンシャー・コープの最高執行責任者（COO）スティーブ・リーチは述べています。

「組合員が所有する事業体として、私たちは買い物客のニーズや好みを最優先にしています。SymphonyAIのコネクテッド・リテール・プラットフォームによって、業務がスムーズに統合され、買い物客に最適な品揃えと高い棚在庫率を確実に提供できるようになりました」と、セントラル・コープの最高財務・技術責任者セリナ・バターフィールド＝マシューフィは述べています。

AI主導の小売を通じてインパクトを生み出す

SymphonyAIのコネクテッド・リテール・プラットフォームを使うことで、協同組合は以下のような恩恵を受けるようになります。

無駄を減らし、顧客のロイヤルティ（忠誠心）を高めるための 地域社会ごとのニーズに合わせた品揃え

店舗ごとに特化した棚割り図と最適なスペース配分による、 より賢い棚管理の実行

予測分析と自動化された業務フローにより数週間で成果をもたらす業務の効率化

「イギリスは私たちにとって戦略的な成長市場であり、AI、特に生成AIが、小売業者が新たな価値を引き出すための中心的な役割を果たしています」と、Symphony Retail CPGの社長マニッシュ・チャウダリーは述べています。さらに同氏は、「私たちのプラットフォームは、単なる自動化を超えたリアルタイムでの高度な意思決定を可能にします。複雑な状況をチャンスに変え、小売業者と買い物客の双方に対して計測可能な成果をもたらします」とも述べています。

セントラル・コープについて

セントラル・コープは、イギリスで最大級の独立系小売協同組合の一つであり、その歴史は175年以上にわたります。440以上の営業拠点を持ち、約7,700人の従業員と、33万人以上の定期的な組合員を擁しています。

リンカンシャー・コープについて

リンカンシャー・コープは、リンカンシャーおよび周辺の地域に住む30万人の組合員によって所有されており、その歴史は160年以上にわたります。221の営業拠点を運営しており、そのうち100店舗は食品店です。

ミッドカウンティーズ・コープについて

ミッドカウンティーズ・コープは、イギリスで最大級の独立した消費者協同組合の一つです。旅行、食品小売、幼児関連サービス、ユーティリティ（公共サービス）、郵便局、柔軟な福利厚生など、幅広い事業を展開しています。組合員数は75万人以上、従業員は6,000人以上、年間売上高は15億ポンドにのぼります。

本社はウォリックシャーにあり、オックスフォードシャー、グロスターシャー、ウィルトシャー、シュロップシャー、西ミッドランズ、エイボン、サマセット、ドーセット、ウスターシャーおよび周辺の郡にも店舗を展開しています。

SymphonyAIについて

SymphonyAIは、企業が最も複雑で価値の高い課題に取り組むのを支援する業界特化型のAIアプリケーションを開発しています。例えば、金融犯罪の防止、店舗の業績向上、製造効率の向上です。26か国で2,000以上の企業顧客に信頼されており、その中には上位200の金融機関、上位25のCPG（消費財メーカー）、そして世界最大級の食品小売業者や工業メーカーも含まれています。SymphonyAIは、特定の業界に特化して訓練されたアプリケーションや、導入初日から使える事前構築済みのエージェントを提供しています。詳細については、www.symphonyai.comをご覧ください。

