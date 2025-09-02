Polpharma Biologics et MS Pharma signent des accords de licence pour les médicaments biosimilaires proposés vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) et guselkumab (PB019)

AMSTERDAM et ZOUG, Suisse et GDANSK, Pologne--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (« Polpharma Biologics »), société spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires, a annoncé aujourd’hui avoir signé des accords de licence avec MS Pharma, une société leader dans la production et la distribution de biosimilaires dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), pour la commercialisation de ses candidats biosimilaires vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) et guselkumab (PB019) dans la région MENA.

En vertu de ces accords, MS Pharma sera responsable de l’enregistrement, de la commercialisation et de la distribution de ces trois médicaments biosimilaires dans la région MENA, tandis que Polpharma Biologics restera responsable du développement, de la fabrication et de l’approvisionnement. Les deux parties ont en outre convenu de transférer les activités de remplissage et de finition vers la région MENA. Ces opérations seront menées dans la première usine de fabrication de produits biologiques de MS Pharma en Arabie saoudite.

Le vedolizumab est un anticorps monoclonal ciblant l’intégrine α4β7 (une molécule impliquée dans le mouvement des cellules immunitaires vers l’intestin), indiqué pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn. L’ocrelizumab cible les lymphocytes B CD20 positifs et, en les éliminant, contribue à réduire l’inflammation et à ralentir la progression du handicap chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Le guselkumab est un anticorps monoclonal qui se lie sélectivement à la sous-unité p19 de l’interleukine-23 (IL-23), une cytokine clé impliquée dans les réponses inflammatoires et immunitaires. Il est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère et de l’arthrite psoriasique active.

Ensemble, ces biosimilaires représentent un potentiel important pour élargir l’accès à des traitements biologiques de haute qualité et abordables pour les patients de la région.

Kalle Känd, directeur général de MS Pharma :

« L’élargissement de notre portefeuille de médicament biosimilaire dans des domaines thérapeutiques à forte demande tels que la gastro-entérologie, la neurologie et la dermatologie est une priorité stratégique. Ces trois produits renforceront considérablement notre offre et consolideront notre leadership dans la région MENA. Notre nouveau partenariat avec Polpharma Biologics souligne notre engagement à fournir des médicaments biologiques de haute qualité et accessibles aux patients de toute la région, grâce à la localisation de la production de produits biologiques avancés. »

Konstantin Matentzoglu, membre du conseil de surveillance de Polpharma Biologics Group :

« Nous sommes fiers de prolonger notre collaboration avec MS Pharma. Leur expertise régionale approfondie et leur solide réseau commercial en font un partenaire idéal pour mettre nos médicaments biosimilaires à la disposition d’un plus grand nombre de patients dans la région MENA, contribuant ainsi à améliorer l’accessibilité des traitements et la durabilité des systèmes de santé. »

À propos de MS Pharma

MS Pharma est une société pharmaceutique régionale de premier plan dans la région MENA, spécialisée dans le développement, la production et la distribution d’un large portefeuille de thérapies génériques et biologiques. Positionnée pour une croissance rapide, la société exploite cinq sites de production en Jordanie, en Algérie et en Arabie saoudite, où se trouve une usine de produits biologiques récemment mise en service, qui desservent tous le marché MENA au sens large. Basée à Amman, en Jordanie, et disposant de bureaux administratifs à Zoug, en Suisse, MS Pharma emploie plus de 2 000 personnes dans 12 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.mspharma.com

À propos de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics est une société internationale de biotechnologie implantée dans l’Union européenne (UE) qui développe et fabrique des médicaments biosimilaires. Grâce à des solutions brevetées et à des technologies de pointe, Polpharma Biologics développe des produits biosimilaires destinés à traiter toute une série d’affections dans les principaux domaines thérapeutiques.

Les programmes de Polpharma Biologics commencent par le développement de lignées cellulaires et passent par le développement technique et clinique jusqu’à la production à l’échelle commerciale, préparant ainsi les médicaments pour de futurs partenariats commerciaux avec des organisations pharmaceutiques mondiales. L’expertise de Polpharma Biologics réside dans le développement et la fabrication de médicaments basés sur des systèmes d’expression microbienne et mammalienne. Avec son centre de développement de lignées cellulaires aux Pays-Bas et deux centres de développement et de fabrication en Pologne, Polpharma Biologics crée des opportunités de croissance et de développement pour les spécialistes en biotechnologie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.polpharmabiologics.com

Remarque importante

Ce communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas un support promotionnel pour les PB016, PB018 et PB019 en Pologne ou dans toute autre juridiction. La commercialisation des médicaments biosimilaires proposés vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) et guselkumab (PB019) relève de la seule responsabilité de MS Pharma, titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, conformément à toutes les lois et réglementations applicables.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse est publié par Polpharma Biologics Group et vise à fournir des informations à l’échelle mondiale aux professionnels de santé, aux médias et aux investisseurs (potentiels) sur nos activités mondiales en matière de développement de médicaments et d’expertise en fabrication. Bien que Polpharma Biologics Group ne soit pas une société cotée en bourse à ce jour, les destinataires doivent comprendre que ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives (telles que définies dans l’U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes inhérents, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’autorisation et la commercialisation du produit médicinal, l’accueil du marché, la concurrence, les changements dans les conditions économiques et les lois applicables, les évolutions réglementaires mondiales, les risques contractuels et les dépendances vis-à-vis de tiers. Polpharma Biologics n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse. Polpharma Biologics tient en outre à souligner que le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne doit pas être interprété comme une déclaration, une garantie ou une assurance, expresse ou implicite, concernant l’approbation potentielle, l’accueil du marché, la commercialisation ou le succès du produit médicinal ou de tout autre produit ou traitement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.