Polpharma Biologics e MS Pharma firmano accordi di licenza relativi a biosimilari proposti di vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019)

AMSTERDAM & ZUGO, Svizzera & DANZICA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics"), specializzata nello sviluppo e produzione di biosimilari, oggi ha annunciato la sigla di accordi di licenza con MS Pharma, leader nella produzione e distribuzione di biosimilari nella regione del Medio Oriente e Nordafrica (MENA), per la commercializzazione dei suoi candidati biosimilari vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019) nella regione MENA.

In base ai termini degli accordi, MS Pharma sarà responsabile della registrazione, commercializzazione e distribuzione di questi tre biosimilari in tutta la regione MENA, mentre Polpharma Biologics conserverà la responsabilità relativa a sviluppo, produzione e fornitura.

