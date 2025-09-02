-

Polpharma Biologics e MS Pharma firmano accordi di licenza relativi a biosimilari proposti di vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019)

AMSTERDAM & ZUGO, Svizzera & DANZICA, Polonia--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics"), specializzata nello sviluppo e produzione di biosimilari, oggi ha annunciato la sigla di accordi di licenza con MS Pharma, leader nella produzione e distribuzione di biosimilari nella regione del Medio Oriente e Nordafrica (MENA), per la commercializzazione dei suoi candidati biosimilari vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) e guselkumab (PB019) nella regione MENA.

In base ai termini degli accordi, MS Pharma sarà responsabile della registrazione, commercializzazione e distribuzione di questi tre biosimilari in tutta la regione MENA, mentre Polpharma Biologics conserverà la responsabilità relativa a sviluppo, produzione e fornitura.

Contacts

Contatti con i media:

Polpharma Biologics
Natalia Kwiecień
natalia.kwiecien@polpharmabiologics.com

MS Pharma
Orayb Akeel
+ (962) 65 827 999
communication@mspharma.com

