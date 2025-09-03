FREMONT, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), een toonaangevende leverancier van procesapparatuur voor AI- en HPC-halfgeleidertoepassingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het meerdere VertaCure™ G3-uithardingssystemen heeft geleverd aan een van de grootste halfgeleiderfabrikanten in Azië. Deze systemen ondersteunen geavanceerde verpakkingsprocessen voor AI- en HPC-oplossingen en zorgen voor cruciale uitharding, gloeiing en ontgassing bij lage temperaturen.

De VertaCure™ G3 is een volledig geautomatiseerd vacuümhardings- en ontgassingssysteem dat is ontworpen om een gelijkmatige temperatuurverdeling en nauwkeurige regeling van de verwarmings- en koelsnelheden te garanderen. Dit resulteert in volledige verwijdering van oplosmiddelen, verbeterde filmeigenschappen, eliminatie van afgassing na uitharding en uitstekende deeltjesprestaties.

