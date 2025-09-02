Lancement de Fellou CE, le premier navigateur au monde à interface tridimensionnelle et piloté par des agents intelligents, qui opère en toute autonomie tandis que vous vous reposez.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Fellou, société à l'origine du premier navigateur IA agentique au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de Fellou CE (Concept Edition), le premier navigateur au monde à interface spatiale agentique, introduisant un axe Z révolutionnaire dans les interfaces utilisateur. Cette innovation majeure réinvente le navigateur, transformant la manière dont les utilisateurs interagissent avec l'IA et dont ils expérimentent leurs espaces de travail numériques. Fellou CE inaugure une nouvelle ère, en passant d'une navigation web traditionnelle en deux dimensions à un espace de travail spatial et immersif, où productivité, interaction avec l'IA et gestion de l'information convergent pour définir une nouvelle expérience numérique.

« Alors que le cœur de Fellou constitue un système numérique robuste et stable, dédié à la productivité, Fellou CE incarne notre laboratoire pour repousser les frontières du possible, où nous façonnons concrètement le futur de l'interaction humain-machine », déclare Dominic Xie, directeur général de Fellou. « Pour la première fois, nous introduisons un axe Z révolutionnaire dans l'interface utilisateur, conférant une profondeur tangible à votre écran. Imaginez un bureau qui dépasse la surface plane pour devenir un véritable espace de travail en trois dimensions, au sein duquel vous collaborez étroitement avec votre IA sur toutes vos tâches. »

Une nouvelle dimension d’interaction

Fellou CE offre une interface spatiale révolutionnaire qui exploite tout le potentiel de son puissant noyau à agents intelligents. Cette approche interactionnelle innovante vient enrichir des fonctionnalités phares de Fellou, telles que Deep Action et Agentic Memory, en leur conférant une nouvelle profondeur et efficacité.

Fellou Home : un hub spatial centralisé qui organise les favoris, l’historique de navigation, les fichiers locaux et les listes de tâches dans une interface intuitive en trois dimensions qui réduit la charge cognitive et élimine la nécessité de jongler constamment entre les onglets. Il fait office de poste de commande central pour regrouper et présenter les résultats issus de Agentic Memory et des autres modules clés.

: un hub spatial centralisé qui organise les favoris, l’historique de navigation, les fichiers locaux et les listes de tâches dans une interface intuitive en trois dimensions qui réduit la charge cognitive et élimine la nécessité de jongler constamment entre les onglets. Il fait office de poste de commande central pour regrouper et présenter les résultats issus de Agentic Memory et des autres modules clés. Gestion multitâches dynamique : Ce système de gestion intelligente de l'espace de travail crée automatiquement des zones dédiées aux activités des agents. Il fournit un environnement visuel pour la fonctionnalité Deep Action, tout en maintenant une distinction nette entre les opérations humaines et celles de l'IA pour une collaboration fluide et sans interférence.

: Ce système de gestion intelligente de l'espace de travail crée automatiquement des zones dédiées aux activités des agents. Il fournit un environnement visuel pour la fonctionnalité Deep Action, tout en maintenant une distinction nette entre les opérations humaines et celles de l'IA pour une collaboration fluide et sans interférence. Opérations multiagents parallèles : Plusieurs agents intelligents peuvent exécuter simultanément des tâches (recherche marché, rédaction de rapports, analyse de données) au sein d'espaces de travail virtuels distincts, le système assurant leur coordination et prévenant toute interférence entre elles.`

Ce qui distingue Fellou CE

De la réponse rapide à la décomposition et à la planification des tâches : transforme l’IA d’un outil réactif en un collaborateur proactif qui décompose les flux de travail complexes et multiétapes en composants gérables et exécutables, tout en maintenant un contrôle humain complet et une transparence totale sur le processus.

transforme l’IA d’un outil réactif en un collaborateur proactif qui décompose les flux de travail complexes et multiétapes en composants gérables et exécutables, tout en maintenant un contrôle humain complet et une transparence totale sur le processus. Des agents basés sur le cloud à l’exécution locale sur l’appareil : garantit que les informations sensibles ne quittent jamais les appareils des utilisateurs tout en conservant toutes les capacités de l’IA, résolvant ainsi les problématiques de confidentialité des données, de temps de réponse (latence) et de nécessité d'une connexion permanente.

garantit que les informations sensibles ne quittent jamais les appareils des utilisateurs tout en conservant toutes les capacités de l’IA, résolvant ainsi les problématiques de confidentialité des données, de temps de réponse (latence) et de nécessité d'une connexion permanente. De la génération de texte non structuré à la visualisation exploitable : fournit des représentations visuelles interactives et actionnables au sein de l'interface spatiale. Celles-ci peuvent être directement manipulées et intégrées dans les flux de travail, ce qui contribue à alléger significativement la charge cognitive de l'utilisateur et à accélérer le processus de prise de décision.`

Au-delà des limites des navigateurs traditionnels

Fellou CE intègre les capacités avancées de la plateforme Fellou de base pour éliminer les obstacles persistants à la productivité. Mais c’est l’interface spatiale de l'édition Concept qui ouvre la voie à une nouvelle catégorie d'outils pilotés par des agents intelligents, conçus pour orchestrer l'exécution des tâches, réduire la charge cognitive et mettre en évidence des informations que les navigateurs traditionnels ne détectent pas.

Fellou CE automatise les flux de travail complexes grâce à une exécution planifiée, permettant aux utilisateurs de définir des processus en plusieurs étapes, tels que l’analyse du marché ou la génération de rapports, qui s’exécutent à des moments précis sans supervision manuelle. Avec @Web, les utilisateurs peuvent extraire instantanément des informations structurées à partir de n’importe quelle page Web, sans avoir recours au fastidieux copier-coller ni à la navigation entre les onglets. L'intégration des fichiers locaux se fait par un simple glisser-déposer de PDF, de documents ou d'images directement dans l'interface pour une analyse immédiate.

Fellou CE met également en lumière des informations cachées que les navigateurs traditionnels négligent, révélant des coordonnées intégrées aux pages, des points de données enfouis et des éléments de page obscurs. Pour garantir la transparence, chaque Deep Action comprend un aperçu détaillé et transparent de la consommation de ressources (Spark), permettant aux utilisateurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause et en maîtrisant les coûts.

Disponibilité et accès

Fellou CE sera disponible dans le monde entier à partir du 2 septembre 2025, avec une période d'essai gratuit de 7 jours. La plateforme adopte un modèle freemium : elle offre gratuitement un ensemble complet de fonctionnalités de base, tout en proposant des abonnements premium permettant d'accéder à des fonctionnalités avancées. Dès maintenant, les utilisateurs peuvent s'inscrire sur fellou.ai pour participer à l'événement de lancement et être parmi les premiers à découvrir l'avenir de l'interaction Web autonome.

Une vision de l'avenir de l'interaction humain-machine

Fellou CE va bien au-delà d'une simple mise à niveau navigateur : il incarne une réinvention fondamentale de la collaboration entre les humains et l'intelligence artificielle au sein des espaces numériques. La mission à long terme de Fellou dépasse la simple automatisation de la navigation. Elle aspire à créer un assistant IA personnel et universel, capable de comprendre profondément les utilisateurs et de les assister de manière transparente sur tous les appareils qui composent leur écosystème numérique.

« Notre objectif ultime est d'affranchir les individus des corvées numériques répétitives, afin qu'ils puissent se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée, créatives et stratégique », déclare Dominic Xie. « Fellou CE constitue la première étape majeure vers la concrétisation de notre vision : un 'Jarvis pour tous', une intelligence artificielle personnelle qui opère de façon transparente sur l'ensemble des appareils, pour permettre une collaboration approfondie entre les humains et les machines. »

À propos de Fellou

Basée dans la Silicon Valley, Fellou a créé le premier navigateur au monde piloté par des agents intelligents, une plateforme de productivité nativement propulsée par l'intelligence artificielle et conçue pour exécuter de manière autonome des tâches complexes orientées résultats. En tant que pionnier de l'informatique axée sur les agents intelligents, Fellou redéfinit l'interaction entre l'homme et l'ordinateur. En intégrant des agents intelligents qui exécutent des flux de travail en plusieurs étapes sur des pages Web, des fichiers locaux et des applications, Fellou fournit des résultats tangibles tels que des rapports, du code, de la musique et des visualisations. Basé sur la structure open source Eko et conçu pour privilégier la confidentialité et l’intelligence locale, Fellou s'enrichit grâce à une mémoire personnelle pour devenir un compagnon numérique de confiance.

Depuis son lancement en avril 2025, Fellou a attiré plus d’un million d’utilisateurs et redéfinit la productivité numérique comme une expérience profondément humaine. Fondé par Dominic Xie, lauréat du prix Forbes 30 Under 30 Asia 2021, et soutenu par une équipe mondiale d’experts en LLM et en navigateurs, Fellou jette les bases de l'économie des agents intelligents, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de cocréer l’avenir de la productivité autonome.

Pour accéder au dossier de presse de Fellou CE, rendez-vous à l'adresse ici.

Site officiel : https://fellou.ai

X (Twitter) : https://x.com/FellouAI

YouTube : https://www.youtube.com/@FellouAI

Ce communiqué est une traduction de l'original. En cas de divergence, seule la version anglaise fait foi.