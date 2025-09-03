FREMONT, California--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), proveedor líder de equipos de proceso para las aplicaciones de semiconductores de IA y computación de alto rendimiento, anunció hoy que ha recibido pedidos de varios sistemas de curado VertaCure™ G3 por parte de una de las principales fundiciones de Asia. Estos sistemas sustentarán los procesos de encapsulado avanzados para soluciones de IA y computación de alto rendimiento, gracias a las funciones críticas de curado, recocido y desgasificación a baja temperatura

The VertaCure™ G3 es un sistema de curado y desgasificación al vacío completamente automatizado, diseñado para garantizar la distribución uniforme de la temperatura y el control preciso de las velocidades de calentamiento y enfriamiento. Esto permite eliminar la totalidad del disolvente, mejorar las propiedades de la película, eliminar la desgasificación posterior al curado y asegurar un rendimiento excepcional de las partículas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.