Mobileum en NOHOLD lanceren strategische AI-alliantie om de monetarisering van telecomgegevens te transformeren en telecomecosystemen opnieuw te definiëren

CUPERTINO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), een toonaangevende wereldwijde leverancier van analyse- en netwerkoplossingen, en NOHOLD, een pionier op het gebied van AI-aangedreven automatiseringsoplossingen, hebben vandaag bekendgemaakt dat ze een strategische alliantie zijn aangegaan om AI-toepassingen in de telecomsector opnieuw te definiëren. Deze samenwerking betekent een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van een schaalbaar AI-ecosysteem dat naadloos aansluit op de telecomactiviteiten van meerdere leveranciers, waardoor operators de volledige waarde van hun data kunnen benutten.

Nu telecombedrijven in een wedloop zijn geraakt om hun activiteiten te moderniseren en de groeiende hoeveelheden klant- en netwerkgegevens te gelde te maken, wil de Mobileum-NOHOLD alliantie de toepassing van AI door aanbieders van communicatiediensten in steeds complexere omgevingen vereenvoudigen en versnellen.

