Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield acquisiranno Air Lease Corporation in una transazione interamente in contanti

NEW YORK e DUBLINO e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, i fondi gestiti da Apollo ("Apollo") e Brookfield, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Air Lease Corporation ("Air Lease"), un locatore di aeromobili leader fondato da Steven F. Udvar-Házy e John L. Plueger con un portafoglio composto principalmente da velivoli di nuova tecnologia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.