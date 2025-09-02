Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield acquisiranno Air Lease Corporation in una transazione interamente in contanti
Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield acquisiranno Air Lease Corporation in una transazione interamente in contanti
Gli investitori leader con un orientamento strategico sul lungo termine garantiranno una transazione trasformativa per il settore del leasing aeronautico
- Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield hanno raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Air Lease Corporation tramite un'entità di nuova costituzione, Sumisho Air Lease Corporation (Ireland) DAC
- Air Lease verrà rinominata Sumisho Air Lease Corporation ("Sumisho Air Lease") e come parte della transazione è previsto il trasferimento del suo libro degli ordini a SMBC Aviation Capital; SMBC Aviation Capital fungerà da gestore del portafoglio di Sumisho Air Lease
- Apollo e Brookfield forniranno capitali a supporto dell'acquisizione, unendosi a Sumitomo Corporation e SMBC Aviation Capital come investitori alleati
- Sumisho Air Lease si posizionerà in modo ottimale per la capitalizzazione della domanda delle compagnie aeree e degli investitori in un contesto caratterizzato da limitazioni dell'offerta
- Si prevede che Sumisho Air Lease si posizionerà come una società di leasing aeronautico con rating di investment grade, con un gruppo diversificato a livello globale di clienti del settore aereo e un portafoglio di aeromobili di nuova tecnologia
NEW YORK e DUBLINO e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, i fondi gestiti da Apollo ("Apollo") e Brookfield, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Air Lease Corporation ("Air Lease"), un locatore di aeromobili leader fondato da Steven F. Udvar-Házy e John L. Plueger con un portafoglio composto principalmente da velivoli di nuova tecnologia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Per ulteriori informazioni, contattare:
SMBC Aviation Capital
Conor Irwin, SVP Communications (per i media) - +353 87 381 6106
Mark Allen, Head of Corporate Finance (per gli investitori) - +353 87 226 3622
FGS Global (per SMBC Aviation Capital) - SMBCAviation-LON@fgsglobal.com
Richard Webster-Smith - +44 7796 708551
Rory King - +44 7917 086 227
Per Sumitomo Corporation
Ufficio delle comunicazioni aziendali
Contatti | Sumitomo Corporation
Per Apollo
Noah Gunn, Global Head of Investor Relations
+1 (212) 822-0540
IR@apollo.com
Joanna Rose, Global Head of Corporate Communications
+1 (212) 822-0491
Communications@apollo.com
Per Brookfield
Rachel Wood, Vice President, Communications
+1 (212) 618-3490
Rachel.wood@brookfield.com