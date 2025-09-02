Mobileum y NOHOLD lanzan una alianza estratégica de IA para transformar la monetización de los datos de telecomunicaciones y redefinir los ecosistemas del sector

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (“Mobileum”), proveedor líder mundial de soluciones analíticas y de red, y NOHOLD, pionero en soluciones de automatización basadas en IA, anunciaron hoy la formación de una alianza estratégica para redefinir la habilitación de la IA en el sector de las telecomunicaciones. Esta asociación supone un importante avance en la creación de un ecosistema de IA escalable que se integra a la perfección en las operaciones de telecomunicaciones de múltiples proveedores, lo que permite a los operadores aprovechar todo el valor de sus datos.

Mientras las empresas de telecomunicaciones compiten por modernizar sus operaciones y monetizar los crecientes volúmenes de datos de clientes y redes, la alianza entre Mobileum y NOHOLD tiene como objetivo simplificar y acelerar la adopción de la IA por parte de los proveedores de servicios de comunicación en entornos cada vez más complejos. Esta iniciativa conjunta ofrecerá soluciones de soporte integradas basadas en IA capaces de incorporar e interpretar datos de sistemas heterogéneos. Esto, a su vez, ayudará a lograr una mejor alineación entre las necesidades de los clientes y la realidad de los servicios de red modernos, las plataformas de análisis y la infraestructura 5G.

“Conforme los ecosistemas de telecomunicaciones se vuelven más complejos, ofrecer un soporte rápido y eficaz es más importante que nunca. Esta alianza sitúa a la IA en primera línea de la experiencia de las telecomunicaciones, ayudando a los proveedores a resolver problemas de forma más inteligente y eficiente, al tiempo que reduce la complejidad tanto para los clientes como para los equipos internos. Estamos muy satisfechos por asociarnos con Mobileum y ofrecer juntos un valor significativo al sector”, señaló Diego Ventura, director ejecutivo y fundador de NOHOLD.

Un marco unificado para la colaboración inteligente entre múltiples proveedores

El núcleo de esta alianza es un marco de IA compartido que conecta a proveedores de telecomunicaciones, socios tecnológicos y líderes de ventas y soporte. Este marco permite la interoperabilidad entre asistentes de IA de distintos proveedores y sistemas para resolver los retos de soporte que surgen cuando varios proveedores participan en la entrega de una solución discreta. Proporciona una visión más profunda de las necesidades de los usuarios y oportunidades para mejorar continuamente su experiencia. Ya se trate de un operador móvil que da soporte a la implementación de IoT en una empresa o que busca desarrollar una experiencia personalizada para el cliente, este ecosistema de IA ofrece un soporte contextual y multidominio al conectar la información de la red con los servicios de atención al cliente, sin necesidad de desarrollar soluciones internas a medida. Este enfoque es especialmente importante en entornos de telecomunicaciones, donde varios proveedores de tecnología deben coordinarse para ofrecer una experiencia unificada.

“Mobileum se ha manejado como impulsor de la innovación en telecomunicaciones durante los últimos 25 años”, declaró Miguel Caramés, director de Producto de Mobileum. “Consideramos que la IA generativa y los agentes inteligentes son la próxima frontera, no solo para la automatización, sino también para crear oportunidades de ingresos completamente nuevas a partir de los datos de telecomunicaciones. Esta alianza con NOHOLD nos permite llevar esta visión al mercado con agilidad, escala e impacto”.

Habilitar la próxima oleada de monetización de datos de telecomunicaciones

La alianza dotará a los operadores de telecomunicaciones de las herramientas necesarias para:

Aprovechar la experiencia y los conocimientos de Mobileum en materia de interoperabilidad e integración entre diferentes pilas tecnológicas, soluciones de múltiples proveedores y soluciones globales complejas que funcionan más allá de las fronteras de los operadores.

Monetizar los datos incorporando conocimientos basados en IA a los servicios empresariales.

Implementar asistentes de IA que se adapten a los segmentos de consumo y B2B.

Acelerar la resolución y las oportunidades de ventas adicionales mediante la automatización inteligente del soporte técnico.

Unificar los silos de datos entre proveedores, sistemas y dominios para tomar decisiones de manera integral.

Esta alianza sentará las bases para un ecosistema de IA nativo de las telecomunicaciones, que va más allá de la eficiencia en los costos para generar nuevas fuentes de valor a través de servicios personalizados y basados en datos para empresas y suscriptores.

Mobileum y NOHOLD invitan a otros líderes del sector de las telecomunicaciones y la tecnología a unirse a la alianza y configurar el futuro del soporte y la automatización escalables e inteligentes en toda la industria de las telecomunicaciones.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones analíticas de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1000 clientes confían en “Active Intelligence”, una plataforma que ofrece soluciones analíticas avanzadas con las que los clientes pueden conectar la red profunda y la inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas en Alemania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, India, Japón, Portugal, Reino Unido y Singapur. Más información en www.mobileum.com

Acerca de NOHOLD

NOHOLD, Inc. es una empresa pionera en IA de nivel empresarial con sede en Silicon Valley que ofrece asistentes virtuales interactivos y de diagnóstico a través de su galardonada plataforma SICURA®. Desde su fundación en 1999, la empresa se ha asociado con organizaciones de la lista Fortune 500 de todo el mundo, que abarcan servicios financieros, atención médica, recursos humanos, educación y más, para optimizar las experiencias de los clientes y empleados, reducir la dependencia de los centros de llamadas tradicionales e impulsar un retorno de la inversión medible a través de la automatización inteligente. Con el respaldo de cuatro patentes concedidas y auditorías anuales de cumplimiento SOC 2 Tipo II / HIPAA, NOHOLD ha creado más de 1400 asistentes de IA que ofrecen un autoservicio seguro y escalable, y gestionan datos confidenciales con la confianza que caracteriza a las empresas. Con dos décadas de experiencia y presencia global, NOHOLD AI Alliance™ sigue capacitando a las empresas para que mejoren las experiencias de servicio digital a través de una IA responsable y de última generación. Para obtener más información, visite www.nohold.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.