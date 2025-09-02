-

Mobileum e NOHOLD lanciano un'alleanza IA strategica volta a trasformare la monetizzazione dei dati telecom e ridefinire gli ecosistemi delle telecomunicazioni

CUPERTINO, California--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, pioniere nell'ambito delle soluzioni di automazione gestite dall'IA, hanno annunciato oggi la formazione di un'alleanza strategica volta a ridefinire l'abilitazione dell'IA nel settore delle telecomunicazioni. Tale partnership segna un importante passo avanti in direzione dello sviluppo di un ecosistema IA scalabile che si integra senza problemi nelle operazioni telecom multi-vendor, consentendo agli operatori di avvalersi del valore totale dei loro dati.

Mentre le società di telecomunicazioni si affrettano a modernizzare le loro operazioni e a monetizzare volumi in crescita di dati di clienti e reti, l'alleanza tra Mobileum e NOHOLD ambisce a semplificare e acceleare l'adozione dell'IA da parte dei fornitori dei servizi di comunicazioni in ambienti sempre più complessi.

Per ulteriori informazioni o per dimostrare interesse a partecipare all'alleanza, contattare:

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Cellulare: +1 (703) 856-5932

Media e comunicazioni aziendali – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Celluare: +351 939650229

Mobileum Inc.

