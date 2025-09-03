-

YES erhält Aufträge für mehrere VertaCureG3-Systeme von Asiens führender Gießerei

original VertaCure XP G3

VertaCure XP G3

FREMONT, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), ein führender Anbieter von Prozessanlagen für KI- und HPC-Halbleiteranwendungen, gab heute bekannt, dass eine der führenden Gießereien Asiens mehrere VertaCure™ G3-Aushärtungssysteme bestellt hat. Diese Systeme unterstützen fortschrittliche Verpackungsprozesse für KI- und HPC-Lösungen und ermöglichen die für diese Anwendungen entscheidende Niedertemperaturhärtung, Temperung und Entgasung.

Das VertaCure™ G3 ist ein vollautomatisches Vakuum-Aushärtungs- und Entgasungssystem, das für eine gleichmäßige Temperaturverteilung und eine präzise Steuerung der Heiz- und Kühlraten entwickelt wurde. Dies führt zu einer vollständigen Entfernung des Lösungsmittels, verbesserten Filmeigenschaften, der Beseitigung von Ausgasungen nach dem Aushärten und einer hervorragenden Partikelleistung. YES-Produkte haben sowohl in der Forschung und Entwicklung als auch in der Massenfertigung durchweg eine überragende Qualität beim Aushärten, Beschichten und Tempern bewiesen.

„Die VertaCure™-Produktfamilie bringt transformative Vakuumhärtungstechnologie in die Massenfertigung (HVM) von fortschrittlichen Verpackungen und hat sich zur branchenweit am häufigsten eingesetzten Lösung entwickelt“, so Rezwan Lateef, President von YES. „VertaCure™ G3 ist unser neuestes Produkt, das außergewöhnliche mechanische, thermische und elektrische Eigenschaften für Wafer-Level-, 2,5D- und 3D-Gehäuse bietet. Diese Plattform bietet ein Höchstmaß an Leistung, auf das führende Gießereien angewiesen sind, um neue Gehäusetechnologien auf den Markt zu bringen. Dieser Auftrag festigt unsere Führungsposition im Bereich der Aushärtungsanlagen.“

Alex Chow, Senior Vice President Sales and Business Development und President Asia bei YES, fügte hinzu: „VertaCure™ G3 verfügt über ein 6-Zonen-Temperaturregelsystem mit Laminarströmung für eine hervorragende Gleichmäßigkeit und Partikelleistung, die für die Aushärtung von Polyimid, PBO und Epoxidharz erforderlich ist. Es bietet eine hervorragende thermische Gleichmäßigkeit von ± 1 °C bei > 200 °C während der Haltezeit und der Rampenfahrt, was für die PI-Härtung von dicken Schichten unerlässlich ist. Mit mehr als 500 VertaCure™-Kammern, die für fortschrittliche Verpackungen eingesetzt werden, hat YES einen Marktanteil von über 90 %."

Über YES

YES ist ein führender Anbieter differenzierter Technologien für die Material- und Grenzflächenentwicklung. Die Kunden von YES sind Marktführer und entwickeln Lösungen der nächsten Generation für eine Vielzahl von Märkten, darunter Advanced Packaging für KI und HPC, Speichersysteme und Biowissenschaften. YES ist ein führender Hersteller von hochmodernen, kostengünstigen Produktionsanlagen für die Massenfertigung von Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungslösungen für Wafer und Glasplatten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Vakuumhärtungs-, Beschichtungs- und Glühwerkzeuge, flussmittelfreie Reflow-Werkzeuge, Durchkontaktierungen und Hohlraumätzungen sowie stromlose Abscheidungswerkzeuge für die Halbleiterindustrie. YES hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, und ist weltweit zunehmend präsent. Bitte besuchen Sie YES.tech.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Medienkontakt:
Alex Chow
Achow@yes.tech

Industry:

Yield Engineering Systems

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

Medienkontakt:
Alex Chow
Achow@yes.tech

More News From Yield Engineering Systems

YES liefert mehrere VertaCure LX-Systeme

FREMONT, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES), ein führender Anbieter von Prozessanlagen für KI- und HPC-Halbleiteranwendungen, gab heute die Lieferung mehrerer VertaCure™ LX-Aushärtungssysteme an einen der führenden taiwanesischen Anbieter für ausgelagerte Halbleitermontage- und Prüfdienstleistungen (OSAT) bekannt. Diese Systeme unterstützen fortschrittliche Montageprozesse für Edge-Computing- und HPC-Lösungen und bieten kritische Niedrigtemperatur-Aushärtung, Temperun...

YES Vorreiter bei der der Halbleiterausrüstungsproduktion in Indien

COIMBATORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems, Inc. (YES), ein weltweit führender Anbieter von Materiallösungen und Geräten für die Grenzflächenverfahrenstechnik, gibt stolz die Auslieferung des ersten kommerziellen VeroTherm-Formic-Acid-Reflow-Tools an einen weltweit führenden Halbleiterhersteller aus seiner Produktionsstätte in Sulur, Coimbatore, bekannt. Dieser Meilenstein stellt einen entscheidenden Moment für YES und das aufstrebende Halbleiter-Ökosystem in Indien dar, da...

YES erhält mehrere Bestellungen von VertaCure PLP-Systemen für fortschrittliche Verpackungen

FREMONT, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Yield Engineering Systems (YES) ist ein führender Hersteller von Prozessausrüstung für KI- und HPC-Halbleiterlösungen. YES gab heute bekannt, dass es mehrere Bestellungen seiner VertaCure PLP-Systeme für fortschrittliche Verpackungen von einem führenden Halbleiterhersteller in Japan erhalten hat. Diese Systeme werden bei der Herstellung von KI- und HPC-Lösungen eingesetzt, wo sie die 2,5D/3D-Verpackung unterstützen. YES-Produkte haben eine lange Tradition...
Back to Newsroom