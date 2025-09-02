Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo y Brookfield comprarán Air Lease Corporation en una transacción 100% en efectivo

NUEVA YORK; DUBLÍN y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, los fondos gestionados por Apollo (“Apollo”) y Brookfield acaban de anunciar que han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Air Lease Corporation (“Air Lease”), una empresa líder en el arrendamiento de aeronaves fundada por Steven F. Udvar-Házy y John L. Plueger, cuya cartera se compone principalmente de aeronaves de nueva tecnología. Tras el cierre de la operación, Air Lease pasará a denominarse Sumisho Air Lease, una entidad de nueva creación. Apollo y Brookfield han acordado aportar capital para respaldar la transacción.

Según los términos del acuerdo, los accionistas ordinarios de Air Lease recibirán 65,00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una valoración total de aproximadamente 7400 millones de dólares, o aproximadamente 28 200 millones de dólares incluyendo las obligaciones de deuda que se asumirán o refinanciarán, netas de efectivo. La contraprestación en efectivo representa una prima del 7% sobre el precio de cierre más alto de la acción de Air Lease el 28 de agosto de 2025, una prima del 14% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones durante el período de 30 días hábiles que finalizó el 29 de agosto de 2025, y una prima del 31% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones durante el período de 12 meses hábiles que finalizó el 29 de agosto de 2025.

La posición de Sumisho Air Lease como arrendador de aeronaves consolidado y las capacidades líderes en el sector de SMBC Aviation Capital aportan escala y solidez financiera para hacer frente a las necesidades cada vez más complejas y en rápida evolución de los clientes de las aerolíneas. Sumisho Air Lease se beneficiará aún más de la enorme experiencia y el compromiso de larga data de Sumitomo Corporation y SMBC Aviation Capital en el sector del arrendamiento aeronáutico.

Takao Kusaka, director ejecutivo del Grupo de Sistemas de Transporte y Construcción de Sumitomo Corporation, declaró:

“Es para nosotros un gran honor haber alcanzado este importante acuerdo junto con SMBC Aviation Capital, Apollo y Brookfield”.

“Con esta transacción, lograremos una mayor escala y rentabilidad, posicionando el negocio de arrendamiento de aeronaves de Sumitomo Corporation Group como uno de los más grandes a nivel mundial en términos de aeronaves propias y gestionadas a través de la atractiva cartera de Sumisho Air Lease, centrada en aeronaves de nueva tecnología”.

“Esto reforzará aún más nuestra posición en el sector y mejorará nuestra ventaja competitiva. Sumisho Air Lease será una parte fundamental de las inversiones más amplias de Sumitomo Corporation Group en el ámbito de la aviación. La inclusión de Sumisho Air Lease en el ecosistema de accionistas brinda la oportunidad de crear una nueva y potente sinergia”.

Peter Barrett, director ejecutivo de SMBC Aviation Capital, declaró:

“Esta transacción supone una transformación para nuestro negocio y para el panorama del arrendamiento. Invertir en Sumisho Air Lease, adquirir su cartera de pedidos y convertirnos en el administrador de la mayor parte de la cartera de Sumisho Air Lease nos permitirá desplegar nuestra escala y solidez financiera para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y tomar la delantera estratégica en la remodelación de nuestro sector”.

“Este es un sector en el que las economías de escala son importantes. Nuestra industria está evolucionando a un ritmo acelerado y requiere fondos de capital significativos y diversos para poder ofrecer a nuestras aerolíneas e inversores los productos y servicios que necesitan”.

“Como una de las plataformas de arrendamiento más prestigiosas, con una cartera centrada en aeronaves modernas, muy demandadas y con tecnología nueva, Air Lease ofrece una oportunidad atractiva para los coinversores”.

Jamshid Ehsani, socio, Apollo, expresó:

“La asociación de Apollo con SMBC Aviation Capital y Sumitomo Corporation es una prueba de nuestro principio fundamental de ofrecer soluciones de capital innovadoras, adaptadas y a escala a las empresas. Esta importante transacción del sector pone de relieve la flexibilidad del capital de seguros a largo plazo de Apollo y nuestro enfoque creativo para ofrecer soluciones de capital de alta calidad. Apollo cuenta con una trayectoria distinguida y consolidada en inversiones en aviación, liderada por nuestros expertos en el sector de Perseus Aviation, y nos complace aportar toda la fuerza del ecosistema de Apollo para el éxito de esta transacción”.

Craig Noble, director ejecutivo de Brookfield Credit, señaló:

“Nos complace asociarnos con SMBC Aviation Capital y Sumitomo Corporation en esta transacción histórica, que destaca la capacidad de Brookfield para proporcionar soluciones híbridas en un entorno con una necesidad creciente de capital privado. Al combinar nuestra experiencia en crédito, nuestro conocimiento del sector y nuestro capital a gran escala con las fortalezas de nuestro socio estratégico, Castlelake, líder en inversiones en aviación, esta transacción demuestra el valor de la flexibilidad y la escala en el mercado actual”.

Detalles adicionales de la transacción

SMBC, Citi y Goldman Sachs Bank USA aportaron 12 100 millones de dólares de financiamiento comprometido en relación con la transacción.

Se espera que Sumisho Air Lease reciba calificaciones de grado de inversión de S&P, Fitch y Kroll.

El Consejo de Administración de Air Lease ha aprobado por unanimidad el acuerdo. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación por parte de los accionistas ordinarios de Air Lease y la obtención de determinadas autorizaciones reglamentarias. El cierre está previsto para la primera mitad de 2026. Los directores y determinados directivos de Air Lease han acordado ejercer el derecho de voto de las acciones ordinarias que poseen a favor de la transacción.

Asesores

Citigroup Global Markets Limited y Goldman Sachs International actúan como asesores financieros de SMBC Aviation Capital. Davis Polk & Wardwell LLP y McCann Fitzgerald actúan como asesores legales de SMBC Aviation Capital. Goldman Sachs Japan y Citigroup Global Markets Japan actúan como asesores financieros de Sumitomo Corporation. Norton Rose Fulbright actúa como asesor legal de Sumitomo Corporation. Milbank LLP actúa como asesor legal de Apollo y Brookfield.

Acerca de Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (TYO: 8053) es una empresa integrada de comercio e inversión empresarial con una sólida red global que comprende 127 oficinas en 64 países y regiones. El Sumitomo Corporation Group está formado por aproximadamente 500 empresas y 80 000 empleados en términos consolidados. Las actividades comerciales del grupo se distribuyen en los siguientes nueve segmentos: acero, automoción, sistemas de transporte y construcción, desarrollo urbano diverso, medios de comunicación y digital, negocios de estilo de vida, recursos minerales, soluciones químicas y negocios de transformación energética. Sumitomo Corporation se compromete a crear un mayor valor para la sociedad bajo el lema corporativo “Enriquecer la vida y el mundo”, basado en la filosofía empresarial de Sumitomo transmitida durante más de 400 años. Sumitomo Corporation.

Acerca de SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital es un referente mundial en el arrendamiento de aeronaves por número de aviones y cuenta con el sólido respaldo de sus accionistas Sumitomo Mitsui Financial Group y Sumitomo Corporation. SMBC Aviation Capital tiene una cartera de clientes de aerolíneas internacionales de alta calidad, con un 87% de aviones de fuselaje estrecho y un 73% de aviones de nueva tecnología (por valor contable neto). SMBC Aviation Capital ostenta una sólida posición de capital y cuenta con una calificación A- y BBB+ de S&P y Fitch, respectivamente, lo que refleja la solidez a largo plazo de su negocio. Para obtener más información, visite: https://www.smbc.aero/.

Acerca de Apollo

Apollo es una gestora global de activos alternativos de gran crecimiento. En nuestro negocio de gestión de activos, tratamos de proporcionar al cliente una rentabilidad superior en cada punto del espectro riesgo-recompensa, desde el crédito de grado de inversión hasta la renta variable privada. Durante más de tres décadas, la experiencia en inversión a través de nuestra plataforma totalmente integrada ha respondido a las necesidades de rentabilidad financiera de nuestros clientes y ha proporcionado a las empresas soluciones innovadoras de capital para el crecimiento. A través de Athene, nuestro negocio de servicios de jubilación, nos especializamos en ayudar a los clientes a alcanzar la seguridad financiera mediante un conjunto de productos de ahorro para la jubilación y actuando como proveedor de soluciones para instituciones. Nuestro enfoque paciente, creativo y bien fundamentado de la inversión pone en sintonía a nuestros clientes, las empresas en las que invertimos, nuestros empleados y las comunidades en las que intervenimos, con el fin de ampliar las oportunidades y lograr resultados positivos. A 30 de junio de 2025, Apollo gestionaba aproximadamente 840 000 millones de dólares en activos. Para más información, visite www.apollo.com.

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM) es una gestora líder mundial de activos alternativos, con sede en Nueva York y más de 1 billón de dólares en activos bajo gestión. Brookfield invierte el capital de sus clientes a largo plazo, centrándose en activos reales y negocios de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía mundial. Brookfield ofrece una gama de productos de inversión alternativa a inversores de todo el mundo, entre los que se incluyen planes de pensiones públicos y privados, fondos de dotación y fundaciones, fondos soberanos, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores privados. Aprovechamos la trayectoria de Brookfield como propietario y operador para invertir en valor y generar fuertes rendimientos para nuestros clientes, independientemente de los ciclos económicos.

Brookfield Credit gestiona aproximadamente 332 mil millones de dólares en activos a nivel mundial a fecha de 6 de agosto de 2025, centrándose en una amplia gama de estrategias de inversión en crédito privado, por ejemplo, infraestructura, energías renovables, bienes raíces, activos respaldados y crédito corporativo. Los perfiles de rentabilidad abarcan grado de inversión, subgrado de inversión y oportunista. El negocio combina la plataforma de inversión directa de Brookfield, desarrollada a lo largo de varias décadas, con los socios estratégicos de Brookfield, entre los que se incluyen Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital y Primary Wave Music. Como uno de los gestores de crédito más grandes y con más experiencia a nivel mundial, Brookfield Credit ofrece soluciones de capital flexibles y especializadas a los prestatarios y busca obtener rendimientos ajustados al riesgo atractivos para los clientes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.bam.brookfield.com.

