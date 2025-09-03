-

Resonac創設27家企業組成的「JOINT3」聯盟以開發下一代半導體封裝技術

產業領導者將打造研發中心並建設515 x 510mm面板級有機中介層評估試作產線

original 圓形晶圓與方形面板可產出的中介層數量

圓形晶圓與方形面板可產出的中介層數量

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Resonac Corporation（總裁兼執行長：Hidehito Takahashi，以下簡稱「Resonac」）今日宣布成立「JOINT3」，該共創評估架構由Resonac與來自日本、美國、新加坡等國的其他26家企業組成的聯盟建構。這些企業均為全球半導體供應鏈的重要領導者，將利用515 x 510mm面板級有機中介層評估試作產線，共同開發專為面板級有機中介層最佳化的材料、裝置及設計工具。面板級有機中介層是一種半導體封裝技術，利用有機材料做連接橋樑來取代矽中介層。

Resonac將在日本茨城縣結城市下館工廠(Minami-yuki)內設立「先進面板級中介層中心(APLIC)」，此為該計畫的主要樞紐。APLIC將容納定於2026年開始運作的評估試作產線。在這裡，聯盟成員將透過提供貼近實際應用場景的驗證結果，加快研發進程。

近年來，隨著生成AI及自動車的市場急速擴大,次世代半導體的後端制程封裝已成為下一代半導體領域的關鍵技術。這其中包括2.xD封裝（將多個半導體晶片並行排列並透過中介層連接）。隨著資料通信容量和速度需求的成長，此類封裝的需求預計將持續上升。隨著半導體效能提升，中介層尺寸不斷增大，正從矽中介層向有機材料製成的有機中介層轉型。

傳統製造方法從圓形晶圓切割矩形組件。然而，隨著中介層尺寸增大，單晶圓可產出的中介層數量減少，構成重大挑戰。為解決這一問題，從圓形晶圓向方形面板轉型的製造製程備受關注，因其可在相同晶圓面積內生產更多中介層。

身為JOINT3聯盟的領導者，Resonac將提出研發優先順序，管理評估試作產線營運並推動計畫整體進展。透過與參與企業進行共創，Resonac還將推動開發專為面板級有機中介層最佳化的材料。

Resonac Holdings Corporation總裁兼執行長Hidehito Takahashi表示：「JOINT3匯聚了各領域的世界一流企業。透過結合每家企業的互補優勢與專業知識，我們能夠共同攻克此前無法觸及領域的難題。這一努力超越單純的技術開發，將催生解決社會挑戰的解決方案。我們對該計畫的潛力感到振奮不已。」

參與企業Tokyo Electron Ltd.公司執行董事Innovation本部負責人Sumie Segawa評論道：「AI半導體的先進封裝依賴高速訊號傳輸的小型化、低功耗及大容量擴充。透過將JOINT3的中介層技術與日本卓越的材料和製程專長相結合，我們將實現高品質和可靠製造，並共同推進AI半導體的進一步發展。」

另一家參與企業Ushio Inc.的集團常務執行董事William F. Mackenzie表示：「先進封裝正進入新時代，需要整個生態系統的創新與協作。微影做為核心使能技術，是因應這些挑戰的關鍵。透過我們的數位微影技術及在JOINT3聯盟中的合作，Ushio正與產業領導者攜手提供未來所需的精確度與效能。」

Resonac將充分利用從半導體封裝技術開發聯盟「JOINT」和「JOINT2」中累積的知識——這些聯盟打破了半導體裝置與材料製造商之間的界限，同時也會借鑒正在美國矽谷推進中的「US-JOINT」聯盟所帶來的技術成果。透過這一措施，Resonac旨在為下一代半導體封裝的技術創新貢獻力量。

JOINT3概述

名稱

JOINT3 (JOINT: Jisso Open Innovation Network of Tops)

目標

透過與參與企業進行共創，加快開發專為面板級有機中介層最佳化的材料、裝置及設計工具。

參與企業（按字母順序排列）

27家公司（截至2025年9月3日）

Resonac Corporation、AGC Inc.、Applied Materials, Inc.
ASMPT Singapore Pte. Ltd.、Brewer Science, Inc.、Canon Inc.
Comet Yxlon GmbH、EBARA Corporation、Furukawa Electric Co., Ltd.
Hitachi High-Tech Corporation、JX Advanced Metals Corporation
Kao Corporation、Lam Research Salzburg GmbH
LINTEC Corporation、MEC COMPANY LTD.、Mitutoyo Corporation
NAMICS Corporation、Nikko-Materials Co., Ltd.
OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.
Synopsys, Inc.、Tokyo Electron Ltd.、Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
TOWA Corporation、ULVAC, Inc.、Ushio Inc.
ZUKEN Inc.、3M Company

地點

  • 先進面板級中介層中心「APLIC」（日本茨城縣結城市，位於Resonac下館工廠內）
  • 封裝解決方案中心（日本神奈川縣川崎市）

業務活動

  • 利用面板級(515 x 510 mm)原型生產線開發有機中介層的材料、裝置及設計工具
  • 透過讓材料和裝置製造商生產通用原型，以共創方式推動發展
  • 將JOINT3做為技術和裝置製造商的「試驗場」，進一步提升面板級有機中介層相關技術

[關於Resonac]
Resonac是一家功能性化學公司，由Showa Denko與原Hitachi Chemical於2023年1月合併成立。該公司是世界一流的領軍企業，尤其在用於封裝製程的半導體材料領域居於領先地位。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Resonac Holdings Corporation
品牌傳播部媒體關係組
pr_med@resonac.com

Industry:

Resonac Corporation

TOKYO:4004
Release Versions
EnglishChinese Traditional

Contacts

Resonac Holdings Corporation
品牌傳播部媒體關係組
pr_med@resonac.com

More News From Resonac Corporation

Resonac為先進半導體封裝開發臨時貼合膜和新型解貼合製程

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Resonac Corporation (TOKYO:4004)（總裁：Hidehito Takahashi，以下簡稱「Resonac」）開發了一種臨時貼合膜，用於在半導體元件製造製程（前端製程）和半導體封裝製程（後端製程）及其解貼合製程中臨時支撐玻璃載體上的晶圓。這種解貼合製程使用氙(Xe)閃光燈照射將晶圓或封裝與載體進行解貼合，並且可以應用於從晶圓級到面板級的加工。還應指出，相較傳統的鐳射燒蝕方法，解貼合可在更短時間內完成，而不會產生煙灰等異物。該技術已在日本、美國、韓國、中國大陸和臺灣地區獲得專利。* Resonac正在尋找開發合作夥伴，以建立一種新的解貼合製程，並銷售新的臨時貼合膜。 在先進半導體的前端和後端製程中，晶圓和晶片會透過一種臨時貼合材料暫時貼合到玻璃載體上，以提高可加工性。在經過各種製造加工後，晶圓或封裝會與臨時貼合材料一起從載體上解貼合。因此，臨時貼合材料的效能必須與所有制造製程相容，並且殘留的臨時貼合材料必須易於去除。此外，解貼合過程必須在短時間內完成而不會造成損壞，以實現高產量和高生產率。而且，最...

Showa Denko Materials的低傳輸損耗印刷線路板材料MCL-LW-900G/910G應用於全球排名第一*1的超級電腦「富岳」的印刷線路板

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Showa Denko Materials Co., Ltd.（前身為日立化成株式會社(Hitachi Chemical Co., Ltd.)）（總裁兼執行長：Hisashi Maruyama；以下簡稱Showa Denko Materials）欣然宣布，該公司開發的MCL-LW-900G/910G低傳輸損耗印刷線路板材料已被安裝於超級電腦「富岳」(Fugaku)的中央處理單元(CPU)上的印刷線路板所採用，該超級電腦目前由理化學研究所(RIKEN)和富士通株式會社(Fujitsu Limited)共同開發。 全球排名第一的超級電腦「富岳」的目標是提供最高為其前身「京」(K computer) （於2012年開始運作）100倍的應用程式執行效能，同時最大程度降低功耗（30-40千瓩），此功耗約為「京」（12.7千瓩）的三倍。「富岳」有望在不同領域發揮重要作用，包括COVID-19研究、人工智慧(AI)應用和大數據分析。 為了將「富岳」的最高運算速度與節電效能相結合，印刷線路板需要更高的通訊速度、更大的資料量和更高頻率的電子...
Back to Newsroom