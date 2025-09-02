Polpharma Biologics與MS Pharma就Vedolizumab (PB016)、Ocrelizumab (PB018)和Guselkumab (PB019)候選生物相似藥簽署授權合約

阿姆斯特丹、瑞士楚格和波蘭格但斯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於生物相似藥研發與生產的Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”)今日宣布，已與中東和北非(MENA)地區首屈一指的生物相似藥生產與經銷企業MS Pharma簽署授權合約，以在MENA地區商業化其生物相似藥候選產品vedolizumab (PB016)、ocrelizumab (PB018)和guselkumab (PB019)。

根據協議，MS Pharma將負責這三款生物相似藥在MENA地區的註冊、行銷和經銷，而Polpharma Biologics將繼續承擔研發、生產和供應職責。此外，雙方已同意將灌裝業務轉移至MENA地區。相關操作將在MS Pharma位於沙烏地阿拉伯的首座生物製品生產基地進行。

Vedolizumab是標靶作用於α4β7整合素（一種參與免疫細胞向腸道移轉的分子）的單克隆抗體，適用於潰瘍性結腸炎和克隆氏症。Ocrelizumab標靶作用於CD20陽性B細胞，透過耗竭該細胞協助減輕發炎，並延緩多發性硬化症病患的身心障礙進展。Guselkumab是選擇性結合白細胞介素-23 (IL-23) p19亞基的單克隆抗體，IL-23是參與發炎和免疫反應的關鍵細胞激素。該藥物適用於治療中重度斑塊狀乾癬和活動性乾癬關節炎。

這些生物相似藥共同展現出巨大潛力，可望讓該地區更多病患獲得高品質、可負擔的生物療法。

MS Pharma執行長Kalle Känd表示：

「在胃腸病學、神經病學和皮膚病學等高需求治療領域擴充我們的生物相似藥產品組合是策略重點。這三款產品將顯著強化我們的產品陣容，並鞏固我們在MENA地區的領先地位。與Polpharma Biologics的再次合作，彰顯了我們透過在地化先進生物製品生產，為該地區病患提供易於取得的高品質生物藥物的承諾。」

Polpharma Biologics Group監事會成員Konstantin Matentzoglu表示：

「我們很驕傲能擴大與MS Pharma的合作。他們深厚的區域專業知識和強大的商業網絡，使其成為將我們的生物相似藥帶給MENA地區更多病患的理想合作夥伴，從而有助於改善治療可及性和醫療系統的永續性。」

關於MS Pharma

MS Pharma是MENA地區首屈一指的區域性製藥企業，專精于開發、生產和經銷廣泛的學名藥和生物療法產品組合。該公司處於快速成長階段，在約旦、阿爾及利亞和沙烏地阿拉伯營運五座生產基地（包括新投產的生物製品工廠），全部服務於更廣闊的MENA市場。MS Pharma總部位於約旦安曼，管理辦事處位於瑞士楚格，在12個國家擁有超過2000名員工。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 http://www.mspharma.com

關於Polpharma Biologics

Polpharma Biologics是一家國際生物科技公司，在歐盟擁有整合式營運體系，專注於生物相似藥的研發與生產。Polpharma Biologics利用專利解決方案和最先進的平台技術，開發用於治療多個主要治療領域中一系列疾病的生物相似藥產品。

Polpharma Biologics的計畫從細胞株開發起步，歷經技術和臨床開發，直至商業化規模生產，為未來與全球製藥企業建立商業合作關係、推動藥物上市做好準備。Polpharma Biologics的專長在於以微生物和哺乳動物表達系統為基礎的藥物研發與生產。Polpharma Biologics的細胞株開發中心位於荷蘭，在波蘭設有兩個研發與生產中心，為生物科技專業人才創造了成長與發展的機會。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.polpharmabiologics.com

重要說明

本新聞稿僅作資訊參考之用，不構成在波蘭或任何其他司法管轄區的PB016、PB018和PB019推廣材料。vedolizumab (PB016)、ocrelizumab (PB018)和guselkumab (PB019)候選生物相似藥的商業化由上市授權持有人MS Pharma依據所有適用法律法規獨立負責。

免責聲明

本新聞稿由Polpharma Biologics Group發表，旨在向全球醫療專業人士、媒體及（潛在）投資人提供有關我們在藥物研發與生產領域全球業務的資訊。儘管Polpharma Biologics Group目前並非上市公司，但讀者應知曉，本新聞稿包含某些前瞻性陳述（定義見《1995年美國私人證券訴訟改革法案》）。這些陳述存在固有的風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。可能導致實際結果大相逕庭的因素包括但不限於：藥品的獲准與商業化、市場接受度、競爭情況、經濟條件及適用法律的變化、全球監管動態、合約風險以及對第三方的依賴等。Polpharma Biologics不承擔任何更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發表之日後事件或情況的義務。此外，Polpharma Biologics謹此強調，本新聞稿僅作資訊參考之用，不應被解釋為對藥品或任何其他產品或療法的潛在獲准、市場接受度、商業化或成功與否做出任何明示或暗示的陳述、保證或擔保。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。