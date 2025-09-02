Polpharma Biologics y MS Pharma firman acuerdos de licencia para los biosimilares propuestos vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) y guselkumab (PB019)

ÁMSTERDAM; ZUG (Suiza) y GDAŃSK (Polonia)--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. (“Polpharma Biologics”), empresa especializada en el desarrollo y la fabricación de biosimilares, anunció hoy la firma de acuerdos de licencia con MS Pharma, una empresa líder en la producción y distribución de biosimilares en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), para la comercialización de sus candidatos a biosimilares vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) y guselkumab (PB019) en la región MENA.

En virtud de dichos acuerdos, MS Pharma se encargará del registro, la comercialización y la distribución de estos tres biosimilares en toda la región MENA, mientras que Polpharma Biologics seguirá siendo responsable del desarrollo, la fabricación y el suministro. Además, ambas partes han acordado transferir las actividades de llenado y acabado a la región MENA. Estas operaciones se llevarán a cabo en la primera planta de fabricación de productos biológicos de MS Pharma en Arabia Saudita.

El vedolizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la integrina α4β7 (una molécula implicada en el movimiento de las células inmunitarias hacia el intestino), indicado para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El ocrelizumab está dirigido contra las células B CD20 positivas y, al eliminarlas, ayuda a reducir la inflamación y a ralentizar la progresión de la discapacidad en personas con esclerosis múltiple. El guselkumab es un anticuerpo monoclonal que se une selectivamente a la subunidad p19 de la interleuquina-23 (IL-23), una citoquina clave implicada en las respuestas inflamatorias e inmunitarias. Está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave y la artritis psoriásica activa.

En conjunto, estos biosimilares representan un potencial muy importante para ampliar el acceso a terapias biológicas asequibles y de alta calidad para los pacientes de la región.

Kalle Känd, director ejecutivo de MS Pharma:

“Ampliar nuestra cartera de biosimilares en áreas terapéuticas de gran necesidad, como la gastroenterología, la neurología y la dermatología, es una prioridad desde el punto de vista estratégico. Estos tres productos reforzarán ampliamente nuestra oferta y consolidarán nuestro liderazgo en la región MENA. La nueva colaboración con Polpharma Biologics subraya nuestro compromiso de ofrecer medicamentos biológicos de alta calidad y accesibles a los pacientes de toda la región. Y lo hacemos localizando la producción de productos biológicos avanzados”.

Konstantin Matentzoglu, miembro del Consejo de Supervisión de Polpharma Biologics Group:

“Estamos orgullosos de ampliar nuestra colaboración con MS Pharma. Su profundo conocimiento de la región y su sólida red comercial los convierten en el socio ideal para llevar nuestros medicamentos biosimilares a más pacientes en Oriente Medio y África del Norte. De este modo, ayudamos a mejorar la accesibilidad al tratamiento y la sostenibilidad de los sistemas de salud”.

Acerca de MS Pharma

MS Pharma es una empresa farmacéutica líder en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA), especializada en el desarrollo, la producción y la distribución de una amplia gama genéricos y terapias biológicas. Posicionada para un rápido crecimiento, la empresa cuenta con cinco plantas de fabricación en Jordania, Argelia y Arabia Saudita, donde se encuentra un centro de productos biológicos recientemente inaugurado, todo ello al servicio del amplio mercado de MENA. Con sede en Amán (Jordania) y oficinas administrativas en Zug (Suiza), MS Pharma emplea a más de 2000 personas en 12 países.

Para más información, visite http://www.mspharma.com

Acerca de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics es una empresa biotecnológica internacional con operaciones integradas en la Unión Europea (UE) que desarrolla y fabrica medicamentos biosimilares. Mediante soluciones patentadas y tecnologías de plataforma vanguardistas, Polpharma Biologics desarrolla productos biosimilares para tratar diversas enfermedades en importantes áreas terapéuticas.

Los programas de Polpharma Biologics comienzan con el desarrollo de líneas celulares para pasar, a través del desarrollo técnico y clínico, a la producción a escala comercial, preparando fármacos para futuras colaboraciones comerciales con organizaciones farmacéuticas globales. La experiencia de Polpharma Biologics reside en el desarrollo y la fabricación de medicamentos basados en sistemas de expresión microbianos y de mamíferos. Con su centro de desarrollo de líneas celulares en los Países Bajos y dos centros de desarrollo y fabricación en Polonia, Polpharma Biologics genera oportunidades de crecimiento y desarrollo para especialistas en biotecnología.

Más información en www.polpharmabiologics.com

Nota importante

Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye material promocional de PB016, PB018 y PB019 en Polonia ni en ninguna otra jurisdicción. La comercialización de los biosimilares propuestos vedolizumab (PB016), ocrelizumab (PB018) y guselkumab (PB019) es responsabilidad exclusiva de MS Pharma, titular de la autorización de comercialización, de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables.

Descargo de responsabilidad

Polpharma Biologics Group emite el presente comunicado de prensa que tiene como objetivo proporcionar información global a profesionales de la salud, medios de comunicación y (potenciales) inversores sobre nuestro negocio global en relación con el desarrollo de fármacos y la experiencia en fabricación. Si bien Polpharma Biologics Group no cotiza en bolsa a la fecha, los destinatarios deben comprender que este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995). Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres inherentes, y los resultados reales pueden diferir en gran medida de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente incluyen, entre otros, la aprobación y comercialización del medicamento, la recepción en el mercado, la competencia, los cambios en las condiciones económicas y la legislación aplicable, los desarrollos regulatorios globales, los riesgos contractuales y las dependencias de terceros. Polpharma Biologics no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente. Además, Polpharma Biologics desea enfatizar que este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no debe interpretarse como representación, garantía o promesa, ya sea expresa o implícita, con respecto a la posible aprobación, recepción en el mercado, comercialización o éxito del producto medicinal o cualquier otro producto o terapia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.