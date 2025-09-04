Las cooperativas británicas transforman el comercio minorista gracias a la plataforma Connected Retail de SymphonyAI impulsada por IA

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, líder en soluciones verticales de IA para la transformación empresarial, acaba de anunciar que las cooperativas Central Co-op, Lincolnshire y Midcounties han implementado su plataforma Connected Retail con vistas a modernizar las operaciones, localizar surtidos y mejorar la experiencia de los socios en más de 700 tiendas que atienden a más de 1,3 millones de clientes.

Ante el incremento de los costes operativos, los cambios en la demanda de los consumidores y la necesidad de tener una precisión hiperlocal, las cooperativas están utilizando la IA generativa y predictiva para tomar decisiones más ágiles y bien fundamentadas. La plataforma de SymphonyAI ofrece inteligencia en tiempo real en la gestión de inventarios, la reposición de estanterías y las operaciones de la cadena de suministro, lo cual impulsa a la postre la eficiencia, reduce el desperdicio y crea experiencias de compra más relevantes.

«Gracias a la planificación de surtidos y espacios de SymphonyAI, podemos ajustar rápidamente nuestros surtidos para satisfacer las preferencias cambiantes de los socios-clientes. Además, automatizamos las tareas intensivas para que nuestros equipos se puedan centrar en ofrecer un servicio excepcional», afirmó Jacob Isherwood, director de Sistemas de Información de Midcounties Co-op.

«Nuestra prioridad es mantener en todo momento las estanterías abastecidas con los productos adecuados, reducir residuos y minimizar los gastos generales. Con la plataforma de SymphonyAI, podemos mejorar nuestra eficiencia operativa y satisfacer las dinámicas necesidades de nuestros clientes», indicó Steve Leach, director de Operaciones de Lincolnshire Co-op.

«Como empresa propiedad de sus socios, las necesidades y preferencias de nuestros clientes son prioritarias. Con la plataforma conectada para minoristas de SymphonyAI, hemos integrado a la perfección las operaciones, garantizando así que se presente la gama óptima a los clientes y una alta disponibilidad de productos en los estantes», comentó Selina Butterfield-Mashoofi, directora de Finanzas y Tecnología de Central Co-operative.

Impacto a través del comercio minorista impulsado por la IA

Con la plataforma Connected Retail de SymphonyAI, las cooperativas se benefician de:

Surtidos localizados , adaptados a las necesidades concretas de cada comunidad, reduciendo así el desperdicio e impulsando la fidelidad.

, adaptados a las necesidades concretas de cada comunidad, reduciendo así el desperdicio e impulsando la fidelidad. Reposición más inteligente de estanterías , con planogramas específicos para cada tienda y una asignación optimizada del espacio

, con planogramas específicos para cada tienda y una asignación optimizada del espacio Eficiencia operativa, gracias a análisis predictivos y flujos de trabajo automatizados que aportan valor en cuestión de semanas, no en meses.

«El Reino Unido es un mercado de crecimiento estratégico para nosotros, y la IA, específicamente la IA generativa, es la piedra angular de nuestra estrategia para ayudar a los minoristas a aportar más valor», dijo Manish Choudhary, presidente de Symphony Retail CPG. «Nuestra plataforma permite tomar decisiones inteligentes en tiempo real que van mucho más allá de la automatización. Permite convertir la complejidad en oportunidad, obteniendo resultados medibles tanto para los minoristas como para los clientes.»

Acerca de Central Co-operative

Central Co-operative es una de las principales cooperativas minoristas independientes del Reino Unido, con más de 175 años de historia. Cuenta con más de 440 puntos de venta, una plantilla de alrededor de 7.700 trabajadores y más de 330.000 socios-clientes habituales.

Acerca de Lincolnshire Co-op

Lincolnshire Co-op es propiedad de sus 300.000 socios, habitantes en su mayoría de Lincolnshire y los condados circundantes, y lo ha sido durante más de 160 años. Gestiona 221 puntos de venta, incluidas 100 tiendas de alimentación.

Acerca de Midcounties Co-op

Midcounties Co-operative es una de las mayores cooperativas de consumo independientes del Reino Unido. Cuenta con diversos negocios en los sectores de viajes, alimentación, educación infantil, servicios públicos, oficinas de correos y beneficios flexibles. La empresa cuenta con más de 750.000 socios, emplea a más de 6.000 personas y factura 1.500 millones de libras al año.

Con sede en Warwickshire, Midcounties Co-operative también cuenta con establecimientos en Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, Shropshire, West Midlands, Avon, Somerset, Dorset, Worcestershire y los condados circundantes.

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI crea aplicaciones verticales de IA para que las empresas puedan abordar sus retos más complejos y de mayor valor, como detener los delitos financieros, mejorar el rendimiento de las tiendas e impulsar la eficiencia productiva. Cuenta ya con la confianza de más de 2.000 clientes empresariales de 26 países, incluidas 200 de las principales instituciones financieras, los 25 principales CPG y muchos de los mayores supermercados y fabricantes industriales del mundo. SymphonyAI provee aplicaciones entrenadas en para cada sector y agentes prediseñados, listos para trabajar desde el primer día. Más información en www.symphonyai.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.