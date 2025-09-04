英国合作社借助SymphonyAI的人工智能互联零售平台实现零售转型

加州帕洛阿尔托--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业转型垂直人工智能解决方案领导者SymphonyAI今日宣布，Central Co-op、Lincolnshire及Midcounties co-operative已部署其互联零售平台，从而实现运营现代化、商品组合本地化，并提升会员体验。该平台将覆盖超过700家门店，服务逾130万消费者。

面对运营成本上升、消费需求变化及超本地化精准运营的需求，这些合作社正运用生成式与预测性人工智能技术加速智慧决策。SymphonyAI的平台为库存管理、货架执行与供应链运营提供实时智能分析，有效提升效率、减少浪费，并打造更契合需求的门店体验。

“通过SymphonyAI的商品陈列与空间规划方案，我们能快速调整商品组合以满足会员消费者偏好的变化，同时自动化处理劳动密集型任务，让团队能专注于提供卓越服务，”Midcounties Co-op首席信息官Jacob Isherwood说道。

“我们的首要任务是确保货架陈列合适商品、减少浪费并控制运营成本。SymphonyAI平台显著提升了运营效率，使我们能更好地满足消费者日益变化的需求，”Lincolnshire Co-op首席运营官Steve Leach说道。

“作为会员制企业，消费者的需求和偏好始终是我们的首要考量。SymphonyAI的互联零售平台实现了运营体系的无缝整合，确保消费者总能获得最优商品组合与高现货供应率，”Central Co-operative首席财务与技术官Selina Butterfield-Mashoofi说道。

人工智能驱动零售创造切实价值

借助SymphonyAI的互联零售平台，合作社能够受益于：

本地化商品组合 （根据社区需求量身定制，减少浪费并提高忠诚度）

（根据社区需求量身定制，减少浪费并提高忠诚度） 提高货架管理智能水平 （依托门店专属布局方案与优化空间利用）

（依托门店专属布局方案与优化空间利用） 提高运营效率（通过预测分析和自动化工作流程，在数周而非数月内实现价值）

“英国是我们重要的战略增长市场，而人工智能——尤其是生成式人工智能，正是我们帮助零售商释放新价值的关键所在。”Symphony Retail CPG总裁Manish Choudhar表示，“我们的平台支持实时、智能决策，远超自动化范畴，它将复杂挑战转化为发展机遇，为零售商和消费者带来可衡量的切实成果。”

关于Central Co-operative

Central Co-operative是英国最大的独立零售合作社之一，拥有逾175年的悠久传承。该企业运营超过440个零售网点，拥有约7,700名员工，服务超过33万名常规交易会员。

关于Lincolnshire Co-op

Lincolnshire Co-op由30万名会员共同拥有，这些会员来自林肯郡及周边郡县，该合作社已持续运营超过160年，目前经营221个零售网点，其中包含100家食品超市。

关于Midcounties Co-op

Midcounties Co-operative是英国最大的独立消费者合作社之一，业务涵盖旅游、食品零售、幼儿教育、公用事业、邮政服务及弹性福利等多个领域。该合作社拥有超过75万名会员，雇用6,000余名员工，年营业额达15亿英镑。

Midcounties Co-operative总部位于沃里克郡，其零售网络覆盖牛津郡、格洛斯特郡、威尔特郡、什罗普郡、西米德兰兹郡、埃文郡、萨默塞特郡、多塞特郡、伍斯特郡及周边郡县。

关于SymphonyAI

SymphonyAI致力于开发垂直人工智能应用，助力企业应对最复杂的高价值挑战，例如遏制金融犯罪、提升门店运营绩效、优化制造业生产效率。目前已在全球26个国家获得2,000多家企业客户信赖，其中包括200家顶级金融机构、全球25强快速消费品企业，以及众多世界领先的零售超市和工业制造商。SymphonyAI提供经过行业训练的应用程序与开箱即用的智能代理系统，确保客户在部署首日即可实现价值。要了解更多信息，请访问www.symphonyai.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。