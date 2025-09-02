Mobileum与NOHOLD启动战略性AI联盟，革新电信数据货币化并重塑电信生态系统

加州库比蒂诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的分析与网络解决方案提供商Mobileum Inc. (“Mobileum”)与AI驱动型自动化解决方案领域的先驱NOHOLD今日宣布建立战略联盟，以重新定义电信行业的AI赋能模式。这一合作标志着构建可扩展AI生态系统的重要进展——该生态系统将无缝融入多厂商电信运营环境，助力运营商释放其数据的全部价值。

随着电信公司竞相推进运营现代化并将日益增长的客户与网络数据货币化，Mobileum与NOHOLD的联盟旨在帮助通信服务提供商在日益复杂的环境中简化并加速AI应用。双方联合推出的计划将提供由AI赋能的无缝支持解决方案，能够摄取和解读来自异构系统的数据，使客户需求与现代网络服务、分析平台及5G基础设施的现状之间实现更好的匹配。

NOHOLD首席执行官兼创始人Diego Ventura表示：“随着电信生态系统愈发复杂，提供快速有效的支持从未如此重要。该联盟将AI置于电信体验的核心，帮助运营商更智能、更高效地解决问题，同时降低客户与内部团队的操作复杂度。我们很高兴与Mobileum合作，共同为行业创造有意义的价值。”

智能多厂商协作的统一框架

该联盟的核心是一个共享AI框架，连接电信服务提供商、技术合作伙伴以及销售与支持领导者。该框架支持跨厂商和系统的AI助手互操作，解决了多厂商协同提供独立解决方案时长期存在的支持挑战。它能深入洞察用户需求，并提供持续改善体验的机会。无论是想要支持企业物联网部署还是寻求开发个性化客户旅程的移动运营商，该AI生态系统都能通过将网络洞察与面向客户的服务相结合，提供上下文感知的跨域支持，而无需开发内部定制解决方案。这种方式在多家技术提供商必须协调一致以提供统一体验的电信环境中尤为关键。

Mobileum首席产品官Miguel Caramés表示：“过去25年来，Mobileum一直是电信创新的推动者。我们将生成式AI和智能代理视为下一个前沿领域，不仅用于自动化，更用于从电信数据中创造全新的收入机会。与NOHOLD的联盟使我们能够以敏捷性、规模和影响力将这一愿景推向市场。”

赋能电信数据货币化的新浪潮

该联盟将为电信运营商提供各种工具以：

充分利用Mobileum在横跨不同技术栈、多厂商解决方案和突破运营商边界的复杂全球解决方案的互操作与集成方面积累的经验和专业知识

通过将AI驱动的洞察嵌入企业服务实现数据货币化

部署可扩展至消费者和B2B细分市场的AI助手

通过智能支持自动化来加速问题解决和向上销售机会

统一跨厂商、系统和领域的数据孤岛，实现整体决策

这一联盟将为电信原生AI生态系统奠定基础——该生态系统超越成本效率，通过为企业和用户提供数据驱动的个性化服务，解锁新的价值流。

Mobileum和NOHOLD邀请其他电信和科技领域领导者加入联盟，共同塑造电信行业可扩展智能支持与自动化的未来。

关于Mobileum Inc.

Mobileum是一家领先的电信分析解决方案提供商，业务涵盖漫游、核心网络、安全、风险管理、国内和国际连接测试以及客户智能等领域。超过1000家客户依赖其Active Intelligence平台，该平台提供先进的分析解决方案，使客户能够将深入的网络和运营智能与实时行动相结合，从而增加收入、改善客户体验并降低成本。Mobileum总部位于硅谷，在澳大利亚、德国、希腊、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英国和阿联酋设有全球办事处。如需了解更多信息，请访问www.mobileum.com

关于NOHOLD

NOHOLD, Inc.是总部位于硅谷的企业级AI先驱，通过其屡获殊荣的SICURA®平台提供交互式诊断虚拟助手。自1999年成立以来，该公司已与涵盖金融服务、医疗保健、人力资源、教育等领域的全球《财富》500强企业合作，通过智能自动化简化客户和员工体验，减少对传统呼叫中心的依赖，并推动可衡量的投资回报。NOHOLD拥有四项授权专利，每年通过SOC 2 Type II / HIPAA合规审计，已构建超过1400个AI助手，提供安全、可扩展的自助服务，以企业级信任处理敏感数据。凭借二十年的专业知识和全球布局，NOHOLD AI Alliance™持续赋能企业通过负责任的下一代AI提升数字服务体验。如需了解更多信息，请访问www.nohold.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。