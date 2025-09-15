世界初の「ユーザーが休んでいる間も動作する」空間型エージェントブラウザ、Fellou CEが登場

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界初のエージェント型AIブラウザの開発者で、新たなヒューマン・コンピュータ・インターフェースの構築も手掛けるFellouは、ユーザーインターフェースに革命的な「第3の次元」を取り入れた世界初の空間エージェントブラウザ『Fellou CE』（試作版）のリリースを発表しました。今回の次元の飛躍により、ブラウザの概念が刷新され、ユーザーとAIのつながりやデジタル作業空間の体験が根本的に変わります。

Fellou CEでは、従来の平面的なブラウザ体験から、対話型の（インタラクティブ）空間的ワークスペースへのパラダイムシフトが実現しました。生産力、AIとの対話、情報の管理が、過去に例のない形で融合します。

「Fellouのコア部分が安定的かつ効率的なデジタル生産システムを提供するのに対し、Fellou CEはその限界に挑戦するための空間です。未来のインタラクションがどのような形になるかを実験する場所でもあります」と、FellouのCEO、Dominic Xieは述べています。「今回初めてユーザーインターフェースに「第3の次元」を追加し、画面上でそれを実感できるようにする奥行きの層を作りました。デスクトップはもはや平面ではなく、あなたとAIが仲間のように作業を行える空間になります」

新たなインタラクションの次元

Fellou CEでは、強力なエージェントコアの潜在能力を最大限に引き出す革命的な空間型インターフェースを取り入れました。この新しいインタラクション次元は、Deep ActionやAgentic MemoryといったFellouの代表的機能をさらに強化する革新的な機能を基盤としています。

Fellou ホーム：ブックマーク、閲覧履歴、ローカルファイル、タスクリストを直感的な三次元インターフェースで整理する集中型空間ハブです。認知コストを軽減し、タブの切り替えを不要にします。Agentic Memoryやその他のコア機能によって生成された出力を管理する指令センターとして機能します。

ダイナミックマルチタスク：インテリジェントなワークスペース管理により、エージェントの活動用に専用空間ゾーンを自動的に作成します。既存のDeep Action機能用の視覚的ワークスペースを提供し、人間とAIの操作を明確に分離しつつ、シームレスな共同作業を可能にします。

並列マルチエージェント操作：複数のエージェントが、市場調査、レポート作成、データ分析などを別々の空間レイヤーで同時に実行できます。干渉を避けつつ協調作業を維持できます。

Fellou CEのユニークなポイント

プロンプトへの応答からタスク分解 ・ 計画へ：AIを単なる反応型ツールから能動的協力者へと変革し、複雑で多段階のワークフローを管理可能な実行コンポーネントに分解、完全な監視下で実行できるようにします。

計画へ：AIを単なる反応型ツールから能動的協力者へと変革し、複雑で多段階のワークフローを管理可能な実行コンポーネントに分解、完全な監視下で実行できるようにします。 クラウド依存型エージェントからローカル優先型オンデバイス実行へ：ユーザーのデバイスから情報が外部に漏れないようにしながら、フルAI機能を維持します。プライバシーの懸念、遅延、接続への依存の問題が解消されます。

非構造化テキスト生成から実用的ビジュアライゼーション（可視化）へ：空間型インターフェース内で操作可能なインタラクティブなビジュアル要素を提供します。ワークフローに直接統合でき、認知負荷を軽減し、意思決定の効率を向上させます。

従来型ブラウザの限界を超えて

Fellou CEは、Fellouコアプラットフォームの高度な機能を統合し、生産性に関する長年の不便を解消します。試作版の空間型インターフェースによって、新しいタイプのエージェントツールが実現しました。これにより作業の効率化、認知負荷の軽減、従来ブラウザでは見落とされがちな知見の可視化が可能となります。

Fellou CEは複雑なワークフローをスケジュール実行で自動化できます。市場調査やレポート作成などの多段階プロセスを、手動による監視なしで指定時間に実行可能です。Web機能によりユーザーは、任意のウェブページから構造化された情報を瞬時に抜粋することができ、コピー＆ペーストやタブ切り替えは不要です。ローカルファイル統合により、PDFやドキュメント、画像をドラッグ＆ドロップで直接インターフェースに取り込み、即座にエージェント分析を行うことができます。

さらに、Fellou CEは従来型ブラウザでは見落とされがちな潜在的知見も可視化し、埋め込まれた連絡先、隠れたデータポイント、ページ上の隠れ要素を明らかにします。透明性を確保するために、すべてのDeep ActionにはSpark使用状況の明確なプレビューが付属しており、ユーザーは安心してコスト意識を持った判断を下すことができます。

提供開始とアクセス

Fellou CEは、2025年9月2日より全世界で利用可能です。特別に7日間の無料オープンアクセス期間が設けられます。プラットフォームはフリーミアムモデルで提供され、コア機能は無料で利用可能、プレミアムサブスクリプションにより高度な機能も利用できます。fellou.aiからご登録いただくことで、自治型ウェブインタラクションの未来を体験できます。

人間とコンピュータのインタラクションの未来像

Fellou CEは単なるブラウザのアップグレードではありません。人間とAIがデジタル空間でどのように協働できるかを根本的に再考するものです。Fellouの長期的な使命はブラウジングの自動化にとどまらず、ユーザーを真に理解し、あらゆるデバイスでサポートする普遍的かつパーソナルなAIアシスタントの実現を目指します。

「私たちの究極の目標は、人々を繰り返しの作業から解放し、創造的かつ戦略的な仕事に集中できるようにすることです」とDominic Xieは述べています。「Fellou CEは、『すべての人にとってのジャーヴィス』を作るというビジョンに向けた最初の大きな一歩です。これはすべてのデバイスでシームレスに動作し、人間と機械の深い協働を実現するパーソナルAIです」

Fellouについて

シリコンバレーを拠点とするFellouは、世界初のエージェントブラウザを開発しました。これは自主的かつ目標指向型作業のために設計されたAIネイティブ生産性プラットフォームです。エージェント型コンピューティングの先駆者として、Fellouは人間とコンピュータのインタラクションを再定義します。ウェブページ、ローカルファイル、アプリケーション全体で多段階ワークフローを実行するインテリジェントエージェントを組み込み、レポート、コード、音楽、ビジュアライゼーションなどの目に見えるアウトプットを提供します。オープンソースのEkoフレームワークを基盤とし、プライバシー重視・ローカル優先のインテリジェンスとして設計されたFellouは、記憶に基づくパーソナライゼーションにより進化し、信頼できるデジタルコンパニオンとして機能します。

2025年4月のローンチ以来、Fellouは100万人以上のユーザーを獲得し、デジタル生産性を深く人間的な体験として再定義しています。2021年のForbes 30 Under 30 Asiaを受賞したDominic Xieが創業し、LLMやブラウザの専門家によるグローバルチームが支えるFellouは、ユーザーと開発者が協働して自律型生産性の未来を共創できるようにする「エージェント経済」の基盤を構築しています。

Fellou CEのプレスキットにアクセスするには、こちらをクリックしてください。

Fellouのフォローをお願いします：