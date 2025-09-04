Les coopératives britanniques transforment le commerce de détail grâce à la plateforme connectée SymphonyAI basée sur l’IA

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, leader des solutions d’IA verticales pour la transformation des entreprises, a annoncé aujourd’hui que les coopératives Central Co-op, Lincolnshire et Midcounties ont déployé sa plateforme de commerce connecté afin de moderniser leurs opérations, localiser leurs assortiments et améliorer l’expérience de leurs membres dans plus de 700 magasins desservant plus de 1,3 million de clients.

Face à la hausse des coûts d’exploitation, à l’évolution de la demande des consommateurs et à la nécessité d’une précision hyperlocale, les coopératives utilisent l’IA générative et prédictive pour prendre des décisions plus rapides et mieux informées. La plateforme de SymphonyAI fournit des informations en temps réel sur la gestion des stocks, l’exécution des rayons et les opérations de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet d’améliorer l’efficacité, de réduire le gaspillage et de créer des expériences en magasin plus pertinentes.

« Grâce à la gamme et à la planification de l’espace de SymphonyAI, nous pouvons rapidement adapter nos assortiments pour répondre aux préférences changeantes des membres-consommateurs, tout en automatisant les tâches fastidieuses afin de permettre à nos équipes de se concentrer sur la fourniture d’un service exceptionnel », déclare Jacob Isherwood, directeur informatique de Midcounties Co-op.

« Notre priorité est de maintenir les rayons approvisionnés avec les bons produits, de réduire le gaspillage et de minimiser les frais généraux. Grâce à la plateforme SymphonyAI, nous sommes en mesure d’améliorer notre efficacité opérationnelle et de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients », déclare Steve Leach, directeur des opérations chez Lincolnshire Co-op.

« En tant qu’entreprise détenue par ses membres, les besoins et les préférences de nos clients sont notre priorité absolue. Grâce à la plateforme de vente au détail connectée de SymphonyAI, nous avons intégré de manière transparente nos opérations, garantissant ainsi aux clients une gamme optimale et une grande disponibilité en rayon », déclare Selina Butterfield-Mashoofi, directrice financière et technologique de Central Co-operative.

Un impact grâce au commerce de détail basé sur l’IA

Grâce à la plateforme de commerce de détail connectée de SymphonyAI, les coopératives bénéficient des avantages suivants :

Des assortiments localisés adaptés aux besoins de la communauté, réduisant le gaspillage et favorisant la fidélisation

adaptés aux besoins de la communauté, réduisant le gaspillage et favorisant la fidélisation Une gestion plus intelligente des rayons grâce à des planogrammes spécifiques à chaque magasin et à une allocation optimisée de l’espace

grâce à des planogrammes spécifiques à chaque magasin et à une allocation optimisée de l’espace Une efficacité opérationnelle grâce à des analyses prédictives et des flux de travail automatisés qui apportent de la valeur en quelques semaines, et non en plusieurs mois

« Le Royaume-Uni est un marché stratégique en pleine croissance pour nous, et l’IA, en particulier l’IA générative, est au cœur de la manière dont nous aidons les détaillants à créer de la valeur ajoutée », déclare Manish Choudhary, président de Symphony Retail CPG. « Notre plateforme permet une prise de décision intelligente en temps réel qui va bien au-delà de l’automatisation. Elle transforme la complexité en opportunité, avec des résultats mesurables tant pour les détaillants que pour les acheteurs. »

À propos de Central Co-operative

Central Co-operative est l’une des plus grandes coopératives de détail indépendantes du Royaume-Uni, avec un héritage remontant à plus de 175 ans. Elle compte plus de 440 points de vente, une famille d’environ 7 700 collaborateurs et plus de 330 000 membres réguliers.

À propos de Lincolnshire Co-op

Lincolnshire Co-op appartient à ses 300 000 membres, les habitants du Lincolnshire et des comtés environnants, depuis plus de 160 ans. Elle gère 221 points de vente, dont 100 magasins d’alimentation.

À propos de Midcounties Co-op

Midcounties Co-operative est l’une des plus grandes coopératives de consommateurs indépendantes du Royaume-Uni. Elle exploite toute une gamme d’activités dans les domaines du voyage, de la vente au détail de produits alimentaires, de la petite enfance, des services publics, des bureaux de poste et des avantages sociaux flexibles. La société compte plus de 750 000 membres, emploie plus de 6 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliard GBP.

Basée dans le Warwickshire, Midcounties Co-operative possède également des points de vente dans l’Oxfordshire, le Gloucestershire, le Wiltshire, le Shropshire, les West Midlands, l’Avon, le Somerset, le Dorset, le Worcestershire et les comtés environnants.

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI développe des applications d’IA verticales qui aident les entreprises à relever leurs défis les plus complexes et les plus importants, tels que la lutte contre la criminalité financière, l’amélioration des performances des magasins et l’augmentation de l’efficacité de la production. Elle bénéficie de la confiance de plus de 2 000 entreprises clientes dans 26 pays, dont 200 des plus grandes institutions financières, 25 des plus grands fabricants de produits de grande consommation et bon nombre des plus grands distributeurs alimentaires et industriels mondiaux. SymphonyAI fournit des applications spécialisées et des agents préconfigurés, prêts à l’emploi dès le premier jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.symphonyai.com.

