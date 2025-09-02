Sumitomo Corporation、SMBC Aviation Capital、Apollo和Brookfield將以全現金交易方式收購Air Lease Corporation

紐約、都柏林和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sumitomo Corporation、SMBC Aviation Capital、Apollo管理基金(“Apollo”)和Brookfield今日宣布，它們已達成最終協議，將收購由Steven F. Udvar-Házy和John L. Plueger創立的一流飛機租賃公司Air Lease Corporation (“Air Lease”)，其資產組合主要由新技術飛機組成。交易完成後，Air Lease將更名為新成立的實體Sumisho Air Lease。Apollo和Brookfield已同意為此次交易提供資金支援。

根據協議條款，Air Lease的普通股股東將獲得每股65.00美元的現金，總估值約74億美元，若計入將承擔或再融資的債務（扣除現金後），總估值約282億美元。現金對價較Air Lease 2025年8月28日的歷史最高收盤價溢價7%，較截至2025年8月29日的30個交易日成交量加權平均股價溢價14%，較截至2025年8月29日的過去12個月成交量加權平均股價溢價31%。

Sumisho Air Lease成熟飛機租賃公司的地位，與SMBC Aviation Capital業界首屈一指的能力相結合，將帶來規模和財務實力，以滿足航空公司客戶快速演變且日益複雜的需求。Sumisho Air Lease還將進一步受惠於Sumitomo Corporation和SMBC Aviation Capital在航空租賃領域的深厚專業知識和長期承諾。

Sumitomo Corporation交通與建築系統事業部集團執行長Takao Kusaka表示：

「我們很榮幸能與SMBC Aviation Capital、Apollo和Brookfield共同達成這一重要協議。

「透過此次交易，我們將實現更大的規模和獲利能力；憑藉Sumisho Air Lease以新技術飛機為核心的極具吸引力的資產組合，Sumitomo Corporation Group的飛機租賃業務在自有和管理飛機數量上將躋身全球最大行列之一。

「這將進一步鞏固我們的業界地位並強化我們的競爭優勢。Sumisho Air Lease將成為Sumitomo Corporation Group在航空領域更廣泛投資的核心組成部分。Sumisho Air Lease納入股東生態系統，為創造強大的新綜效提供了機會。」

SMBC Aviation Capital執行長Peter Barrett表示：

「這筆交易對我們的業務和租賃格局具有變革性意義。投資Sumisho Air Lease、購買其訂單簿並成為Sumisho Air Lease絕大部分資產組合的服務商，將使我們能夠發揮財務規模和實力，滿足客戶不斷變化的需求，並在重塑產業方面佔有策略主導地位。

「在我們所處的產業，規模經濟至關重要。我們的產業正在快速演變，需要大量多樣化的資本池，以便為航空公司和投資人客戶提供它們所需的產品和服務。

「身為最受推崇的租賃平台之一，Air Lease擁有專注于流動性強、需求旺盛的新技術飛機的資產組合，為共同投資人提供了極具吸引力的機會。」

Apollo合夥人Jamshid Ehsani表示：

「Apollo與SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation的合作，證明了我們為企業提供客製化、規模化和創新性資本解決方案的核心原則。這一重要的業界交易彰顯了Apollo長期保險資本的靈活性，以及我們對高評等資本解決方案的創造性方法。Apollo在航空投資領域擁有卓越且成熟的業績記錄，由Perseus Aviation的業界專家領導，我們欣然發揮Apollo生態系統的全部實力以推動此次交易的成功。」

Brookfield Credit執行長Craig Noble表示：

「我們欣然與SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation合作進行這一里程碑式的交易，這彰顯了Brookfield在私人資本需求不斷成長的環境中提供混合解決方案的能力。透過將我們的信貸專業知識、產業洞察和大規模資本與我們的策略性合作夥伴管理人、航空投資領域的領導者Castlelake的優勢相結合，這筆交易展示了當今市場中靈活性和規模的價值。」

其他交易詳情

SMBC、Citi和Goldman Sachs Bank USA已為此次交易提供121億美元的承諾融資。

Sumisho Air Lease可望獲得S&P、Fitch和Kroll的投資級評等。

Air Lease的董事會已一致批准該協議。交易需滿足特別成交條件，包括Air Lease普通股股東的批准和獲得某些監管核准，可望於2026年上半年完成。Air Lease的董事及某些高階主管已同意以其持有的普通股投票贊成該交易。

顧問

Citigroup Global Markets Limited和Goldman Sachs International擔任SMBC Aviation Capital的財務顧問。Davis Polk & Wardwell LLP和McCann Fitzgerald擔任SMBC Aviation Capital的法律顧問。Goldman Sachs Japan和Citigroup Global Markets Japan擔任Sumitomo Corporation的財務顧問。Norton Rose Fulbright擔任Sumitomo Corporation的法律顧問。Milbank LLP擔任Apollo和Brookfield的法律顧問。

致編輯

關於Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (TYO: 8053)是一家綜合性貿易和商業投資公司，擁有強大的全球網路，在64個國家和地區設有127個辦事處。The Sumitomo Corporation Group由約500家公司組成，員工總計約8萬人。集團業務活動涵蓋以下九個事業部：鋼鐵、汽車、交通運輸與建築系統、多元城市開發、媒體與數位、生活型態業務、礦產資源、化工解決方案和能源轉型業務。Sumitomo Corporation秉承400多年傳承的Sumitomo經營構想，以「豐富生活，豐富世界」為企業使命，致力於為社會創造更大價值。Sumitomo Corporation。

關於SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital以其飛機數量位居全球頂尖飛機租賃公司之列，並受惠于股東Sumitomo Mitsui Financial Group和Sumitomo Corporation的大力支持。SMBC Aviation Capital擁有高品質的全球航空公司客戶群，其資產組合中87%為窄體飛機，73%為新技術飛機（按帳面價值淨額計算）。SMBC Aviation Capital資本狀況強勁，S&P和Fitch評等分別為A-和BBB+，反映了其業務的長期實力。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://www.smbc.aero/。

關於Apollo

Apollo是一家高速成長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中，我們致力於在整個風險-報酬範圍內為客戶提供從投資級信貸產品到私人股權的超額報酬。三十多年來，我們憑藉完全整合的平台，在投資領域累積了豐富的專長，不僅滿足了客戶對財務報酬的需求，還為企業提供創新的資本解決方案以協助其發展。透過我們的養老服務業務Athene，我們專注于協助客戶實現財務安全，提供一系列退休儲蓄產品，並充當機構的解決方案供應商。我們以耐心、創新和專業的投資方式，將客戶、我們所投資的企業、我們的員工及影響所及的社群密切連結在一起，共同擴大機會，實現積極成果。截至2025年6月30日，Apollo的資產管理規模約為8400億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.apollo.com。

關於Brookfield

Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM)是全球首屈一指的另類資產管理公司，總部位於紐約，資產管理規模超過1兆美元。Brookfield長期投資客戶資本，專注於構成全球經濟支柱的實物資產和關鍵服務業務。Brookfield為全球投資人提供一系列另類投資產品，包括公共和私人退休金計畫、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資人。我們秉承Brookfield身為所有者和營運商的傳統進行價值投資，在整個經濟週期中為客戶創造強勁報酬。

截至2025年8月6日，Brookfield Credit在全球管理著約3320億美元的資產，專注於廣泛的私人信貸投資策略，包括基礎建設、再生能源、房地產、資產支援和企業信貸。報酬類型涵蓋投資級、次投資級和機會型。該業務將Brookfield幾十年來發展的大規模直接投資平台與Brookfield的策略性合作夥伴（包括Oaktree Capital Management、Castlelake、LCM Partners、17Capital和Primary Wave Music）資源相結合。身為全球最大和最有經驗的信貸管理人之一，Brookfield Credit為借款人提供靈活、專業的資本解決方案，並努力為我們的客戶實現有吸引力的風險調整後報酬。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：www.bam.brookfield.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。