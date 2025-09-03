-

YES、アジアの大手ファウンドリーから複数台のVertaCureG3システムを受注

original VertaCure XP G3

VertaCure XP G3

カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIおよびHPC半導体アプリケーション向けプロセス装置の大手プロバイダーであるYield Engineering Systems（YES）は、アジアの大手ファウンドリーから複数台のVertaCure™ G3硬化システムを受注したと発表しました。このシステムは、AIおよびHPCソリューション向けの先端パッケージングプロセスを支え、不可欠な重要な低温硬化、アニール、および脱ガス処理を実現します。

VertaCure™ G3は、温度分布の均一性と加熱・冷却速度の精密な制御を実現するよう設計された、全自動真空硬化・脱ガスシステムです。これにより、溶剤の完全な除去、膜特性の向上、硬化後のアウトガスの排除、優れたパーティクル性能を実現します。YESの製品は、R&Dから量産まで、硬化・コーティング・アニール工程において一貫して優れた品質を発揮してきました。

「先端パッケージングの量産（HVM）に革新的な真空硬化テクノロジーをもたらすVertaCure™ファミリーは、業界で最も広く採用されているソリューションとなりました」と、とYES社長であるRezwan Lateefは述べており、次のように続けます。「VertaCure™ G3は、ウェーハレベル、2.5D、3Dパッケージ全体で卓越した機械的・熱的・電気的性能を発揮する、当社の最新製品です。このプラットフォームが提供する最高クラスのパフォーマンスは、新しいパッケージング技術を市場に送り出す最先端のファウンドリーからの信頼をいただいています。今回の受注は、当社の硬化設備におけるリーダーの地位を強固にするものです」

YESの営業および事業開発担当上級副社長兼アジア社長のAlex Chowは、次のように付け加えます。「VertaCure™ G3は、ポリイミド、PBO、エポキシ硬化に必要な優れた均一性と粒子性能を実現する層流を有する6ゾーン温度制御システムを備えています。保持およびランプ中に200℃以上で±1℃の優れた熱均一性を実現するこの製品は、厚膜のPI硬化に不可欠です。YESは90%を超える市場シェアを誇っており、500台を超える先端パッケージング向けVertaCure™チャンバーが使用されています」

YESについて

YESは、マテリアルおよびインターフェース エンジニアリング向けの差別化技術を提供するリーディングカンパニーです。YESの顧客は市場のリーダーであり、AIやHPC向け先端パッケージング、メモリーシステム、ライフサイエンスなど、さまざまな市場で次世代ソリューションを創出しています。YESは、ウエハーおよびガラス基板向け半導体先端パッケージング・ソリューションのための、最先端かつコスト効率に優れた量産装置のリーディング・メーカーです。製品ラインアップには、半導体業界向けの真空硬化、コーティング＆アニール装置、フラックスレスリフロー装置、スルーガラスビアおよびキャビティエッチング装置、無電解めっき装置などが含まれます。YESは米国カリフォルニア州フリーモントに本社を置き、グローバルに事業を拡大しています。詳細はYES.techをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media contact:
Alex Chow
Achow@yes.tech

Industry:

Yield Engineering Systems

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

Media contact:
Alex Chow
Achow@yes.tech

More News From Yield Engineering Systems

YES、複数台のVertaCure LXシステムを納入

カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIおよびHPC半導体アプリケーション向けプロセス装置の大手プロバイダーであるYield Engineering Systems（YES）は、台湾の大手半導体受託組立・検査サービス（OSAT）プロバイダーの一社に、複数台のVertaCure™ LX硬化システムを出荷したと発表しました。これらのシステムは、エッジ・コンピューティングおよびHPCソリューション向けの先端パッケージングプロセスを支援し、WLCSP、めっきバンプおよびCuピラー用途において、重要な低温硬化、アニール、および脱ガス処理を実現します。 VertaCure LXは、温度分布の均一性と加熱・冷却速度の精密な制御を実現するよう設計された、全自動真空硬化・脱ガスシステムです。これにより、溶剤の完全な除去、膜特性の向上、硬化後のアウトガスの排除、優れたパーティクル性能を実現します。YESの製品は、R&Dから量産まで、硬化・コーティング・アニール工程において一貫して優れた品質を発揮してきました。 「VertaCureファミリー...

YES、インドで半導体製造装置を先駆けて生産開始

コインバトール、インド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 材料および界面工学装置ソリューションの世界的リーディング・カンパニーであるイールド・エンジニアリング・システム（YES）は、当社のコインバトール県スルールにある生産施設から、初となる商業用VeroThermギ酸リフローシステムを世界的な大手半導体メーカーに出荷したことを発表しました。この画期的な成果は、インドにおけるYESと急成長中の半導体エコシステムにとって重要な節目となるものです。なぜなら、これはAIや高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションの世界的な展開に不可欠な、高帯域幅メモリ（HBM）といった最先端の半導体用途向けにインドで生産された初の装置となるからです。 YESは2024年9月、インドのコインバトール県スルールにある最新鋭の生産施設で操業を開始しました（所在地：96/3 Vadakku Sambala Thottam, Trichy Road, Kannampalayam, Sulur Taluk）。この施設は、当社の戦略的拡大計画に不可欠なものであり、インドおよび世界で事業...

YES、高度なパッケージング向けVertaCure PLPシステムを複数受注

米カリフォルニア州フリーモント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIおよびHPC半導体ソリューション向けプロセス装置の大手メーカーであるイールド・エンジニアリング・システムズ（YES）は、日本の大手半導体メーカーから高度なパッケージング向けVertaCure PLPシステムを複数受注したと発表しました。これらのシステムは、AIおよびHPCソリューションの製造に利用され、2.5D/3Dパッケージングをサポートします。YESの製品には、研究開発環境と大量生産フローの両方において、硬化、コーティング、アニーリングの優れた品質を実証してきた長い歴史があります。 VertaCure PLPは、残留溶剤の完全な除去、均一な温度分布、加熱速度と冷却速度の正確な管理を実現する完全自動化真空硬化システムです。また、硬化後のガス放出がないこと、優れた粒子性能などのメリットも提供します。このツールは、600 mm x 600 mm、510 mm x 515 mm、300 mm x 300 mmといったさまざまなパネル サイズをサポートします。 YESのDry BU担当上級副社...
Back to Newsroom