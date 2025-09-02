Polpharma Biologics und MS Pharma unterzeichnen Lizenzvereinbarungen für geplante Biosimilars Vedolizumab (PB016), Ocrelizumab (PB018) und Guselkumab (PB019)

AMSTERDAM und ZUG, Schweiz, sowie DANZIG, Polen--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics S.A. („Polpharma Biologics“), ein auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars spezialisiertes Unternehmen, meldete heute den Abschluss von Lizenzvereinbarungen mit MS Pharma, einem führenden Hersteller und Distributor von Biosimilars im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), für die Vermarktung seiner Biosimilar-Kandidaten Vedolizumab (PB016), Ocrelizumab (PB018) und Guselkumab (PB019) in der MENA-Region.

Im Rahmen der Vereinbarungen wird MS Pharma für die Marktzulassung, Vermarktung und den Vertrieb dieser drei Biosimilars in der MENA-Region verantwortlich sein, während Polpharma Biologics weiterhin für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung zuständig sein wird. Darüber hinaus sind beide Parteien übereingekommen, die Abfüllung und Endbearbeitung in die MENA-Region zu verlagern. Diese Schritte werden in der ersten Anlage dieser Art von MS Pharma zur Produktion biologischer Arzneimittel in Saudi-Arabien ausgeführt.

Vedolizumab ist ein monoklonaler Antikörper, der auf das α4β7-Integrin (ein Molekül, das an der Wanderung von Immunzellen zum Darm beteiligt ist) abzielt und für die Behandlung von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn indiziert ist. Ocrelizumab greift CD20-positive B-Zellen an und trägt durch deren Zerstörung dazu bei, Entzündungen zu reduzieren und die Progression der Behinderung bei Menschen mit Multipler Sklerose zu verlangsamen. Der monoklonale Antikörper Guselkumab bindet sich selektiv an die p19-Untereinheit von Interleukin-23 (IL-23) – einem wichtigen Zytokin, das an Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. Es ist indiziert zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis und aktiver Psoriasis-Arthritis.

Zusammen stellen diese Biosimilars ein erhebliches Potenzial dar, um Patienten in der Region einen besseren Zugang zu hochwertigen und zugleich erschwinglichen biologischen Therapien zu ermöglichen.

Kalle Känd, CEO bei MS Pharma, erklärt:

„Die Ausweitung unseres Biosimilar-Portfolios in Therapiebereichen mit dringendem Bedarf wie Gastroenterologie, Neurologie oder Dermatologie ist für uns von strategischer Bedeutung. Diese drei Produkte werden unser Angebot erheblich erweitern und unsere Führungsposition in der MENA-Region stärken. Die erneute Kooperation mit Polpharma Biologics bekräftigt unseren Anspruch, Patienten in der gesamten Region hochwertige und zugängliche biologische Arzneimittel durch die Lokalisierung der Produktion fortschrittlicher Biologika zur Verfügung zu stellen.“

Konstantin Matentzoglu, Aufsichtsratsmitglied der Polpharma Biologics Group, betont:

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit MS Pharma zu verlängern. Dank ihrer fundierten regionalen Expertise und ihres starken kommerziellen Netzwerks sind sie ein idealer Partner, um unsere Biosimilar-Medikamente mehr Patienten in der MENA-Region zukommen zu lassen und so die Zugänglichkeit von Behandlungen und die Nachhaltigkeit der Gesundheitssysteme zu verbessern.“

Über MS Pharma

MS Pharma ist ein führendes regionales Pharmaunternehmen in der MENA-Region, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb eines breiten Portfolios an Generika und biologischen Therapien spezialisiert ist. Das Unternehmen strebt ein schnelles Wachstum an und betreibt fünf Produktionsanlagen in Jordanien, Algerien und Saudi-Arabien – darunter eine neu eröffnete Anlage für Biologika –, die alle den erweiterten MENA-Markt bedienen. MS Pharma hat seinen Sitz in Amman, Jordanien, und betreibt eine Niederlassung in Zug, Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeitende in zwölf Ländern.

Nähere Informationen auf http://www.mspharma.com.

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist ein internationales Biotechnologieunternehmen mit integrierten Betriebsstätten in der Europäischen Union (EU), das Biosimilar-Arzneimittel entwickelt und herstellt. Mithilfe patentierter Lösungen und modernster Plattformtechnologien entwickelt Polpharma Biologics Biosimilarprodukte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen in wichtigen Therapiebereichen.

Die Programme bei Polpharma Biologics setzen bei der Entwicklung von Zelllinien an, gefolgt von der technischen und klinischen Entwicklung bis hin zur kommerziellen Produktion, um Arzneimittel für künftige kommerzielle Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen herzustellen. Die Expertise von Polpharma Biologics umfasst die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln auf der Grundlage von mikrobiellen und Säugetier-Expressionssystemen. Mit seinem Zentrum für Zelllinienentwicklung in den Niederlanden und zwei Entwicklungs- und Produktionszentren in Polen eröffnet Polpharma Biologics neue Wachstums- und Entwicklungschancen für Biotechnologie-Spezialisten.

Mehr dazu unter www.polpharmabiologics.com.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Werbematerial für PB016, PB018 und PB019 in Polen oder anderen Ländern dar. Die Vermarktung der geplanten Biosimilars Vedolizumab (PB016), Ocrelizumab (PB018) und Guselkumab (PB019) liegt gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften ausschließlich in der Verantwortung von MS Pharma, dem Inhaber der Marktzulassung.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung wird von der Polpharma Biologics Group herausgegeben und soll Fachleuten im Gesundheitswesen, Medien und (potenziellen) Investoren weltweit Informationen über unser globales Geschäft im Zusammenhang mit unserer Expertise in der Arzneimittelentwicklung und -herstellung zur Verfügung stellen. Obwohl die Polpharma Biologics Group zum jetzigen Zeitpunkt kein börsennotiertes Unternehmen ist, sollten Empfänger dieser Pressemitteilung beachten, dass sie bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995) enthält. Diese Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unwägbarkeiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, zählen unter anderem die Marktzulassung und Vermarktung des Arzneimittels, die Marktakzeptanz, der Wettbewerb, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der geltenden Gesetze, globale regulatorische Entwicklungen sowie vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Polpharma Biologics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln. Zudem betont Polpharma Biologics, dass diese Pressemitteilung ausschließlich zu Informationszwecken dient und nicht als ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der möglichen Marktzulassung, Marktakzeptanz, Vermarktung oder des Erfolgs des Arzneimittels oder eines anderen Produkts oder einer anderen Therapie zu verstehen ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.