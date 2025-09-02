-

Mobileum與NOHOLD啟動策略性AI聯盟，革新電信資料貨幣化並重塑電信生態系統

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析與網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)與AI驅動型自動化解決方案領域的先驅NOHOLD今日宣布建立策略聯盟，以重新定義電信產業的AI賦能模式。這一合作代表建構可擴展AI生態系統的重要進展——該生態系統將順暢融入多廠商電信營運環境，協助營運商釋放其資料的全部價值。

隨著電信公司競相推進營運現代化並將與日俱增的客戶與網路資料貨幣化，Mobileum與NOHOLD的聯盟旨在協助通訊服務提供者在日益複雜的環境中簡化並加快AI應用。雙方共同推出的計畫將提供由AI賦能的順暢支援解決方案，能夠攝取和解讀來自異構系統的資料，使客戶需求與現代網路服務、分析平台及5G基礎設施的現狀之間實現更好的匹配。

NOHOLD執行長兼創辦人Diego Ventura表示：「隨著電信生態系統愈發複雜，提供快速有效的支援從未如此重要。該聯盟將AI置於電信體驗的核心，協助營運商更智慧、更高效地解決問題，同時降低客戶與內部團隊的操作複雜度。我們很高興與Mobileum合作，共同為產業創造有意義的價值。」

智慧多廠商協作的統一架構

該聯盟的核心是一個共用AI架構，連結電信服務提供者、技術合作夥伴以及銷售與支援領導者。該架構支援跨廠商和系統的AI助手交互操作，解決了多廠商協同提供獨立解決方案時長期面臨的支援挑戰。它能深入洞察使用者需求，並提供持續改善體驗的機會。無論是想要支援企業物聯網部署還是尋求開發個人化客戶旅程的行動營運商，該AI生態系統都能透過將網路洞察與直接面對客戶的服務相結合，提供情境感知的跨域支援，而無需開發內部客製化解決方案。這種方式在多家技術供應商必須協調一致以提供統一體驗的電信環境中尤為關鍵。

Mobileum產品長Miguel Caramés表示：「過去25年來，Mobileum一直是電信創新的推動者。我們將生成式AI和智慧代理視為下一個尖端領域，不僅用於自動化，更用於從電信資料中創造全新的收入機會。與NOHOLD的聯盟使我們能夠以敏捷性、規模和影響力將這一願景推向市場。」

賦能電信資料貨幣化的新浪潮

該聯盟將為電信營運商提供各種工具以：

  • 充分利用Mobileum在橫跨不同技術棧、多廠商解決方案和突破營運商邊界的複雜全球解決方案的交互操作與整合方面累積的經驗和專業知識
  • 透過將AI驅動的洞察內建到企業服務中實現資料貨幣化
  • 部署可擴展至消費者和B2B區隔市場的AI助手
  • 透過智慧支援自動化來加快問題解決和向上銷售機會
  • 統一跨廠商、系統和領域的資料孤島，促成整體決策

這一聯盟將為電信原生AI生態系統奠定基礎——該生態系統超越成本效率，透過為企業和使用者提供資料驅動的個人化服務，開啟新的價值流。

Mobileum和NOHOLD邀請其他電信和科技領域領導者加入聯盟，共同塑造電信產業可擴展智慧支援與自動化的未來。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家首屈一指的電信分析解決方案供應商，業務涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內和國際連線測試以及客戶智慧等領域。超過1000家客戶依賴其Active Intelligence平台，該平台提供先進的分析解決方案，使客戶能夠將深入的網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加收入、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於矽谷，在澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國設有全球辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mobileum.com

關於NOHOLD

NOHOLD, Inc.是總部位於矽谷的企業級AI先驅，透過其屢獲殊榮的SICURA®平台提供互動式診斷虛擬助手。自1999年成立以來，該公司已與涵蓋金融服務、醫療保健、人力資源、教育等領域的全球《財星》500大企業合作，透過智慧自動化簡化客戶和員工體驗，減少對傳統客服中心的依賴，並推動可衡量的投資報酬。NOHOLD擁有四項授權專利，每年通過SOC 2 Type II / HIPAA法規遵循稽核，已建構超過1400個AI助手，提供安全、可擴展的自助服務，以企業級信任處理敏感性資料。憑藉二十年的專業知識和全球布局，NOHOLD AI Alliance™持續賦能企業透過負責任的下一代AI提升數位服務體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nohold.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

如欲瞭解更多資訊或有意加入聯盟，請聯絡：

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | 手機：+1 (703) 856-5932

媒體與企業傳播 – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | 手機：+351 939650229

Industry:

Mobileum Inc.

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

如欲瞭解更多資訊或有意加入聯盟，請聯絡：

QUEXOR GROUP INC.
Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | 手機：+1 (703) 856-5932

媒體與企業傳播 – Mobileum
Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | 手機：+351 939650229

More News From Mobileum Inc.

Mobileum憑藉語音詐騙防範與信任解決方案獲得來自Juniper Research的業界肯定

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析與網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)驕傲地宣布，其在Juniper Research的最新報告《機器人撥號緩解與品牌來電市場：2025–2030》中被評為頂尖供應商之一。該研究顯示，Mobileum在透過先進的風險緩解和品牌來電解決方案協助通訊服務提供者(CSP)打擊詐騙、保護語音通道並重建消費者信任方面持續保持領先地位。 據預測，2025年與機器人撥號相關的詐騙損失將高達逾800億美元，語音通道面臨的壓力日益增大。與此同時，品牌來電的採用率正迅速提升，這種方式透過已驗證的來電顯示協助重建消費者信任。Juniper指出，2024年至2029年間，品牌來電認證API調用量可望成長逾10倍，這顯示產業正朝著基於身分的架構和經認證的通訊方式發生顯著改變。在對更安全、更可信的語音通訊的強勁商業需求推動下，到2030年，全球品牌來電收入可望達到23億美元。Mobileum的AI驅動解決方案和品牌來電能力在推動這一轉型的過程中扮演著關鍵角色，協助CSP偵測和緩解詐騙、認證語...

Mobileum推出RAID 9：電信風險管理的變革性方法

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析與網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)欣然宣布推出RAID 9，這是其業界領先的風險管理平台的最新演進版本。在之前RAID版本的堅實基礎上，RAID 9引進了具有開創性的升級功能，旨在實現收入保障、詐騙管理和財務法規遵循的自動化。借助強化的風險映射和先進的資料分析功能，RAID 9使財務長(CFO)和稽核團隊能夠在因應複雜的風險和監管挑戰的同時提高營運效率。 面臨的挑戰：電信風險管理的複雜性 如今，電信營運商面臨著利潤率不斷收窄、技術環境快速變化、監管環境動態多變以及營運分散等問題。傳統的風險管理方法往往各自為政且狹隘地專注於資料分析，無法因應電信風險的多面性。如今，有效的解決方案需要風險管理、業務、稽核和IT等團隊之間的協作，而這些團隊通常依賴不同的工具和系統來彌合組織間的差距。 除了這些挑戰之外，電信營運商還需因應由總體經濟不確定性、地緣政治變化和營運複雜性所塑造的獨特而複雜的風險格局。在技術、策略、財務與法規遵循等領域不斷出現的新風險持續挑戰著傳統緩解策略的...

Grameenphone與Mobileum合作啟動人工智慧驅動的風險管理轉型

加利福尼亞州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的分析和網路解決方案提供商Mobileum Inc. (「Mobileum」) 欣然宣佈，擁有超過8500萬使用者的孟加拉國最大電信服務提供商Grameenphone已選擇Mobileum的下一代營收保障和欺詐管理(RAFM)解決方案，該解決方案建立在其旗艦產品主動智慧平台(AIP)之上，用於開展其風險管理轉型。這一戰略合作夥伴關係使Grameenphone能夠識別和防止營收流失，加強欺詐檢測，並為客戶提供更加安全和高效的服務。 「在當今瞬息萬變的商業環境中，確保客戶體驗和打擊欺詐是當前業務的重中之重。透過實施這一人工智慧驅動的尖端解決方案，我們正在採取積極主動的方法來確保未來發展，並確保我們的客戶能夠享受到最高質量的服務，減少對欺詐和安全威脅的擔憂。」Grameenphone執行長Yasir Azman表示。 作為此次合作的一部分，Grameenphone將升級技術、培訓員工並與Mobileum合作進行持續改進，以適應不斷演變的威脅和市場狀況。最初的重點是實施先進的人工智慧和機器學習工具來增強現有...
Back to Newsroom