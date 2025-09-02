Mobileum與NOHOLD啟動策略性AI聯盟，革新電信資料貨幣化並重塑電信生態系統

加州庫比蒂諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的分析與網路解決方案供應商Mobileum Inc. (“Mobileum”)與AI驅動型自動化解決方案領域的先驅NOHOLD今日宣布建立策略聯盟，以重新定義電信產業的AI賦能模式。這一合作代表建構可擴展AI生態系統的重要進展——該生態系統將順暢融入多廠商電信營運環境，協助營運商釋放其資料的全部價值。

隨著電信公司競相推進營運現代化並將與日俱增的客戶與網路資料貨幣化，Mobileum與NOHOLD的聯盟旨在協助通訊服務提供者在日益複雜的環境中簡化並加快AI應用。雙方共同推出的計畫將提供由AI賦能的順暢支援解決方案，能夠攝取和解讀來自異構系統的資料，使客戶需求與現代網路服務、分析平台及5G基礎設施的現狀之間實現更好的匹配。

NOHOLD執行長兼創辦人Diego Ventura表示：「隨著電信生態系統愈發複雜，提供快速有效的支援從未如此重要。該聯盟將AI置於電信體驗的核心，協助營運商更智慧、更高效地解決問題，同時降低客戶與內部團隊的操作複雜度。我們很高興與Mobileum合作，共同為產業創造有意義的價值。」

智慧多廠商協作的統一架構

該聯盟的核心是一個共用AI架構，連結電信服務提供者、技術合作夥伴以及銷售與支援領導者。該架構支援跨廠商和系統的AI助手交互操作，解決了多廠商協同提供獨立解決方案時長期面臨的支援挑戰。它能深入洞察使用者需求，並提供持續改善體驗的機會。無論是想要支援企業物聯網部署還是尋求開發個人化客戶旅程的行動營運商，該AI生態系統都能透過將網路洞察與直接面對客戶的服務相結合，提供情境感知的跨域支援，而無需開發內部客製化解決方案。這種方式在多家技術供應商必須協調一致以提供統一體驗的電信環境中尤為關鍵。

Mobileum產品長Miguel Caramés表示：「過去25年來，Mobileum一直是電信創新的推動者。我們將生成式AI和智慧代理視為下一個尖端領域，不僅用於自動化，更用於從電信資料中創造全新的收入機會。與NOHOLD的聯盟使我們能夠以敏捷性、規模和影響力將這一願景推向市場。」

賦能電信資料貨幣化的新浪潮

該聯盟將為電信營運商提供各種工具以：

充分利用Mobileum在橫跨不同技術棧、多廠商解決方案和突破營運商邊界的複雜全球解決方案的交互操作與整合方面累積的經驗和專業知識

透過將AI驅動的洞察內建到企業服務中實現資料貨幣化

部署可擴展至消費者和B2B區隔市場的AI助手

透過智慧支援自動化來加快問題解決和向上銷售機會

統一跨廠商、系統和領域的資料孤島，促成整體決策

這一聯盟將為電信原生AI生態系統奠定基礎——該生態系統超越成本效率，透過為企業和使用者提供資料驅動的個人化服務，開啟新的價值流。

Mobileum和NOHOLD邀請其他電信和科技領域領導者加入聯盟，共同塑造電信產業可擴展智慧支援與自動化的未來。

關於Mobileum Inc.

Mobileum是一家首屈一指的電信分析解決方案供應商，業務涵蓋漫遊、核心網路、安全、風險管理、國內和國際連線測試以及客戶智慧等領域。超過1000家客戶依賴其Active Intelligence平台，該平台提供先進的分析解決方案，使客戶能夠將深入的網路和營運智慧與即時行動相結合，從而增加收入、改善客戶體驗並降低成本。Mobileum總部位於矽谷，在澳洲、德國、希臘、印度、日本、葡萄牙、新加坡、英國和阿拉伯聯合大公國設有全球辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mobileum.com

關於NOHOLD

NOHOLD, Inc.是總部位於矽谷的企業級AI先驅，透過其屢獲殊榮的SICURA®平台提供互動式診斷虛擬助手。自1999年成立以來，該公司已與涵蓋金融服務、醫療保健、人力資源、教育等領域的全球《財星》500大企業合作，透過智慧自動化簡化客戶和員工體驗，減少對傳統客服中心的依賴，並推動可衡量的投資報酬。NOHOLD擁有四項授權專利，每年通過SOC 2 Type II / HIPAA法規遵循稽核，已建構超過1400個AI助手，提供安全、可擴展的自助服務，以企業級信任處理敏感性資料。憑藉二十年的專業知識和全球布局，NOHOLD AI Alliance™持續賦能企業透過負責任的下一代AI提升數位服務體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nohold.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。