Sumitomo Corporation、SMBC Aviation Capital、Apollo和Brookfield将以全现金交易方式收购Air Lease Corporation

纽约、都柏林和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Sumitomo Corporation、SMBC Aviation Capital、Apollo管理基金(“Apollo”)和Brookfield今日宣布，它们已达成最终协议，将收购由Steven F. Udvar-Házy和John L. Plueger创立的领先飞机租赁公司Air Lease Corporation (“Air Lease”)，其资产组合主要由新技术飞机组成。交易完成后，Air Lease将更名为新成立的实体Sumisho Air Lease。Apollo和Brookfield已同意为此次交易提供资金支持。

根据协议条款，Air Lease的普通股股东将获得每股65.00美元的现金，总估值约74亿美元，若计入将承担或再融资的债务（扣除现金后），总估值约282亿美元。现金对价较Air Lease 2025年8月28日的历史最高收盘价溢价7%，较截至2025年8月29日的30个交易日成交量加权平均股价溢价14%，较截至2025年8月29日的过去12个月成交量加权平均股价溢价31%。

Sumisho Air Lease作为成熟飞机租赁公司的地位，与SMBC Aviation Capital行业领先的能力相结合，将带来规模和财务实力，以满足航空公司客户快速演变且日益复杂的需求。Sumisho Air Lease还将进一步受益于Sumitomo Corporation和SMBC Aviation Capital在航空租赁领域的深厚专业知识和长期承诺。

Sumitomo Corporation交通与建筑系统事业部集团首席执行官Takao Kusaka表示：

“我们很荣幸能与SMBC Aviation Capital、Apollo和Brookfield共同达成这一重要协议。

“通过此次交易，我们将实现更大的规模和盈利能力；凭借Sumisho Air Lease以新技术飞机为核心的极具吸引力的资产组合，Sumitomo Corporation Group的飞机租赁业务在自有和管理飞机数量上将跻身全球最大行列之一。

“这将进一步巩固我们的行业地位并增强我们的竞争优势。Sumisho Air Lease将成为Sumitomo Corporation Group在航空领域更广泛投资的核心组成部分。Sumisho Air Lease纳入股东生态系统，为创造强大的新协同效应提供了机会。”

SMBC Aviation Capital首席执行官Peter Barrett表示：

“这笔交易对我们的业务和租赁格局具有变革性意义。投资Sumisho Air Lease、购买其订单簿并成为Sumisho Air Lease绝大部分资产组合的服务商，将使我们能够发挥财务规模和实力，满足客户不断变化的需求，并在重塑行业方面占据战略主导地位。

“在我们这个行业，规模经济至关重要。我们的行业正在快速演变，需要大量多样化的资本池，以便为航空公司和投资者客户提供它们所需的产品和服务。

“作为最受推崇的租赁平台之一，Air Lease拥有专注于流动性强、需求旺盛的新技术飞机的资产组合，为共同投资者提供了极具吸引力的机会。”

Apollo合伙人Jamshid Ehsani表示：

“Apollo与SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation的合作，证明了我们为企业提供定制化、规模化和创新性资本解决方案的核心原则。这一重要的行业交易凸显了Apollo长期保险资本的灵活性，以及我们对高评级资本解决方案的创造性方法。Apollo在航空投资领域拥有卓越且成熟的业绩记录，由Perseus Aviation的行业专家领导，我们很高兴能将Apollo生态系统的全部实力用于推动此次交易的成功。”

Brookfield Credit首席执行官Craig Noble表示：

“我们很高兴能与SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation合作进行这一里程碑式的交易，这凸显了Brookfield在私人资本需求不断增长的环境中提供混合解决方案的能力。通过将我们的信贷专业知识、行业洞察力和大规模资本与我们的战略合作伙伴管理人、航空投资领域的领导者Castlelake的优势相结合，这笔交易展示了当今市场中灵活性和规模的价值。”

其他交易详情

SMBC、Citi和Goldman Sachs Bank USA已为此次交易提供121亿美元的承诺融资。

Sumisho Air Lease预计将获得S&P、Fitch和Kroll的投资级评级。

Air Lease的董事会已一致批准该协议。交易需满足惯例成交条件，包括Air Lease普通股股东的批准和获得某些监管批准，预计于2026年上半年完成。Air Lease的董事及某些高管已同意以其持有的普通股投票赞成该交易。

顾问

Citigroup Global Markets Limited和Goldman Sachs International担任SMBC Aviation Capital的财务顾问。Davis Polk & Wardwell LLP和McCann Fitzgerald担任SMBC Aviation Capital的法律顾问。Goldman Sachs Japan和Citigroup Global Markets Japan担任Sumitomo Corporation的财务顾问。Norton Rose Fulbright担任Sumitomo Corporation的法律顾问。Milbank LLP担任Apollo和Brookfield的法律顾问。

致编辑

关于Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (TYO: 8053)是一家综合性贸易和商业投资公司，拥有强大的全球网络，在64个国家和地区设有127个办事处。The Sumitomo Corporation Group由约500家公司组成，合并员工约8万人。集团业务活动涵盖以下九个事业部：钢铁、汽车、交通与建筑系统、多元城市开发、媒体与数字、生活方式业务、矿产资源、化工解决方案和能源转型业务。Sumitomo Corporation秉承400多年传承的Sumitomo经营理念，以“丰富生活，丰富世界”为企业使命，致力于为社会创造更大价值。Sumitomo Corporation。

关于SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital以其飞机数量位居全球领先飞机租赁公司之列，并受益于股东Sumitomo Mitsui Financial Group和Sumitomo Corporation的大力支持。SMBC Aviation Capital拥有高质量的全球航空公司客户群，其资产组合中87%为窄体飞机，73%为新技术飞机（按账面价值净额计算）。SMBC Aviation Capital资本状况强劲，S&P和Fitch评级分别为A-和BBB+，反映了其业务的长期实力。如需了解更多信息，请访问：https://www.smbc.aero/。

关于Apollo

Apollo是一家高速增长的全球另类资产管理公司。在我们的资产管理业务中，我们致力于在整个风险-回报范围内为客户提供从投资级信贷产品到私募股权的超额回报。三十多年来，我们依托完全整合的平台，在投资领域积累了丰富的专长，不仅满足了客户对财务回报的需求，还为企业提供创新的资本解决方案以助力其发展。通过我们的养老服务业务Athene，我们专注于帮助客户实现财务安全，提供一系列退休储蓄产品，并充当机构的解决方案提供商。我们以耐心、创新和专业的投资方式，将客户、我们所投资的企业、我们的员工及影响所及的社区紧密联系在一起，共同拓展机会，实现积极成果。截至2025年6月30日，Apollo的资产管理规模约为8400亿美元。如需了解更多信息，请访问www.apollo.com。

关于Brookfield

Brookfield Asset Management (NYSE: BAM, TSX: BAM)是全球领先的另类资产管理公司，总部位于纽约，资产管理规模超过1万亿美元。Brookfield长期投资客户资本，专注于构成全球经济支柱的实物资产和关键服务业务。Brookfield为全球投资者提供一系列另类投资产品，包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们秉承Brookfield作为所有者和运营商的传统进行价值投资，在整个经济周期中为客户创造强劲回报。

截至2025年8月6日，Brookfield Credit在全球管理着约3320亿美元的资产，专注于广泛的私人信贷投资策略，包括基础设施、可再生能源、房地产、资产支持和企业信贷。回报类型涵盖投资级、次投资级和机会型。该业务将Brookfield几十年来发展的大规模直接投资平台与Brookfield的战略合作伙伴（包括Oaktree Capital Management、Castlelake、LCM Partners、17Capital和Primary Wave Music）资源相结合。作为全球最大和最有经验的信贷管理人之一，Brookfield Credit为借款人提供灵活、专业的资本解决方案，并努力为我们的客户实现有吸引力的风险调整后回报。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.bam.brookfield.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。