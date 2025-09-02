Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo en Brookfield nemen Air Lease Corporation over in een transactie 100% in contanten

NEW YORK & DUBLIN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo managed funds (“Apollo”) en Brookfield maakten vandaag bekend dat ze een definitief akkoord hebben bereikt om Air Lease Corporation (“Air Lease”) over te nemen, een vooraanstaand vliegtuigverhuurbedrijf opgericht door Steven F. Udvar-Házy en John L. Plueger met een portfolio die in hoofdzaak bestaat uit vliegtuigen met moderne technologie.

