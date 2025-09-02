Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo en Brookfield nemen Air Lease Corporation over in een transactie 100% in contanten
Vooraanstaande investeerders met een strategische focus op lange termijn staan in voor een transformationele transactie voor de vliegtuigleasingsector
- Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo en Brookfield hebben een definitief akkoord bereikt om Air Lease Corporation over te nemen via een recentelijk opgerichte entiteit, Sumisho Air Lease Corporation (Ireland) DAC
- Air Lease verandert van naam en wordt Sumisho Air Lease Corporation (“Sumisho Air Lease”), naar verwacht zal het orderboek in het kader van de transactie naar SMBC Aviation Capital worden overgeheveld; SMBC Aviation Capital zal optreden als beheerder voor de portfolio van Sumisho Air Lease
- Apollo en Brookfield zullen kapitaal voorzien om de overname te steunen, samen met Sumitomo Corporation en SMBC Aviation Capital als gelijkgestemde investeerders
- Sumisho Air Lease zal optimaal gepositioneerd zijn om te kapitaliseren op luchtvaart en investeerdersvraag in een beperkte toeleveringsomgeving
- Verwacht wordt dat Sumisho Air Lease een vliegtuigverhuurbedrijf met een investeringswaardige rating zal zijn, gestoeld op een wereldwijd diverse groep luchtvaartklanten en een portfolio vliegtuigen uitgerust met moderne technologie
NEW YORK & DUBLIN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo managed funds (“Apollo”) en Brookfield maakten vandaag bekend dat ze een definitief akkoord hebben bereikt om Air Lease Corporation (“Air Lease”) over te nemen, een vooraanstaand vliegtuigverhuurbedrijf opgericht door Steven F. Udvar-Házy en John L. Plueger met een portfolio die in hoofdzaak bestaat uit vliegtuigen met moderne technologie.
