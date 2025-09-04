Britse coöperaties transformeren de detailhandel met het AI-aangedreven Connected Retail-platform van SymphonyAI

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SymphonyAI, een leider in verticale AI-oplossingen voor bedrijfstransformatie, heeft vandaag aangekondigd dat de coöperaties Central Co-op, Lincolnshire en Midcounties hun Connected Retail-platform hebben ingezet om activiteiten te moderniseren, assortimenten te lokaliseren en de ledenervaring te verbeteren in meer dan 700 winkels met meer dan 1,3 miljoen klanten.

In een tijd van stijgende bedrijfskosten, verschuivende consumentenvraag en de behoefte aan hyperlokale precisie, gebruiken coöperaties generatieve en voorspellende AI om snellere, beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Het platform van SymphonyAI levert realtime informatie over voorraadbeheer, schapuitvoering en supply chain-activiteiten, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd, verspilling wordt verminderd en relevantere winkelervaringen worden gecreëerd.

“Met het bereik en de ruimteplanning van SymphonyAI kunnen we onze assortimenten snel aanpassen aan de veranderende voorkeuren van onze klanten. De automatisering van arbeidsintensieve taken ondersteunt onze teams die zich nu richten op het verlenen van een uitzonderlijke klantenservice," aldus Jacob Isherwood, CIO, Midcounties Co-op.

“Onze prioriteit is om de schappen gevuld te houden met de juiste producten, afval te verminderen en overheadkosten te minimaliseren. Met het platform van SymphonyAI kunnen we onze operationele efficiëntie verbeteren en tegemoetkomen aan de veranderende behoeften van ons winkelend publiek," zegt Steve Leach, COO, Lincolnshire Co-op.

"Als lidbedrijf hebben de behoeften en voorkeuren van ons winkelend publiek de hoogste prioriteit. Met het connected retailplatform van SymphonyAI hebben we onze activiteiten naadloos geïntegreerd, zodat het winkelend publiek het optimale assortiment en de hoge beschikbaarheid op het schap kan aantreffen," aldus Selina Butterfield-Mashoofi, Chief Finance en Technology Officer, Central Co-operative.

Impact realiseren door middel van AI-gestuurde detailhandel

Met het Connected Retail-platform van SymphonyAI profiteren de coöperaties van:

Gelokaliseerde assortimenten die zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap, waardoor verspilling wordt verminderd en loyaliteit wordt gestimuleerd

die zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap, waardoor verspilling wordt verminderd en loyaliteit wordt gestimuleerd Slimmere schapuitvoering met winkelspecifieke planogrammen en geoptimaliseerde ruimteverdeling

met winkelspecifieke planogrammen en geoptimaliseerde ruimteverdeling Operationele efficiëntie dankzij voorspellende analyses en geautomatiseerde workflows die binnen enkele weken, in plaats van maanden, waarde opleveren

"Het Verenigd Koninkrijk is voor ons een strategische groeimarkt en AI – vooral generatieve AI – staat centraal in de manier waarop we retailers helpen nieuwe waarde te ontsluiten”, aldus Manish Choudhary, president van Symphony Retail CPG. “Ons platform maakt realtime, intelligente besluitvorming mogelijk die veel verder gaat dan automatisering. Het transformeert complexiteit in kansen – met meetbare resultaten voor zowel retailers als shoppers.”

Over Central Co-operative

Central Co-operative is een van de grootste onafhankelijke coöperatieve detailhandelsverenigingen in het Verenigd Koninkrijk, met een geschiedenis die meer dan 175 jaar teruggaat. Het heeft meer dan 440 verkooppunten, een familie van ongeveer 7.700 collega's en meer dan 330.000 vaste handelsleden.

Over Lincolnshire Co-op

Lincolnshire Co-op is al meer dan 160 jaar eigendom van haar 300.000 leden, de inwoners van Lincolnshire en omliggende graafschappen. De Co-op heeft 221 verkooppunten, waaronder 100 levensmiddelenwinkels.

Over Midcounties Co-op

De Midcounties Co-operative is een van de grootste onafhankelijke consumentencoöperaties in het Verenigd Koninkrijk. Ze is actief in verschillende sectoren, zoals reizen, voedingsmiddelenretail, kinderopvang, nutsvoorzieningen, postkantoren en flexibele arbeidsvoorwaarden. De coöperatie heeft meer dan 750.000 leden, stelt meer dan 6.000 mensen tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard pond.

Midcounties Co-operative heeft haar hoofdkantoor in Warwickshire en heeft ook verkooppunten in Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, Shropshire, West Midlands, Avon, Somerset, Dorset, Worcestershire en de omliggende graafschappen.

Over SymphonyAI

SymphonyAI bouwt verticale AI-toepassingen die ondernemingen helpen bij het aanpakken van hun meest complexe, hoogwaardige uitdagingen, zoals het bestrijden van financiële criminaliteit, het verbeteren van winkelprestaties en het verhogen van de productie-efficiëntie. Het bedrijf geniet het vertrouwen van meer dan 2000 zakelijke klanten in 26 landen, waaronder 200 van de grootste financiële instellingen, 25 van de top producenten van consumentenproducten en veel van 's werelds grootste supermarkten en industriële fabrikanten. SymphonyAI levert domeingebaseerde applicaties en vooraf gebouwde agents die vanaf dag één klaar zijn voor gebruik. Meer informatie vindt u op www.symphonyai.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.