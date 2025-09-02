Mobileum et NOHOLD lancent une alliance stratégique dans le domaine de l’IA afin de transformer la monétisation des données télécoms et de redéfinir les écosystèmes télécoms

CUPERTINO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Mobileum Inc. (« Mobileum »), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’analyse et de réseau, et NOHOLD, pionnier des solutions d’automatisation basées sur l’IA, ont annoncé aujourd’hui la formation d’une alliance stratégique visant à redéfinir l’utilisation de l’IA dans le secteur des télécommunications. Ce partenariat marque une avancée majeure dans la création d’un écosystème d’IA évolutif qui s’intègre de manière transparente dans les opérations de télécommunications multi-fournisseurs, permettant ainsi aux opérateurs de tirer pleinement parti de la valeur de leurs données.

Alors que les opérateurs télécoms s’efforcent de moderniser leurs opérations et de monétiser des volumes croissants de données clients et réseau, l’alliance Mobileum-NOHOLD vise à simplifier et à accélérer l’adoption de l’IA par les fournisseurs de services de communication dans des environnements de plus en plus complexes. Cette initiative conjointe permettra de fournir des solutions d’assistance transparentes basées sur l’IA, capables d’ingérer et d’interpréter des données provenant de systèmes hétérogènes, permettant ainsi un meilleur alignement entre les besoins des clients et la réalité des services réseau modernes, des plateformes d’analyse et des infrastructures 5G.

« À mesure que les écosystèmes de télécommunications deviennent plus complexes, il n’a jamais été aussi crucial de fournir une assistance rapide et efficace. Cette alliance place l’IA au premier plan de l’expérience télécom, aidant les fournisseurs à résoudre les problèmes de manière plus intelligente et plus efficace tout en réduisant la complexité pour les clients et les équipes internes. Nous sommes ravis de nous associer à Mobileum et d’apporter ensemble une valeur significative à l’industrie », déclare Diego Ventura, directeur général et fondateur de NOHOLD.

Un cadre unifié pour une collaboration intelligente entre plusieurs fournisseurs

Au cœur de cette alliance se trouve un cadre d’IA partagé qui relie les fournisseurs de télécommunications, les partenaires technologiques et les responsables des ventes et du support. Ce cadre permet l’interopérabilité entre les assistants IA de différents fournisseurs et systèmes, résolvant ainsi les défis de support de longue date qui surviennent lorsque plusieurs fournisseurs sont impliqués dans la fourniture d’une solution distincte. Il offre une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs et des opportunités d’améliorer continuellement leur expérience. Qu’il s’agisse d’un opérateur mobile soutenant le déploiement de l’IoT dans une entreprise ou cherchant à développer un parcours client personnalisé, cet écosystème d’IA offre une assistance contextuelle et interdomaines en reliant les informations sur le réseau aux services destinés aux clients, sans nécessiter le développement de solutions sur mesure en interne. Cette approche est particulièrement importante dans les environnements de télécommunications où plusieurs fournisseurs de technologies doivent se coordonner pour offrir une expérience unifiée.

« Mobileum est un moteur de l’innovation dans le domaine des télécommunications depuis 25 ans », déclare Miguel Caramés, directeur des produits chez Mobileum. « Nous considérons l’IA générative et les agents intelligents comme la prochaine frontière, non seulement pour l’automatisation, mais aussi pour créer des opportunités de revenus entièrement nouvelles à partir des données de télécommunications. Cette alliance avec NOHOLD nous permet de concrétiser cette vision sur le marché avec agilité, à grande échelle et avec un impact significatif. »

Ouvrir la voie à la prochaine vague de monétisation des données de télécommunications

Cette alliance fournira aux opérateurs de télécommunications les outils nécessaires pour :

Tirer parti de l’expérience et de l’expertise de Mobileum en matière d’interopérabilité et d’intégration entre différentes piles technologiques, solutions multi-fournisseurs et solutions globales complexes qui fonctionnent au-delà des frontières des opérateurs

Monétiser les données en intégrant des informations basées sur l’IA dans les services aux entreprises

Déployer des assistants IA qui s’adaptent aux segments grand public et B2B

Accélérer la résolution des problèmes et les opportunités de vente incitative grâce à l’automatisation intelligente du support

Unifier les silos de données entre les fournisseurs, les systèmes et les domaines pour une prise de décision holistique

Cette alliance jettera les bases d’un écosystème d’IA natif des télécommunications, qui va au-delà de la rentabilité pour libérer de nouvelles sources de valeur grâce à des services personnalisés et basés sur les données pour les entreprises et les abonnés.

Mobileum et NOHOLD invitent d’autres leaders des télécommunications et des technologies à rejoindre l’alliance et à façonner l’avenir d’un support et d’une automatisation évolutifs et intelligents dans l’ensemble du secteur des télécommunications.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’analyse télécom pour l’itinérance, les réseaux centraux, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et la connaissance client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d’analyse avancées permettant aux clients de relier des informations approfondies sur le réseau et les opérations à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l’expérience client et réduisent les coûts. Basée dans la Silicon Valley, Mobileum possède des bureaux dans le monde entier, notamment en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Japon, au Portugal, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobileum.com

À propos de NOHOLD

NOHOLD, Inc. est une entreprise pionnière dans le domaine de l’IA d’entreprise, basée dans la Silicon Valley, qui fournit des assistants virtuels interactifs et diagnostiques via sa plateforme SICURA® primée. Depuis sa création en 1999, la société a établi des partenariats avec des organisations Fortune 500 du monde entier, dans les domaines des services financiers, de la santé, des ressources humaines, de l’éducation et bien d’autres, afin d’harmoniser l’expérience des clients et des employés, de réduire la dépendance vis-à-vis des centres d’appels traditionnels et de générer un retour sur investissement mesurable grâce à l’automatisation intelligente. S’appuyant sur quatre brevets délivrés et des audits annuels de conformité SOC 2 Type II / HIPAA, NOHOLD a développé plus de 1 400 assistants IA qui offrent un libre-service sécurisé et évolutif, traitant les données sensibles avec une confiance de niveau entreprise. Forte de deux décennies d’expertise et d’une présence mondiale, la NOHOLD AI Alliance™ continue de permettre aux entreprises d’améliorer leurs expériences de services numériques grâce à une IA responsable de nouvelle génération. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nohold.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.