Nigeria : TotalEnergies se voit attribuer deux permis d’exploration offshore

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (80 %, opérateur), en partenariat avec South Atlantic Petroleum (20 %), a signé un contrat de partage de production (production sharing contract, PSC) pour les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, situés au large du Nigeria et remportés dans le cadre de l'Appel d'Offres 2024 organisé par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission.

Les permis PPL 2000 et 2001 couvrent une superficie d’environ 2 000 kilomètres carrés dans le bassin prolifique du West Delta. Le programme de travail comprend le forage d’un puits d’exploration.

« TotalEnergies est honorée d’être la première compagnie internationale à se voir attribuer des licences d’exploration lors d’un appel d’offres au Nigeria depuis plus d’une décennie, marquant une nouvelle étape dans notre partenariat de long terme avec le pays, » a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies. « L’entrée dans ces deux blocs prometteurs est en ligne avec notre stratégie qui vise à enrichir notre portefeuille d’exploration de prospects à fort potentiel et prêts à explorer, en vue de générer des développements à faible coût et à faibles émissions à partir de nouvelles découvertes dans nos principaux domaines d'expertise ».

À propos de TotalEnergies au Nigeria

Présente au Nigeria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 800 collaborateurs dans ses différentes branches d’activité. Avec 209 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2024, le Nigeria est l’un des principaux pays contributeurs aux productions d’hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).