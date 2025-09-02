Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield vont acquérir Air Lease Corporation dans le cadre d’une transaction 100 % en numéraire

NEW YORK, DUBLIN et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, les fonds gérés par Apollo (« Apollo ») et Brookfield ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir Air Lease Corporation (« Air Lease »), un loueur d’avions de premier plan fondé par Steven F. Udvar-Házy et John L. Plueger, dont le portefeuille est principalement composé d’avions de nouvelle technologie. À la clôture de la transaction, Air Lease sera rebaptisée Sumisho Air Lease, une entité nouvellement créée. Apollo et Brookfield ont accepté de fournir des capitaux pour soutenir cette transaction.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires ordinaires d’Air Lease recevront 65,00 dollars par action en espèces, ce qui représente une valorisation totale d’environ 7,4 milliards de dollars, ou environ 28,2 milliards de dollars en incluant les dettes à reprendre ou à refinancer, nettes de trésorerie. La contrepartie en espèces représente une prime de 7 % par rapport au cours de clôture le plus élevé jamais atteint par Air Lease le 28 août 2025, une prime de 14 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume pendant la période de 30 jours de bourse terminée le 29 août 2025, et une prime de 31 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions au cours de la période de 12 mois de négociation terminée le 29 août 2025.

La position de Sumisho Air Lease en tant que loueur d’avions établi et les capacités de pointe de SMBC Aviation Capital apportent l’envergure et la solidité financière nécessaires pour répondre aux besoins en constante évolution et de plus en plus complexes des compagnies aériennes clientes. Sumisho Air Lease bénéficiera en outre de la grande expertise et de l’engagement de longue date de Sumitomo Corporation et de SMBC Aviation Capital dans le secteur de la location d’avions.

Takao Kusaka, directeur général du groupe de systèmes de transport et de construction de Sumitomo Corporation, déclare :

« Nous sommes honorés d’avoir conclu cet accord important avec SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield.

Grâce à cette transaction, nous allons gagner en envergure et en rentabilité, positionnant l’activité de leasing d’avions de Sumitomo Corporation Group comme l’une des plus importantes au monde en termes d’avions détenus et gérés, grâce au portefeuille très attractif de Sumisho Air Lease, axé sur les avions de nouvelle technologie.

Cela viendra renforcer notre position dans le secteur et améliorer notre avantage concurrentiel. Sumisho Air Lease sera un élément central des investissements plus larges de Sumitomo Corporation Group dans le domaine de l’aviation. L’intégration de Sumisho Air Lease dans l’écosystème des actionnaires offre l’opportunité de créer une nouvelle synergie puissante. »

Peter Barrett, directeur général de SMBC Aviation Capital, déclare :

« Cette transaction est une véritable transformation pour notre activité et le paysage du leasing. Investir dans Sumisho Air Lease, racheter son carnet de commandes et devenir le prestataire de services pour la grande majorité du portefeuille de Sumisho Air Lease nous permettra de déployer notre envergure et notre solidité financières afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et de prendre une longueur d’avance stratégique dans la refonte de notre secteur.

Dans notre secteur, les économies d’échelle sont importantes. Notre industrie évolue rapidement et nécessite des bassins de capitaux importants et diversifiés afin de pouvoir fournir à nos clients, compagnies aériennes et investisseurs, les produits et services dont ils ont besoin.

En tant que l’une des plateformes de leasing les plus réputées, avec un portefeuille axé sur des avions liquides, très demandés et dotés de nouvelles technologies, Air Lease représente une opportunité intéressante pour les co-investisseurs. »

Jamshid Ehsani, associé chez Apollo, déclare :

« Le partenariat entre Apollo, SMBC Aviation Capital et Sumitomo Corporation témoigne de notre principe fondamental qui consiste à fournir aux entreprises des solutions de financement sur mesure, évolutives et innovantes. Cette importante transaction dans le secteur met en évidence la flexibilité du capital d’assurance à long terme d’Apollo et notre approche créative en matière de solutions de financement haut de gamme. Apollo possède une expérience remarquable et bien établie dans le domaine de l’investissement aéronautique, sous la houlette de nos experts du secteur chez Perseus Aviation, et nous sommes ravis de mettre toute la puissance de l’écosystème Apollo au service de la réussite de cette transaction. »

Craig Noble, directeur général de Brookfield Credit, déclare :

« Nous sommes ravis de nous associer à SMBC Aviation Capital et Sumitomo Corporation dans le cadre de cette transaction historique, qui met en évidence la capacité de Brookfield à fournir des solutions hybrides dans un environnement où les besoins en capitaux privés sont de plus en plus importants. En combinant notre expertise en matière de crédit, notre connaissance du secteur et nos capitaux à grande échelle avec les atouts de notre partenaire stratégique Castlelake, leader dans le domaine des investissements dans l’aviation, cette transaction démontre la valeur de la flexibilité et de l’échelle sur le marché actuel. »

Détails supplémentaires sur la transaction

SMBC, Citi et Goldman Sachs Bank USA ont fourni un financement engagé de 12,1 milliards de dollars dans le cadre de la transaction.

Sumisho Air Lease devrait recevoir des notations d’investissement de la part de S&P, Fitch et Kroll.

Le conseil d’administration d’Air Lease a approuvé l’accord à l’unanimité. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des actionnaires ordinaires d’Air Lease et l’obtention de certaines autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026. Les administrateurs et certains dirigeants d’Air Lease ont accepté de voter en faveur de la transaction avec les actions ordinaires qu’ils détiennent.

Conseillers

Citigroup Global Markets Limited et Goldman Sachs International agissent en tant que conseillers financiers de SMBC Aviation Capital. Davis Polk & Wardwell LLP et McCann Fitzgerald agissent en tant que conseillers juridiques de SMBC Aviation Capital. Goldman Sachs Japan et Citigroup Global Markets Japan agissent en tant que conseillers financiers de Sumitomo Corporation. Norton Rose Fulbright agit en tant que conseiller juridique de Sumitomo Corporation. Milbank LLP agit en tant que conseiller juridique d’Apollo et Brookfield.

Notes aux éditeurs

À propos de Sumitomo Corporation

Sumitomo Corporation (TYO : 8053) est une société intégrée de commerce et d’investissement commercial qui dispose d’un solide réseau mondial comprenant 127 bureaux dans 64 pays et régions. Sumitomo Corporation Group comprend environ 500 sociétés et 80 000 employés sur une base consolidée. Les activités commerciales du groupe se répartissent entre les neuf groupes suivants : acier, automobile, systèmes de transport et de construction, développement urbain diversifié, médias et numérique, mode de vie, ressources minérales, solutions chimiques et transformation énergétique. Sumitomo Corporation s’engage à créer davantage de valeur pour la société sous le slogan « Enrichir la vie et le monde », basé sur la philosophie d’entreprise de Sumitomo transmise depuis plus de 400 ans. Sumitomo Corporation.

À propos de SMBC Aviation Capital

SMBC Aviation Capital est l’un des principaux loueurs d’avions au monde en termes de nombre d’appareils et bénéficie du soutien solide de ses actionnaires, Sumitomo Mitsui Financial Group et Sumitomo Corporation. SMBC Aviation Capital dispose d’une clientèle mondiale de compagnies aériennes de grande qualité, avec un portefeuille composé à 87 % d’avions à fuselage étroit et à 73 % d’avions de nouvelle technologie (en valeur comptable nette). SMBC Aviation Capital bénéficie d’une solide situation financière et détient les notations A- et BBB+ attribuées respectivement par S&P et Fitch, reflétant la solidité à long terme de ses activités. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.smbc.aero/.

À propos d’Apollo

Apollo est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d’actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement excédentaire à chaque étape du spectre risque-rendement, du crédit de qualité investissement au capital-investissement. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d’investissement, grâce à notre plateforme entièrement intégrée, répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions de capital innovantes pour leur croissance. Par l’intermédiaire d’Athene, notre activité de services de retraite, nous nous spécialisons dans l’aide à la sécurité financière de nos clients en leur proposant une gamme de produits d’épargne-retraite et en agissant en tant que fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et éclairée de l’investissement aligne nos clients, les entreprises dans lesquelles nous investissons, nos employés et les communautés sur lesquelles nous avons un impact afin d’élargir les opportunités et d’obtenir des résultats positifs. Au 30 juin 2025, Apollo gérait environ 840 milliards de dollars d’actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.apollo.com.

À propos de Brookfield

Brookfield Asset Management (NYSE : BAM, TSX : BAM) est un gestionnaire mondial de premier plan d’actifs alternatifs, dont le siège social est situé à New York, avec plus de 1 billion de dollars d’actifs sous gestion. Brookfield investit le capital de ses clients à long terme en se concentrant sur les actifs immobiliers et les services essentiels qui constituent l’épine dorsale de l’économie mondiale. Brookfield propose une gamme de produits d’investissement alternatifs aux investisseurs du monde entier, notamment aux régimes de retraite publics et privés, aux fondations et fonds de dotation, aux fonds souverains, aux institutions financières, aux compagnies d’assurance et aux investisseurs privés. Nous nous appuyons sur l’héritage de Brookfield en tant que propriétaire et exploitant pour investir dans la valeur et générer des rendements élevés pour nos clients, quel que soit le cycle économique.

Au 6 août 2025, Brookfield Credit gérait environ 332 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale, en se concentrant sur un large éventail de stratégies d’investissement dans le crédit privé, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables, l’immobilier, les actifs adossés et le crédit aux entreprises. Les profils de rendement couvrent les catégories de l’investissement, du sous-investissement et de l’opportunisme. L’entreprise combine la plateforme d’investissement direct substantielle de Brookfield, développée au fil de plusieurs décennies, avec les partenaires stratégiques de Brookfield, notamment Oaktree Capital Management, Castlelake, LCM Partners, 17Capital et Primary Wave Music. En tant que l’un des gestionnaires de crédit les plus importants et les plus expérimentés au monde, Brookfield Credit propose des solutions de financement flexibles et spécialisées aux emprunteurs et cherche à obtenir des rendements ajustés au risque attractifs pour ses clients. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web www.bam.brookfield.com.

