Generation Impact Global annuncia il lancio di QB-EDGE: Un modo più intelligente per raccogliere, collaborare e conformarsi

Generation Impact Global (GIG), società svizzera di RegTech specializzata nella gestione dei dati di sostenibilità e non finanziari, annuncia oggi il lancio ufficiale di QB-EDGE, il suo strumento di nuova generazione per la creazione di questionari e la raccolta dati.

Progettato per istituzioni finanziarie, aziende e ecosistemi multi-stakeholder, QB-EDGE affronta una delle sfide più urgenti nella rendicontazione ESG e regolamentare: come raccogliere e gestire dati complessi provenienti da più team e framework senza caos né inefficienza.

Uno strumento pensato per ciò che conta davvero

QB-EDGE è stato creato per affrontare le principali sfide che le organizzazioni incontrano nella rendicontazione di sostenibilità:

Collaborazione. Commenti in tempo reale, flussi di revisione strutturati, tracciamento delle approvazioni, log di audit integrati e allegati di evidenze uniscono i team. A differenza degli strumenti concorrenti, QB-EDGE integra la collaborazione come funzionalità nativa.

Commenti in tempo reale, flussi di revisione strutturati, tracciamento delle approvazioni, log di audit integrati e allegati di evidenze uniscono i team. A differenza degli strumenti concorrenti, QB-EDGE integra la collaborazione come funzionalità nativa. Personalizzazione. Gli utenti possono progettare questionari da zero o adattare template riutilizzabili, con supporto per diversi tipi di domande (testo, numerico, valutazione, immagine e altro). Versionamento dei template, tracciamento dell’uso e selezione di icone rendono lo strumento flessibile in diversi settori e aree geografiche.

Gli utenti possono progettare questionari da zero o adattare template riutilizzabili, con supporto per diversi tipi di domande (testo, numerico, valutazione, immagine e altro). Versionamento dei template, tracciamento dell’uso e selezione di icone rendono lo strumento flessibile in diversi settori e aree geografiche. Conformità. QB-EDGE supporta nativamente i framework universali. I risultati sono esportabili e pronti per l’integrazione, con piena tracciabilità di audit.

Grazie a queste capacità, QB-EDGE trasforma la raccolta di dati ESG in un processo strutturato e affidabile che sostiene sia i requisiti di conformità sia le decisioni aziendali.

Un passo avanti rispetto al mercato

“La maggior parte degli strumenti di questionario si limita alla raccolta dei dati. Non risolve la sfida più grande: conformità, collaborazione e tracciabilità” ha dichiarato Anna Shpak, CEO di Generation Impact Global. “QB-EDGE è diverso. È stato progettato non solo per semplificare la raccolta dei dati, ma per dare alle organizzazioni la certezza di essere conformi, pronte per l’audit e pienamente in controllo.”

Con regolatori, investitori e stakeholder che richiedono livelli sempre più elevati di responsabilità, QB-EDGE rappresenta una soluzione tempestiva per le aziende che vogliono rafforzare sia la rendicontazione di sostenibilità sia i propri processi interni.

Disponibilità

QB-EDGE è ufficialmente disponibile dal 2 settembre 2025. Le organizzazioni possono richiedere una demo o saperne di più su https://generationimpact.global/qb-edge/

Informazioni su Generation Impact Global

Generation Impact Global (GIG) è una società RegTech con sede a Ginevra, Svizzera, specializzata nella gestione dei dati non finanziari e nelle soluzioni RegTech. Le sue soluzioni, tra cui QB-EDGE, la GRI Sustainability Taxonomy e UtilityIQ, sono progettate per aiutare le organizzazioni a raccogliere, strutturare e rendicontare i dati non finanziari con la stessa rigore delle informazioni finanziarie. GIG si impegna a costruire strumenti che rendano i dati di impatto accessibili, utilizzabili e verificabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.