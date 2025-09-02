Generation Impact Global kondigt de lancering aan van QB-EDGE: een slimmere manier van verzamelen, samenwerken en naleven

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Generation Impact Global (GIG), een Zwitsers RegTech-bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheid en niet-financieel gegevensbeheer, maakte vandaag bekend dat het QB-EDGE, zijn vragenlijst- en gegevensverzamelingsprogramma van de volgende generatie, officieel heeft uitgebracht.

QB-EDGE is ontwikkeld voor financiële instellingen, bedrijven en ecosystemen met meerdere belanghebbenden en richt zich op een van de meest urgente uitdagingen op het gebied van ESG- en wettelijke rapportage: het verzamelen en beheren van complexe gegevens door meerdere teams en kaders zonder chaos of inefficiëntie.

Een hulpmiddel ontworpen voor wat het belangrijkst is

QB-EDGE is ontwikkeld om de belangrijkste uitdagingen aan te gaan waarmee organisaties worden geconfronteerd bij duurzaamheidsrapportage:

Samenwerking. Realtime commentaar, gestructureerde beoordelingsworkflows, goedkeuringsregistratie, geïntegreerde auditlogs en bijlagen met bewijsmateriaal brengen teams samen. In tegenstelling tot concurrerende applicaties biedt QB-EDGE een ingebouwde samenwerkingsfunctie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.