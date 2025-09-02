Llama Group SA : Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2025

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce que son Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le jeudi 28 août 2025.

Les actionnaires ont approuvé les résolutions suivantes :

1. Émission de droits de souscription

Dans le cadre de l’augmentation de capital d’un montant brut de 1.000.000 € réalisée le 10 juillet 2025 par l’émission de 1.666.668 actions nouvelles au prix de 0,60 € par action, l’Assemblée a confirmé l’émission de 1.166.668 droits de souscription aux investisseurs ayant participé à cette opération. Chaque droit leur donne la possibilité de souscrire ultérieurement à une action ordinaire nouvelle au prix d’exercice de 0,80 €. Les augmentations de capital correspondantes seront réalisées à concurrence du nombre de droits de souscription exercés et donneront lieu à l’émission de nouvelles actions.

2. Approbation du Loan Agreement avec Maxximum SA

L’Assemblée a approuvé le Loan Agreement conclu le 25 avril 2025 entre Llama Group et Maxximum SA, et en particulier l’apport de la créance de Maxximum SA sur la Société découlant dudit accord. Elle a également approuvé la formule sur la base de laquelle sera calculé le nombre d’actions qui seront émises en faveur de Maxximum SA dans le cadre de cet apport. Cet apport interviendra dans un second temps, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2025. Les conditions détaillées de l’apport de créance figurent dans le communiqué de presse du 25 avril 20251.

Le procès-verbal complet de l’Assemblée Générale Extraordinaire est disponible sur le site internet de Llama Group, dans la rubrique Assemblée générale2.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

31 Octobre 2025 – Publication des résultats S1 2025

À propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.

1 Maxximum SA renforce son engagement envers Llama Group SA à travers un financement structuré

2 Site Llama Group - Section Assemblée Générale