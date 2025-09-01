CapVest neemt meerderheidsbelang in STADA over van Bain Capital en Cinven

BAD VILBEL, Duitsland & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, heeft vandaag een definitieve overeenkomst gesloten met Bain Capital en Cinven waarbij het een meerderheidsbelang krijgt in STADA Arzneimittel AG (‘STADA’ of “het Bedrijf”), een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg en farmaceutica, gespecialiseerd in consumentengezondheidszorg, generieke geneesmiddelen en gespecialiseerde farmaceutische producten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.