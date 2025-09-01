CapVest neemt meerderheidsbelang in STADA over van Bain Capital en Cinven
- CapVest heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van het meerderheidsbelang in STADA van Bain Capital en Cinven
- Bain Capital en Cinven behouden elk een minderheidsbelang in STADA
- Peter Goldschmidt, CEO van STADA: “ CapVest richt zich op nauwe samenwerking met het management om de omvang en schaal van zijn portefeuillebedrijven te transformeren door middel van belangrijke kapitaalinvesteringen, een combinatie van organische groei en groei door overnames, operationele uitmuntendheid en waardecreatie op lange termijn. Dit weerspiegelt dezelfde principes die STADA tot nu toe succesvol hebben gemaakt."
BAD VILBEL, Duitsland & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (“CapVest”), een toonaangevende wereldwijde investeringsmaatschappij, heeft vandaag een definitieve overeenkomst gesloten met Bain Capital en Cinven waarbij het een meerderheidsbelang krijgt in STADA Arzneimittel AG (‘STADA’ of “het Bedrijf”), een toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg en farmaceutica, gespecialiseerd in consumentengezondheidszorg, generieke geneesmiddelen en gespecialiseerde farmaceutische producten.
