CapVest adquirirá la participación mayoritaria en STADA a Bain Capital y Cinven

BAD VILBEL, Alemania y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP ("CapVest"), empresa de inversión líder a nivel mundial, acaba de anunciar un acuerdo en firme con Bain Capital y Cinven para adquirirles la participación mayoritaria en STADA Arzneimittel AG "(STADA" o "la Empresa"), Empresa líder en el sector sanitario y farmacéutico especializada en Cuidado de la salud del consumidor, Genéricos y Especialidades farmacéuticas.

