CapVest adquirirá la participación mayoritaria en STADA a Bain Capital y Cinven

  • CapVest ha firmado un acuerdo en firme para adquirir la participación mayoritaria en STADA a Bain Capital y Cinven
  • Bain Capital y Cinven conservarán sendas participaciones minoritarias en STADA
  • Peter Goldschmidt, consejero delegado de STADA: «El enfoque de CapVest de trabajar estrechamente con la dirección de cada empresa de las empresas de su cartera para transformar el tamaño y escala de cada una de ellas a través de importantes inversiones de capital, saber combinar crecimiento orgánico y liderado por adquisiciones, excelencia operativa y creación de valor a largo plazo refleja los mismos principios que han respaldado el éxito de STADA hasta la actualidad».

BAD VILBEL, Alemania y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP ("CapVest"), empresa de inversión líder a nivel mundial, acaba de anunciar un acuerdo en firme con Bain Capital y Cinven para adquirirles la participación mayoritaria en STADA Arzneimittel AG "(STADA" o "la Empresa"), Empresa líder en el sector sanitario y farmacéutico especializada en Cuidado de la salud del consumidor, Genéricos y Especialidades farmacéuticas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacto de prensa de CapVest
Ben Valdimarsson – Reputation Inc
Teléfono: +44 (0) 7889 805 930
Correo electrónico: bvaldimarsson@reputation-inc.com

Información de STADA para periodistas
STADA Arzneimittel AG - Relaciones con los medios de comunicación
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Alemania
Teléfono: +49 (0) 6101 603-165
Correo electrónico: press@stada.de
O visítenos en nuestro sitio web: https://www.stada.com/media/newsroom
Siga a @stadaGroup en LinkedIn

Información de STADA para participantes en el mercado de capitales
STADA Arzneimittel AG - Relaciones con inversores y acreedores
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Alemania
Teléfono: +49 (0) 6101 603-4689
Fax: +49 (0) 6101 603-215
Correo electrónico: ir@stada.de
O visítenos en nuestro sitio web: https://www.stada.com/investor-relations/

