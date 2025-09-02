-

Driefasige EI-oplossing van Tigo Energy voor woningen goedgekeurd voor gebruik in Slowakije

De Tigo EI Residential-oplossing heeft de nationale certificering voor de werking van omvormers voor zonne-energie in Slowakije behaald met de levering van betrouwbare zonne-energie, noodstroom en naadloos energiebeheer.

LOS GATOS, Calif. & ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ, Slowakije--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” of “Bedrijf”), een toonaangevende leverancier van intelligente softwareoplossingen voor zonne-energie en energie, heeft vandaag bekendgemaakt dat de driefasige Tigo EI Residential-oplossing van het bedrijf met succes de verplichte conformiteitstests heeft doorstaan in samenwerking met Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), een Slowaakse distributienetbeheerder. Deze certificering bevestigt de compatibiliteit van de Tigo EI Residential-oplossing met de vereisten van het lokale elektriciteitsnet en versterkt het streven van het bedrijf om veilige, efficiënte en innovatieve energieoplossingen in overeenstemming met de Slowaakse regelgevingsnormen te ontwikkelen.

