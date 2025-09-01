CapVest erwirbt Mehrheitsanteil an STADA von Bain Capital und Cinven

BAD VILBEL, Deutschland & LONDON--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP („CapVest”), eine führende globale Investmentfirma, hat heute ein endgültiges Abkommen mit Bain Capital und Cinven über den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der STADA Arzneimittel AG („STADA” oder „das Unternehmen") unterzeichnet. Dieses Unternehmen für Gesundheitspflege und Pharmazie ist spezialisiert auf Consumer Healthcare, Generika und spezielle Pharmazeutika.

STADA mit Hauptsitz in Bad Vilbel, Deutschland, ist ein führendes europäisches Pharmazieunternehmen, das sich auf drei strategische Säulen stützt: Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika. Es wurde 2017 von Bain Capital und Cinven übernommen. Gemeinsam mit dem Management transformierten die beiden Firmen STADA von einem traditionellen deutschen Generikaproduzenten in eine führende, diversifizierte globale Plattform für Gesundheitswesen mit strategischem Fokus auf Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika. Während dieser Zeit wurde STADA zu einem vielseitigen, stabilen Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als €4 Milliarden und einem durchschnittlichen jährlichen Nettoumsatzwachstum von 9 %. Das EBITDA wurde seit 2017 verdoppelt. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ungefähr 11.600 Mitarbeiter.

CapVest ist ein führender internationaler Private Equity Investor, der mit ehrgeizigen Unternehmen zusammenarbeitet, die lebenswichtige Güter und Dienstleistungen anbieten. CapVest verfügt über fundierte Branchenkenntnis und investiert seit mehr als 20 Jahren im Gesundheitswesen. So ist CapVest der ideale Partner für STADA beim Eintritt in die nächste Wachstumsphase. Nach Beendigung der Transaktion werden Bain Capital und Cinven jeweils einen Minderheitsanteil an STADA behalten. Dies beweist ihr Vertrauen in die Wachstumsperspektiven dieses Unternehmens und das Engagement für die Unterstützung des Managements.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Sie gelten vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Bedingungen für den Abschluss. Die Transaktion soll Anfang 2026 abgeschlossen werden.

Matthew Fargie von CapVest sagte: „Wir bewundern STADA bereits seit einigen Jahren wegen seiner Tradition, dem führenden Produktportfolio und seiner Kultur, bei der die Gesundheit der Menschen immer im Vordergrund steht. Peter und das gesamte Team von STADA können auf Erfolge zurückblicken. STADA ist eine einzigartige strategische Plattform, über die wir unsere Branchenfachkenntnisse einsetzen können, um die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland und international zu beschleunigen. Wir beabsichtigen, zu diesem Zweck neues Kapital bereitzustellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Goldschmidt und seinem Team als Hüter dieses großartigen Unternehmens in der kommenden Wachstumsphase.”

Peter Goldschmidt, Chief Executive Officer von STADA, kommentierte: „CapVest legt den Schwerpunkt auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Management bei der Transformation von Größe und Umfang des Portfolios durch hohe Kapitalzufuhr, eine Kombination von organischem Wachstum und Akquisitionen, operative Exzellenz und Schaffung langfristiger Werte. Dies sind genau die Prinzipien, die STADA erfolgreich gemacht haben. CapVest verfügt über fundierte Kenntnisse in den Branchen Gesundheitswesen und Pharmazie und ist deshalb ein idealer Partner, um gemeinsam mit uns die zahlreichen Chancen, die sich für uns in unserem Sektor bieten, wahrzunehmen und unsere ehrgeizigen Pläne in die Tat umzusetzen. Cinven und Bain Capital waren wunderbare Partner an unserer Seite, während wir in den Bereichen Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika zu einem globalen Führer aufstiegen. Dank ihrer Unterstützung konnten Wachstum, Innovation und internationale Expansion beschleunigt werden.”

Die führenden Finanzberater für CapVest waren Canson Capital Partners und Centerview Partners.

Über STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG mit Hauptsitz in Bad Vilbel, Deutschland, stützt sich im Wesentlichen auf drei strategische Säulen: Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika. Die STADA Arzneimittel AG verkauft ihre Produkte in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte STADA einen Gruppenumsatz von € 4,059 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 886 Millionen. Am 31. Dezember 2024 beschäftigte STADA weltweit 11.649 Mitarbeiter.

Über CapVest

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der mit ambitionierten Unternehmen zusammenarbeitet, die wichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, um deren Geschäftsmodelle zu transformieren. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen aufgebaut, indem es eng mit dem Management zusammenarbeitet, um die Größe und den Umfang seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem Wachstum und akquisitionsgetriebenem Wachstum zu transformieren.

CapVest investiert bevorzugt in sehr stabile Branchen, wo die Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen nicht diskretionär ist. Zu den wichtigsten Branchen zählen Gesundheitswesen, Grundbedarfsgüter und lebenswichtige Dienstleistungen.

